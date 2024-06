Mejorar la motivación y el rendimiento empresarial con las ventajas que ofrece el neuroliderazgo

En el dinámico entorno empresarial actual, el neuroliderazgo emerge como un enfoque clave para potenciar el rendimiento de los equipos y alcanzar los objetivos organizacionales. Este método innovador integra principios fundamentales de la neurociencia, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística (PNL), ofreciendo herramientas poderosas para líderes en busca de un liderazgo efectivo. A continuación, se exploran las dimensiones esenciales del neuroliderazgo y la relevancia del curso "Yo te guío, tú me ayudas" ofrecido por TERCoaching Europa, bajo la dirección de Marité Rodríguez.

¿Cómo se define el concepto de Neuroliderazgo y cuál es su importancia en el contexto actual de las organizaciones?

Los nuevos modelos en el ámbito de las organizaciones en un tiempo en donde el contexto actual y la incertidumbre, son constantes han cambiado el modelo de liderazgo. Influir y Dirigir se traducen en Inspirar para aportar un valor a los demás, mejorar sus estándares de vida tanto a nivel productos como servicios. Los líderes que ejercen una relación dominio-sumisión hacen predominante que sus equipos no tengan una conexión con el proyecto que han diseñado y en ocasiones les dejen al descubierto. Las personas sin independencia para su desarrollo y confianza para ejercer su mejor versión, se codifican inconscientemente en lo necesario o adecuado, no en la eficiencia.

Como simples ejecutores de un plan dado, no aportan el valor necesario para en su rol o posición, desarrollar el 100% su creatividad y talento.

En definitiva, son las personas que componen una empresa quienes la hacen crecer y ni la lealtad, ni la implicación de los profesionales se compra, más bien se gana.

El Neuroliderazgo es un modelo de Influencia en donde se juzga no por lo que has hecho, sino por lo que eres capaz de hacer. El profesional líder trabaja con sus patrones limitantes de manera consciente. Es un trabajo para abrirse en sus patrones limitantes y escuchar activamente posibilidades Innovadoras que fomenten la responsabilidad personal de sus profesionales.

Considera la empresa un lugar en donde desarrollarse integralmente, como profesional y como persona.

¿Qué elementos clave de la Neurociencia se aplican en el Neuroliderazgo para comprender mejor las necesidades y comportamientos de los Equipos?

Se trabaja mucho con dinámicas de Alto Impacto para traer el Inconsciente al consciente. Lo que nos bloquea y transmutarlo.

Las dinámicas están basadas en la neurociencia a nivel físico de las personas. Estados emocionales de placer, amor y gratitud pasados de manera consciente se reviven en el presente para tomar fuerza y construir a tope de energía el objetivo planteado a futuro. Depende de las necesidades del lider o equipo de liderazgo, esta es una de las más conocidas.

Hay una primera parte de prospección one to one introspectiva en donde se utilizan elementos de Control y de Foco, denominados Training | Focusing.

Es un trabajo de retrospectiva porque para sentirnos motivados, necesitamos creernos que disponemos de la fortaleza suficiente para tomar el control de situaciones que nos descentran o centran y que pueden cambiar en estrategia de un día para otro.

También, son importantes para motivar al equipo en el hecho de innovar y de poner foco en aportar descubrimientos que incrementen la cifra de facturación de nuestra organización o sufragar pérdidas que compensábamos de otro modo.

Otra segunda parte one to Team, en Sistémico en donde estados alterados (que dan problemas) se trabajan con Neurociencia y Alto Impacto, principalmente de alegría y Confianza emocional, se facilitan dinámicas para apoyarse en el otro y entenderle. Se trabaja con elementos cohesivos de Compromiso de las relaciones humanas.

Fundamentalmente hay dos pilares: El primero, Control que se traduce en Autoestima y Motivación; el segundo, Compromiso es decir, llevar a la persona a dar lo mejor que pueda aportar desde el Neuroliderazgo.

La actitud de dar lo mejor manejando prácticas sencillas de neurociencia aplicadas, genera un crecimiento personal y profesional avanzado. El peor de los problemas es la ignorancia, cuando saben cómo, lo aplican. Comprueban que funciona y el hecho de trascender en la empresa con el reconocimiento que supone, se convierte en un hábito.

