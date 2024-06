Adoradores para Ferrol. Las Esclavas del Santísimo Sacramento de Ferrol

Me entero por la Prensa de que se busca “voluntarios adoradores para rezar por turnos” en iglesia de las Esclavas del Santísimo Sacramento de de Ferrol ( A Coruña) y , así, “siempre haya alguien que alabe a Dios” (las 24 horas del día, que hasta ahora han cubierto las monjas).

Acierta, el Obispado de Mondoñedo- Ferrol, en su intento de resolver el problema no sólo de las religiosas, abocadas a emigrar por falta de vocaciones; también, del pueblo: una capilla o iglesia de Adoración es una gracia inmensa para la población en que se halla.



En medio de la excesiva reiteración de la Prensa sobre las Clarisas de Belorado, en esta noticia del convento de las Esclavas del Santísimo Sacramento, de Ferrol ( A Coruña) se ve el esfuerzo positivo y acertado del Obispado para zanjar convenientemente el problema: pide laicos adoradores para cubrir las horas de adoración diarias que realizaban las monjas durante las 24 horas de cada día, imposible, ya, con sólo ocho religiosas. ¡Qué bueno!: de momento se han alistado más de cuarenta voluntarios. Faltan para las horas del mediodía, más difícil por los deberes familiares de los laicos a esas horas. No dudo de la generosidad de tantos católicos con el Señor y con sus vecinas las monjas para solventar el asunto, como se ha conseguido en el elevado número de capillas e iglesias de adoración que inundan cada vez más nuestra geografía.

Dios no se deja ganar en generosidad y premiará larga e intensamente a los adoradores, a su familia y su pueblo. La oración de adoración es la más agradable a Dios y eficaz en la intercesión por nosotros mismos, por nuestra familia y por el mundo entero.