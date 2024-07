España, primer destino turístico del mundo, supera el récord de turistas internacionales de 2023

El sector turístico y hostelero supondrá el 12,8% del PIB español: la mayor hasta la fecha, según Unidema Research El último informe de Unidema Research del sector Hostelero y Turístico, liderado por Beatriz Tejada, pone de relieve la fortaleza del sector en tiempos de incertidumbre. España encabeza la lista de destinos turísticos mundiales, mejorando el récord de turistas internacionales alcanzado en 2023 en el primer cuatrimestre analizado.

Tal y como pone de relieve el informe "la recuperación de la llegada de turistas internacionales, junto con una inflación aún, elevada, han aupado el gasto turístico". No solo aumenta la llegada de turistas, también se incrementa el gasto medio, situándose en 1.221€, aunque este aumento se realiza "a menor ritmo" concretamente un 4,4%. Este entorno destaca la caída del 1% en la estancia media, que se sitúa en 7,7 días.

Destaca el estudio la incorporación de nuevos mercados, procedentes de mercados de "mayor poder adquisitivo" con el incremento gradual de turistas procedentes de Estados Unidos, que creció un 32% interanual, pero también de Suiza, que ha crecido un 21% y de Rusia con un incremento de 14%.

¿En qué gastan los turistas? Es una pregunta que resuelve el estudio, donde "una parte significativa del gasto turístico se destina al alojamiento, especialmente en hoteles de cuatro y cinco estrellas; un gasto que representa alrededor del 23% del total". Respecto el gasto en restauración y gastronomía, la cifra llega al 22% del gasto total.

Récord histórico de empleo asociado al turismo y la hostelería

El impacto del turismo en el mercado de trabajo alcanzó en 2023 los 2,67 millones de ocupados, lo que supone un incremento de más del 4% respecto al año pasado. "El dato no solo marcó un récord en términos absolutos, sino que también lo hizo en términos relativos: el turismo cerró el año, ocupando el 12,6% del empleo total en la economía española".

El estudio concluye con las perspectivas para 2024, las cuales destaca como "positivas" tanto por "los indicadores adelantados y los datos del primer cuatrimestre del año" que apuntan a que la demanda supera ya los niveles de 2019.

Respecto el entorno macroeconómico, destacan desde Unidema que existe cierta incertidumbre macroeconómica como el crecimiento del PIB y de la inflación, de hecho, los costes energéticos y una oferta que todavía no ha recuperado los niveles pre-Covid con una demanda que ya se ha recuperado totalmente supondrán una mayor presión sobre los precios en el sector.