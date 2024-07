Innovación y vanguardia de la mano de la cirugía de presbicia bilateral con lentes multifocales

La presbicia, también conocida como vista cansada, es un problema que afecta a más de la mitad de la población mundial a partir de los 40 años de edad. Esta condición se manifiesta a través de una incapacidad del ojo para enfocar objetos cercanos.

Como consecuencia, quienes la padecen se ven obligados al uso de lentillas correctivas para realizar actividades cotidianas como leer, escribir, etc. Por fortuna, existen alternativas mucho más cómodas y eficaces como la cirugía de presbicia bilateral con lentes multifocales que permite corregir esta dificultad visual.

Esta intervención debe ser llevada a cabo por un equipo de profesionales en el área como el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus, quienes son expertos en tratamientos médicos y quirúrgicos oculares de vanguardia.

En qué consiste la cirugía de presbicia bilateral con lentes multifocales La cirugía de presbicia bilateral se ha consolidado como uno de los tratamientos más innovadores para mejorar la visión a distancia. Sin embargo, no todas las personas que tienen esta condición son candidatos para la intervención. Por esta razón, es necesario un diagnóstico previo por parte de un especialista.

El equipo médico del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus realiza una serie de pruebas optométricas y oftalmológicas para analizar el estado de salud visual de cada paciente y, solo si cumple con todas las condiciones necesarias, admiten la realización del procedimiento.

La operación se lleva a cabo de forma ambulatoria en un tiempo aproximado de 30 minutos y bajo anestesia tópica por gotas. El cirujano realiza una pequeña incisión en cada ojo para disolver el cristalino en minúsculos fragmentos. Una vez que lo ha retirado por completo, coloca la lente intraocular multifocal apropiada según las necesidades del paciente. Estas lentillas están diseñadas para permitir una visión clara en todo tipo de distancias, tanto cerca, lejos e intermedio.

De manera adicional, la tecnología está diseñada para corregir otros defectos de refracción como la miopía y el astigmatismo, por lo que constituye una alternativa válida a las gafas correctivas tradicionales.

Beneficios de la cirugía de presbicia bilateral Una de las principales ventajas de esta intervención es que la recuperación visual es más rápida que otros procedimientos oculares. De esta manera, el paciente puede realizar una vida casi normal después de la cirugía, siempre y cuando siga algunos cuidados postoperatorios esenciales.

Otro de los beneficios relevantes de este tratamiento es que permite tratar pacientes no aptos para la cirugía láser, así como quienes tienen poco espesor corneal o un número alto de dioptrías que quieren corregir. Por otra parte, poseen un periodo de efectividad prolongado, lo que reduce los costes asociados al reemplazo de lentillas.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus tiene diversos planes de financiamiento en sus servicios de cirugía de presbicia. De esta manera, facilitan que sus pacientes puedan acceder a este procedimiento de vanguardia.