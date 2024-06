Los consejos de 123tinta.es para conseguir la iluminación perfecta para las noches de verano

La iluminación exterior es clave para crear un ambiente acogedor, seguro y atractivo en el hogar. La elección de luces cálidas aportan más intimidad y un espacio más relajado La iluminación adecuada de jardines y espacios exteriores no solo mejora la seguridad, sino que también puede transformar completamente el ambiente del hogar. Así, la iluminación exterior puede tener dos objetivos principales: señalizar y decorar.

Es importante considerar la función de cada área del jardín y el ambiente que se desea crear. Las luces cálidas, por ejemplo, son más adecuadas para el exterior que las frías, ya que aportan más intimidad y un ambiente más relajado.

Por esta razón, 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toners que además cuenta con una amplia gama de productos de iluminación, ofrece consejos de cómo dar luz a diferentes áreas del jardín de manera más práctica, resaltando zonas específicas y creando el ambiente deseado.

Entradas y escaleras bien iluminadas

Para las entradas y escaleras, es esencial una buena iluminación que no solo señale, sino que también dé seguridad. Las luces en el suelo o verticales son las mejores opciones. Señalizar los caminos con focos o poner pequeñas luces por los alrededores para marcar las zonas de paso son buenas opciones, especialmente si se utilizan unas con sensor de paso para mayor eficiencia.

Espacios especiales

Las áreas de reunión y las zonas con mesas en el jardín requieren una iluminación que ofrezca buena visibilidad y comodidad, con el objetivo de crear un ambiente acogedor para las conversaciones al aire libre.

Es recomendable combinar luces de pared con lámparas para lograr una mejor iluminación. Las primeras proporcionan luz general uniforme, mientras que las lámparas colocadas directamente sobre la mesa o en el centro de la zona, son más decorativas.

También, se pueden añadir luces de cadena o guirnaldas alrededor del área para darle un toque especial a las noches en el jardín.

Luces solares y luces nocturnas

Las luces solares pueden ayudar a resaltar zonas del jardín. Estas, colocadas estratégicamente con una intensidad media-baja, pueden destacar áreas específicas y proporcionar una iluminación suave y ambiental. El uso de luces solares ayuda a decorar el jardín y también mejora la funcionalidad del espacio, haciéndolo más agradable y acogedor.

Las luces de jardín bajas o luces nocturnas son idóneas para el exterior porque proporcionan una iluminación suave y ambiental que no provoca deslumbramientos. Su diseño discreto añade un toque más suave al entorno, creando una ambiente relajado para disfrutar el exterior.

123tinta.es y su gama de luces decorativas

123tinta.es ofrece una serie de luces decorativas como las guirnaldas, luces LED, neón y lámparas de pared que añaden un toque de encanto y personalidad a cualquier espacio.

Las guirnaldas, crean una atmósfera ideal para eventos al aire libre o simplemente para disfrutar de noches tranquilas en el jardín. Por otro lado, las luces LED ofrecen una iluminación brillante y eficiente, con una variedad de colores y efectos que permiten crear ambientes dinámicos. El neón agrega un toque que puede ser utilizado para resaltar características específicas del espacio. Y las lámparas de pared evocan un encanto y añaden calidez al ambiente.