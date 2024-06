Amador López García acerca la medicina al gran público en su libro, ‘Medicina de Familia; Andando el camino’

BRAVO, la solución definitiva para aquellas personas que quieren pagar sus deudas, pero no pueden, enfatiza la importancia de una adecuada gestión de este tipo de gastos, pues el 10% de los endeudados en España asocia su situación a un elevado gasto en ocio no esencial. En un contexto donde los precios de los eventos deportivos está disparado y el llamado FOMO (Fear of Missing Out) invita a una toma de decisión impulsiva, el precio de las entradas en la fase de octavos de final puede ascender hasta los 500 € por persona, una cantidad que se multiplica a medida que buscamos para las eliminatorias más avanzadas.