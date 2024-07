Sentirme Mejor expone los riesgos de respirar mal para la salud

Un problema cada vez más extendido en las personas es el aumento de la respiración torácica por sobre la diafragmática o abdominal. Esta técnica hace que se utilice más la parte superior de los pulmones y los músculos intercostales que la inferior, lo que en consecuencia puede generar algunas complicaciones al organismo porque no aporta una ventilación pulmonar óptima y, si se ejecuta en un tiempo muy prologado, puede hasta tensar el plexo solar y bloquear la cintura abdominal.

Además de un proceso biológico, la respiración en general es una herramienta poderosa para regular la actividad cerebral, mitigar la ansiedad y mejorar el bienestar emocional y cognitivo de un individuo. Desde Sentirme Mejor, un centro especializado en la venta de cursos de respiración y coaching para gestión del estrés a empresas y particulares, a través de su fundador Alex Hick comparten en esta entrevista más información sobre las consecuencias de respirar mal para la salud.

¿Podría explicar en términos simples cómo la mala respiración puede generar problemas de salud?

Si por supuesto, una mala respiración es un factor constante de retroalimentación del estrés. A día de hoy sabemos que casi todas las dolencias que sufrimos y por las que requerimos atención médica están relacionadas con el estrés. En algunos casos están causadas directamente por el estrés, pero en casi todos, alimentadas por el mismo.

Si en lugar de estresar tu organismo con cada respiración, lo que haces es relajarlo, cualquier síndrome relacionado con el estrés va a mejorar. Piensa que respiraras unas 20.000 veces al día. Tienes 20.000 oportunidades de empujar tu balance hacia el estrés crónico o hacia la calma.

Además del estrés, al respirar mal aumentamos crónicamente la presión arterial, y aceleramos la tasa cardíaca, con el potencial de generar o agravar toda clase de problemas cardiovasculares.

¿Qué consecuencias a largo plazo puede ocasionar la respiración torácica en la salud física y mental de un individuo?

Lo primero que tenemos que entender es que el que respira crónicamente desde lo alto del pecho, también respira demasiado rápido.

Los antiguos textos yóguicos dicen que la vida de una persona se mide en número de respiraciones. Un perro respira rápido y vive poco más de 10 años, una tortuga respira despacio y vive más de 100.

Modernos estudios científicos apuntan a que la capacidad pulmonar es el factor de mayor correlación directa con la esperanza de vida. Siendo este un factor predictivo que aporta incluso mayor precisión que la obesidad.

Así que ya sea que escuches a los antiguos sabios indios o a los modernos científicos occidentales, para una vida larga, respira correctamente.

Depresión mayor, trastornos de ansiedad o burnout son trastornos de estrés muy comunes en nuestra sociedad, por desgracia. Respirar de manera correcta es un importante factor, tanto para evitar la caída en tales síndromes como para facilitar la salida de los mismos.

También todos los problemas relacionados con alta presión arterial tienen un componente crucial relacionado con la respiración. Respirar de manera incorrecta causa o agrava problemas como hipertensión, taquicardias o cosas peores.

Podemos apuntar también la apnea del sueño como un grave problema causado por una mala respiración, pero que puede revertirse aprendiendo a respirar bien.

¿Existen señales de alerta que indiquen que una persona tiene problemas respiratorios relacionados con el estrés?

¿Roncas? ¿Tienes problemas de apnea del sueño? ¿O incluso te sorprendes aguantando la respiración sin querer estando despierto?

¿En momentos te cuesta respirar? ¿Sientes que la respiración no te llena? ¿Pinchazos en el pecho? ¿Sientes que respiras rápido y de manera superficial? ¿Haces ruido al respirar?

¿Sientes bajos niveles de energía? ¿Irascibilidad? ¿Falta de concentración? ¿Neblina mental? Estos son algunos de los síntomas que pueden alertarte de no estar respirando bien, y que pueden revertirse aprendiendo a respirar correctamente.

¿Qué programas ofrece Sentirme Mejor para promover la salud respiratoria y el bienestar general?

Ofrecemos cursos para empresas, sobre respiración, mindfulness, gestión del estrés o aumento del rendimiento. Nos adaptamos a las necesidades y disponibilidad de tiempo de nuestros clientes y siempre ofrecemos audios y materiales para que los participantes puedan practicar y profundizar por su cuenta.

Para particulares ofrecemos programas online desde nuestra página sentirmemejor.com, además de procesos de acompañamiento personalizados, ya sea procesos de coaching para gestión de estrés o entrenamientos personalizados de respiración.

¿En qué consisten sus cursos de técnicas de respiración?

Lo primero que enseñamos siempre son las bases de la respiración funcional. Comenzar directamente con técnicas agresivas de apnea o hiperventilación es en nuestra opinión un error, ya que puede fortalecer patrones disfuncionales de respiración espontánea.

Aprender conceptos teóricos no va a generar, de por sí, ningún cambio real. Nuestras formaciones son más un entrenamiento que un curso al uso. Solo de la correcta práctica, el cuerpo va a retomar los patrones virtuosos de respiración que ya conoce.

Solo sobre esa base, enseñamos el resto de técnicas: técnicas relajantes, técnicas balanceadoras del sistema nervioso, ejercicios “pranayama”, técnicas de apnea, técnicas de activación, o incluso sesiones de respiración somática que buscan la liberación de emociones mal procesadas y trauma del sistema nervioso.

Todas nuestras sesiones son eminentemente prácticas, un viaje y una experiencia de principio a fin, pero siempre con la filosofía de asentar bien la respiración virtuosa en el día a día antes de practicar técnicas intensas.

¿Cuáles son los beneficios de las formaciones de Sentirme Mejor para la salud?

Además de como hemos dicho, evitar el desarrollo de enfermedades mentales, cardiovasculares o de otro tipo, el respirar de manera correcta aportará beneficios claramente observables en nuestra vida diaria: un estado de base de calma y claridad mental. Mejor balance emocional, sensación de seguridad y confianza, y más energía disponible para el cuerpo y la mente son algunos de los premios que te esperan.

Nuestra forma de enseñar tiene también un marcado componente meditativo. Al mismo tiempo que entrenas tu respiración, entrenas tu atención, lo cual te ayudará mucho con el distrés psicológico, aumentando tu concentración y propiciando un mejor estado de ánimo.

Por todo ello, además de los citados beneficios para la salud a largo plazo, empezarás a sentir los beneficios en tu bienestar diario de manera muy rápida.

¿Cómo pueden las personas interesadas encontrar mayor información de sus servicios?

Pueden venir a nuestro sitio web sentirmemejor.com. Allí encontrarán multitud de medios de contacto, además de información en abierto, ejercicios en audio, etc.

¿Qué mensaje final le gustaría dar a los lectores sobre la importancia de realizar una respiración adecuada?

Repetiré lo que dicen los antiguos textos: La vida de una persona se mide en número de respiraciones. Respira rápido y vivirás una vida corta y estresada, respira despacio y vivirás una vida larga y tranquila.

En definitiva, la respiración superficial, rápida e ineficiente no solo impide oxigenar correctamente el cuerpo, también activa el estrés y genera una serie de consecuencias negativas para la salud a largo plazo. En este sentido, Sentirme Mejor se convierte en una plataforma educativa que ayuda a los individuos a mejorar sus hábitos de vida para conseguir un bienestar integral.