Dra. Estefanía Rodríguez, ginecóloga y jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa: "El aborto espontáneo afecta a casi el 20% de los embarazos"

"El riesgo aumenta significativamente con la edad de la mujer, especialmente por encima de los 38 años, donde más del 60% de los embarazos pueden finalizar en aborto debido a problemas genéticos" "El aborto espontáneo es una experiencia devastadora que afecta profundamente a las parejas, especialmente cuando ocurre de manera repetida", explica Estefanía Rodríguez, ginecóloga y jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa.

Según la "Guía de atención al duelo perinatal", publicada por Osakidetza, se estima que el aborto espontáneo puede afectar hasta el 20% de los embarazos y, de las mujeres que ya saben que están embarazadas, alrededor de una de cada seis padece un aborto espontáneo.

"Un aborto espontáneo es un embarazo que se detiene por muerte fetal antes de la semana 20 de forma natural, sin intervención médica ni procedimientos", explica la ginecóloga del Hospital Quirónsalud Donostia, Estefanía Rodríguez. "Las causas más frecuentes de abortos espontáneos son las alteraciones genéticas en los embriones, representando el 80% de los casos. Otras causas incluyen alteraciones en la coagulación de la sangre y factores inmunológicos", añade.

Durante el embarazo, la ginecóloga Estefanía Rodríguez explica que es común experimentar molestias y pequeños sangrados. Sin embargo, advierte que "cuando los dolores no mejoran con medicación habitual o los sangrados son similares a una regla, se debe consultar a un médico. En algunos casos, una ecografía puede revelar que el embarazo no está progresando adecuadamente".

"En general, uno de cada seis embarazos puede terminar en aborto espontáneo, casi el 20% de los casos", señala la ginecóloga y jefa de la Unidad de Reproducción Asistida, Estefanía Rodríguez. Además, explica que "el riesgo aumenta significativamente con la edad de la mujer, especialmente por encima de los 38 años, donde más del 60% de los embarazos pueden finalizar en aborto debido a problemas genéticos".

Para las mujeres que han tenido dos o más abortos espontáneos, la ginecóloga recomienda realizar estudios detallados, ya que "es fundamental descartar problemas genéticos, inmunológicos y de coagulación que puedan aumentar el riesgo de futuros abortos. Los estudios analíticos de sangre y genéticos son esenciales para identificar y tratar estos problemas".

La ginecóloga y jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa explica que "es importante evitar el consumo de tóxicos como el tabaco y las drogas, que son factores de riesgo que afectan directamente en el embarazo", y subraya la importancia de "seguir una dieta mediterránea y hacer ejercicio moderado para cuidar el cuerpo en el periodo del embarazo". Además, añade que "es esencial realizar estudios preventivos para identificar y tratar problemas que puedan llevar a un aborto espontáneo".

Tratamiento ICSI

El tratamiento de fecundación in vitro mediante inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) ofrece una buena alternativa para mujeres con riesgo de abortos espontáneos debido a alteraciones genéticas. Según la ginecóloga Estefanía Rodríguez, "el tratamiento ICSI permite estudiar genéticamente a los embriones antes de la transferencia al útero, lo que reduce significativamente el riesgo de abortos por anomalías genéticas y aumenta las posibilidades de un embarazo exitoso".

"En pacientes con varios abortos a partir de 38 años o con problemas genéticos hereditarios, tanto de la madre como del padre, podemos prevenir complicaciones en el embarazo haciendo este tipo de estudios", explica la especialista.

Pero antes de empezar ningún tratamiento, Estefanía Rodríguez recalca que "es fundamental realizar una evaluación inicial de la fertilidad y hablar con los pacientes para que comprendan sus opciones y posibilidades personalizadas".

Vídeos

Dra. Estefanía Rodríguez. Abortos espontáneos.