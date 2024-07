The Valley lanza las becas STEM para facilitar al talento femenino el acceso a la educación tecnológica que revolucionará la economía

El objetivo de las becas de The Valley es potenciar el papel de las mujeres en roles altamente demandados y prepararlas académicamente para convertirse en expertas en análisis de datos, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías disruptivas en el mundo de los negocios The Valley, en su compromiso con potenciar el talento y aumentar la presencia de mujeres en las áreas tecnológicas, ha puesto en marcha las becas STEM de Talento Femenino para dos de sus másteres. Estas ayudas, consistentes en un 30% de financiación del coste total, van dirigidas a aquellas mujeres que quieran convertirse en expertas en análisis de datos, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías disruptivas en el mundo de los negocios. Los másteres en los que se aplican estas ayudas son Data Science, AI & Big Data Analytics y Executive Program in AI & Exponential Technologies for Business, ambos con fecha de inicio en octubre de 2024.

La brecha digital de género sigue siendo una realidad muy presente en la sociedad actual. De hecho, las mujeres españolas representan solo el 18% del total de especialistas digitales y el 16,7% de los ocupados con formación STEM, a pesar de que España se sitúa en sexta posición entre los países europeos en relación a mujeres con competencias básicas digitales, tal y como muestra un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la Información (ONTSI).

Además, este informe muestra que, dentro de las titulaciones STEM, el 62,3% de las mujeres se encuentran en ciencias de la vida, frente al 14,3% que están en informática. Aunque las tendencias apuntan a que cada vez más mujeres se animan a orientar su futuro profesional hacia estos sectores, se trata de una mentalidad arraigada cuyo cambio debe abordarse desde las bases, es decir, generando interés entre las mujeres en los primeros años de formación, y mantenerlo en el tiempo. Se ha generalizado la idea de que, a través de la tecnología, no se puede desarrollar una función social, que es lo que más demandan las mujeres; lo cual es un pensamiento erróneo que hay que modificar a través de la formación y la concienciación de que saber de tecnología también ayudar a crear una sociedad mejor.

Y es que, la adquisición de competencias digitales es fundamental para una participación plena en la economía y sociedad contemporánea y futura. Sin embargo, la falta de acceso equitativo a estas competencias coloca a las mujeres en desventaja, limitando así el aprovechamiento del potencial completo de la sociedad en su conjunto. En este sentido, Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, destaca que "alentar y apoyar la participación de las mujeres en formaciones STEM no solo es una cuestión de equidad, sino también una forma efectiva de promover la innovación, mejorar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo social y económico global de manera más inclusiva y equitativa".

En este contexto, las becas STEM de The Valley son un motor para combatir la brecha digital de género, así como potenciar el talento femenino y la presencia de mujeres en el sector tecnológico. Así, la escuela de negocios busca preparar a las mujeres para desarrollar roles altamente demandados y promover una mayor equidad y diversidad en el sector tecnológico, facilitándoles el acceso a una educación avanzada en áreas emergentes que revolucionarán el mercado laboral y la sociedad en general, impulsando la innovación y el crecimiento económico.