Es decir, hay una profunda codificación de que contribuir conscientemente con el líder fundador y a aportar más valor a su target con propósito de manera diferente, desde la genuidad personal; lo que se traduce como una palanca de cambio en el mundo con exclusividad en las organizaciones.

¿Cómo se relaciona la programación neurolingüística (PNL) con el Neuroliderazgo y de qué manera puede mejorar la Comunicación y el Liderazgo en las organizaciones?

La PNL facilita conocer a la persona por su comunicación no verbal y crear una burbuja de comunicación.

Incluso si no te cuenta el objetivo final por confidencialidad empresarial o personal. Puedes realizar las preguntas adecuadas solo observando y aunque la persona no las verbalice, las apunte en su cuaderno de ruta, como nosotros le llamamos, bien sea escrito o en portátil. Se observan sus sistemas representacionales visual, auditivo y cinestésico sobre el entorno del que se esté pronunciando. Movimientos oculares, corporales, etc.

Se relaciona con el neuroliderazgo porque una vez que sabe, puede codificarse y codificar a otros, es decir influir, si conoce el sistema de manera consciente.

Las respuestas en el uso de PNL son las válidas para el profesional en cuestión y para su desarrollo en la empresa. Tomamos acción dependiendo de lo que pensamos o de nuestras conversaciones internas que trasladamos a nuestro círculo cercano de influencia. Creamos desde ese lugar. Esta es la manera en la que decidimos y nos armamos de valor, fuerza para actuar. Si somos conscientes de los patrones inconscientes que nos limitan y que nos potencian; y sabemos manejarlos desde el autoconocimiento personal, es decir, incluso en estados de ira, en donde por ejemplo los patrones limitantes son útiles, influenciamos a nuestro favor. El autoconocimiento personal es el que a veces no trabajamos. El coaching es una gran herramienta al respecto. Los líderes tienen carácter, tienen Control y se trabajan la implicación o compromiso porque saben que es esencial en los momentos decisivos. Momentos en donde tienen que agilizar a los equipos, y es una habilidad prioritaria dentro de la lista de sus objetivos, que es por lo que les pagan o ganan dinero.

La representación de sus sistemas de aprendizaje bien visual, auditivo o cinestésico según la pregunta y tal y como se expresa la persona; te lo cuente todo o no, facilita la siguiente pregunta cerrada sobre lo poco o mucho que te está diciendo, depende del caso. También se usan ejercicios propios de PNL. Es la guía para llevarse determinados temas a otro nivel.

Es un proceso generador de Confianza e Influencia, partiendo de que las personas se la merecen y son dignas de ella. Este es el nuevo estilo de liderazgo basado en el talento: más actitudes o potenciales. La confianza han de percibirla por parte del líder, así como su potencial para dar la cara por la organización.

¿Qué papel juega la Neuroempatía y las Neuronas Espejo en el Neuroliderazgo y cómo pueden ayudar a crear un entorno de trabajo colaborativo?

Existen al menos tres tipos de Neuronas Espejo, que se reconozcan en su comportamiento y para no entrar en terminologías muy técnicas, voy a generalizar. Por ejemplo: Si veo una comedia, me río. Si la película es un drama donde el protagonista sufre, lloro o me entristezco. Si es suspense, me pongo nervioso. Esto hacen las neuronas espejo, e incluso, en ocasiones, con alguien muy cercano al mismo tiempo comenzamos a cantar la misma canción, en perfecta sincronía, sin habérnoslo dicho. Hablamos incluso de testar por simpatía en todo el sistema corporal de la persona estados de telepatía en una burbuja de conexión (PNL).

Somos seres sociales por excelencia y aunque tenemos energía propia, respiramos la de los demás también. Si comprendo en profundidad los gestos de la Escucha Activa y soy muy Consciente del Espejo o Atracción en Influencia de personas afines, puedo estar abierto a atraer a personas diferentes, no afines, que aporten valor a mi organización, gestionando mi Incertidumbre. Si se obtienen determinados resultados, es porque siempre tenemos los mismos recursos o soluciones, la única forma de crecer es abrirse a otras posibles soluciones, calibrando qué me puede beneficiar de algo que yo no he visto. Si conozco a alguien que me provoca rechazo, también seré capaz de analizarlo con objetividad.

Entre la empatía y la simpatía hay una línea muy estrecha. La Neuroempatía nos favorece en todos los casos porque estamos dispuestos a aprender de quien tenemos enfrente, nos guste o Simpatice más o menos con nosotros.

