Inglés, la asignatura más demandada en el mercado laboral español

En el competitivo mercado laboral español o internacional, el inglés no es solo un plus, es una necesidad. Muchas personas se han visto en la situación de contar con una alta coincidencia de experiencia para un puesto laboral, para más tarde quedarse a las puertas de la oportunidad de trabajo por no contar con un nivel de inglés fluido. En el entorno actual, ya no vale con contar con el calificativo "advance" en el currículum para pasar la entrevista de nivel de idiomas. Por ello es necesario contar con clases particulares de inglés, como las de italki. La plataforma ofrece una amplia oferta de profesorado además de proporcionar 6 becas valoradas en 8.000 € enfocadas en el Business English.

La importancia de aprender inglés en 2024 Adecco ha destacado que más del 60% las ofertas de empleo en España requieren conocimientos de inglés. Esto se debe a que las empresas, tanto nacionales como internacionales, valoran la capacidad de sus empleados para comunicarse en contextos internacionales, con compañeros, clientes y socios de todo el mundo. En los puestos directivos, la demanda sube hasta el 90%, exigiendo el inglés como requisito indispensable.

Esto plantea un reto significativo para muchos profesionales españoles. Aunque la educación en España incluye clases de inglés, el nivel alcanzado a menudo no es suficiente para las exigencias del mercado laboral. Muchos estudiantes terminan sus estudios con una buena comprensión gramatical, pero carecen de la fluidez y la confianza necesarias para comunicarse eficazmente en situaciones laborales.

Los desafíos de aprender inglés Para muchos profesionales, aprender inglés ha sido una lucha continua. Desde la falta de oportunidades para practicar con hablantes nativos hasta la escasez de programas que se centran en el inglés profesional, las barreras son muchas. Incluso aquellos que han alcanzado un nivel avanzado en sus estudios se encuentran con dificultades a la hora de usar el idioma en un entorno profesional.

Uno de los principales problemas es la falta de confianza. Es común sentirse inseguro al hablar en inglés en reuniones o presentaciones, especialmente cuando se trata de vocabulario específico del sector. Además, muchos profesionales no tienen el tiempo suficiente para dedicarse a mejorar su inglés debido a las exigencias del día a día.

Una solución accesible con las becas de italki para Business English Para ayudar a superar estas barreras, italki ofrece 6 becas valoradas en 8.000 € para que dominar el Business English. Estas becas incluyen 3 completas y 3 parciales, diseñadas específicamente para profesionales que necesitan mejorar su inglés para avanzar en sus carreras. Italki destaca porque fomenta el aprendizaje del inglés a través de la práctica constante. La plataforma se basa en la idea de que a hablar inglés se aprende hablando inglés. Los beneficiarios de las becas tendrán la oportunidad de trabajar con profesores de inglés nativos especializados en inglés corporativo. Cada alumno recibe un plan personalizado que se adapta a su ritmo y objetivos, asegurando que aprenda lo que realmente necesita para su trabajo.

Detalles del programa de becas Las becas de italki están diseñadas para ser intensivas y enfocadas en las necesidades individuales de cada estudiante. Durante 3 o 6 meses, los participantes recibirán clases de inglés durante 3 horas a la semana. Estos planes personalizados están estructurados para ayudar a desarrollar habilidades clave como redacción de correos electrónicos profesionales, preparación y presentación de informes y participación en reuniones y negociaciones. También se realizarán enseñanzas de desarrollo de habilidades de networking y de mejora de la comprensión auditiva y la fluidez en conversaciones

El dominio del inglés es crucial en el mercado laboral actual, especialmente para aquellos que aspiran a puestos de responsabilidad en empresas nacionales e internacionales. Las becas de italki para Business English representan una oportunidad concreta para que los profesionales mejoren sus habilidades lingüísticas de manera adaptada y efectiva. Con programas diseñados para abordar las necesidades específicas del entorno laboral, estas becas ofrecen una solución viable para superar las barreras del idioma y avanzar en la carrera profesional. Para más información sobre las becas y cómo aplicar, se puede visitar la página web de italki.