Es decir, si me pongo en el peor de los casos; con ejercicios sencillos en principio de neuroempatía, si conozco a alguien que me provoca rechazo o resistencia, puedo testar si es una herida emocional inconsciente (Inteligencia Emocional) de alguien cercano en mi pasado o presente, que se parece a esta persona desconocida que se presenta en mi vida. Saber si este rechazo proviene de algo que aún no he solucionado porque no sé manejar esa situación. Es importante que esto se entienda bien, porque me estoy poniendo en el peor | mejor de los casos, por su utilidad. Voy a explicarlo de un modo sencillo:

Alguien nuevo que me potencia un patrón inconsciente, por neuronas espejo, puede generarlo en ocasiones solo por fisionomía o expresión al hablar, p.e. su voz puede parecerse a la de otra persona y trasmitirme rechazo inconscientemente.

Es el proceso automático que levanta desde mi inconsciente un marcador somatizado que a su vez me aprieta el push y me empuja al rechazo. De igual modo el pull o proceso de atracción, tanto en la venta, en el marketing como en la vida misma, al comunicar y relacionarnos.

Aprender si lo que detecto de la nueva persona es como pienso o no y solucionar el trato en el equipo colaborativo depende de mi habilidad para detectarlo y finalmente, poner foco en lo que realmente no me atrae, conocido o desconocido; en lo que me echa para atrás, de esa persona muy diferente a mí. Alguien que descoordina mis neuronas espejo.

Si es un profesional y está ahí, ocupando esa posición: ¿Algo hará bien? Es decir, precaución, no es falta de aprendizaje y apertura o compromiso a trabajar en equipo, Desde el lugar que no soy más que el otro y me lo han puesto ahí, codo con codo tendré que gestionar el día a día. De igual modo puede darse el coincidir con alguien muy diferente a mí y cuando he de dialogar pronunciarme desde la curiosidad. En este caso, también sabré escuchar y aprender en gratitud, no desde el 'soy más que el otro'.

Tomar Consciencia de que existen neuronas espejo y de que la Neuroempatía facilita esta consciencia desde los últimos avances de física cuántica, es saber que imito por fisionomía los progresos del otro inconscientemente, por el mero hecho de ser persona. Me guste o no, es decir, que un grupo de personas forman lo que se denomina un Mindmanager o Mente Colectiva. Se produce físicamente. Por decirlo de alguna manera, si lo adecúo a liderazgo, algo como: Dos que comen del mismo colchón, se vuelven de la misma Condición, por sus acciones. Los empleados son capaces de encontrar sus propias soluciones y el feedback ha de ser enfocado a soluciones y no críticas sin solución. En mi metodología T.E.R. (R) uso el MIMO les digo ven aquí que te doy un abrazo, mi opinión y un mimo: Mantener, Incorporar, Mejorar y Omitir. No es cuestión de inventar la rueda del molino, si ya está inventada, es una cuestión de la praxis adecuada respecto al momento oportuno.

Esto es Implicación, la empatía es importante y no siempre tiene que ser simpatía para los momentos deep crack que hemos pasado y la importante carrera de fondo que supone a nivel internacional sobrepasar los obstáculos de cambio.

De este modo se labra una persona capaz de tomar consciencia desde la inconsciencia o aprendizaje.

Un líder fundamentado en que conoce que al tiempo de cerrar un pacto, reunión o bien, que ha de trabajar con tal o cual persona diferente x horas al día, respirar su energía en ocasiones y escuchar sus conclusiones o conversaciones, aprende tanto corporalmente como inconscientemente le guste o no la persona. Para Influir y Dirigir ha de dejar en su bolsillo la ignorancia. Por lo tanto, se tienen dos opciones, manejar la situación a mi favor o dejarme fluir sin saber, por mis patrones inconscientes, intuición sin base científica que no tiene por qué ser la acertada.

De este modo, si no aprendo; entonces por memorias inconscientes, haré las cosas (que he integrado físicamente). Serán acciones al extremo por cuestiones de decisión; actuaré tomando acciones similares o totalmente opuestas; dependiendo si han sido motivo de buena energía (alegría, placer, amor) o de resistencia (tristeza, dolor, odio) en una energía totalmente opuesta a mi persona. Se disparan mis marcadores somáticos, que en muchas ocasiones me favorecen por cuestiones de supervivencia, sin embargo, en otras no. Este es el proceso.

No saber gestionar una energía opuesta sin control, ni consciencia puede provocar errores en la mayoría de los casos.

En el desconocimiento puedo perjudicarme además de perjudicar a la otra persona y a la empresa. Lo que se traduce en un error de interpretación por ignorancia.

La neuroempatía no es solo ponerte en el lugar del otro, es saber hablar su idioma, a nivel emociones y adaptar tu discurso para convencer. Se trata de que tus ideas y las suyas se conecten, lleguen más lejos.

Quiero explicarme de una forma que sea comprensible para todos, por concluir esta pregunta, el Líder mantiene una corriente de energía y beneficios con su buen saber hacer porque las personas que componen el equipo, los equipos van a observar lo que hace; para tomar acción en la organización en beneficio propio y en beneficio de la empresa.

¿Cuáles son los 3 objetivos principales del programa de Transformación y Neuroliderazgo dirigido por Marité Rodríguez y cómo se adaptan a las necesidades profesionales y personales de los participantes?

Dentro de que hay una metodología y una praxis de años, mis objetivos son los de los participantes. Las premisas principales son:

Primero, seleccionamos a los participantes: Hemos decidido no realizar programas de transformación en empresas en este momento. Nos dirigimos a líderes para crear grupos de personas que quieran desarrollar su potencial de Neuroliderazgo, Influencia y Neurocomunicación. En un contexto exclusivo y libre de expresión personalizado para facilitar la integración de los conocimientos, el avance en su intraemprendimiento en organización o emprendimiento depende de ello. Trabajamos solo con personas que tengan un Propósito de aportar Valor Positivo.

Quiero aclarar que cuando decimos no, no es por una cuestión de religión, raza, sexo o creencias, seguimos las directrices de la ley española. El paso intermedio de admisión es importante porque decimos no, cuando consideramos previa entrevista que la persona miente de manera malintencionada o tiene otras consideraciones en las que posiblemente, necesite la ayuda de otro tipo de experto. Si es necesario, seleccionamos un experto adecuado y se lo recomendamos. Es por este motivo y por uno de código deontológico que preservamos el bienestar de nuestros participantes. De igual modo, si por fechas o cupo son excluidos debido a motivos de cohesión grupal; consideramos que el perfil de la persona es más alto, no se adecúa al grupo preseleccionado: Por sistema, la persona es incluida en una próxima edición y tenemos una consideración o regalo especial por el tiempo de espera. Trabajamos en desarrollo personal, cuidamos de los participantes e integrantes del grupo preservando celosamente su confidencialidad. Creemos en el potencial de las personas y en que las personas son capaces de cambiar y transformar de manera ecológica su vida.

Finalizando en el objetivo en el que adecuamos nuestra metodología a las necesidades expresadas por los participantes de la edición a celebrarse previo contacto. Creamos grupos en el sentido de que mantengan una relación de cooperación y contacto posterior. La estructura y desarrollo del Programa de Transformación en Neuroliderazgo solo se les facilita a los participantes del mismo por cuestiones de si lo quieren comunicar o no a su organización, entorno, etc. Procuramos no causarles más conflictos si ya los tienen en el ámbito organizacional, Familiar o de Tiempo Libre.

Cada participante en nuestros programas, es considerado como un verdadero regalo que la vida nos ofrece. Siempre partimos de la idea de Doble Éxito. Me explico, ¿Se puede trabajar desde el Talento y Propósito personal dentro del contexto de normas organizacionales y también, Incorporarlo en nuestra realidad de un modo Innovador desde la Abundancia? Se puede.

De hecho, hay que hacerlo: Porque se puede ser el primero en crear algo y equilibrar el éxito comunicándolo. Ser noticia y seguir un camino de incertidumbre innovando y disfrutando del mismo.

El curso "Yo te Guío, Tú me Ayudas" de TERCoaching Europa representa una oportunidad única para líderes comprometidos con su desarrollo profesional y el doble éxito de sus equipos. Con un enfoque centrado en la aplicación práctica de los principios del Neuroliderazgo, ofrece un espacio de aprendizaje estructurado y adaptado a las necesidades individuales de cada participante. Al invertir en este curso, los líderes no solo mejoran sus habilidades de liderazgo y comunicación, sino que también transforman la manera en que gestionan y motivan a sus equipos, impulsando así el crecimiento y la competitividad de sus organizaciones.