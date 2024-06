REMAR SOS reparte 3 millones de platos de comida en un mundo en crisis, combatiendo el hambre y la guerra

La ONG REMAR lleva más de 42 años brindando ayuda humanitaria a los más necesitados en 70 países. REMAR SOS, su programa de respuesta a emergencias, ofrece asistencia vital en desastres naturales y conflictos bélicos REMAR SOS: Auxilio inmediato en situaciones de emergencia. Conocer cómo esta ONG brinda ayuda humanitaria a millones de personas afectadas por guerras, desastres naturales y pobreza extrema en todo el mundo.

La ONG REMAR, una organización no gubernamental nacida del amor por el prójimo y la fe en Jesucristo, lleva más de 42 años trabajando incansablemente para brindar ayuda humanitaria a los más desfavorecidos en 70 países alrededor del mundo. Ante desastres naturales y conflictos bélicos, REMAR SOS se presenta como la primera línea de respuesta, llevando asistencia vital a las poblaciones afectadas, sus voluntarios no dudan en arriesgarse para ofrecer alimentos, refugio, atención médica y apoyo psicológico a quienes más lo necesitan.

Un historial ejemplar de acción solidaria

La guerra civil en Siria desató una de las mayores crisis humanitarias de la última década. Millones de personas huyeron de sus hogares buscando refugio en Europa. REMAR, conmovido por esta tragedia, se movilizó a través de REMAR SOS para brindar ayuda a los refugiados en su travesía y en los campamentos de Grecia.

Siria:

2016 Llegada de los primeros voluntarios de REMAR SOS a la estación de tren de Budapest, Hungría, para ofrecer alimentos y apoyo a los miles de refugiados que transitaban por la zona.

2015-2016 Distribución de 5.000 sopas diarias durante 40 días en la estación de Budapest, 200.000 sopas en total, 170 kg de ropa y 6.800 kg de productos de higiene.

2015-2017 En Serbia (Sid y Presevo), se repartieron 7.000 sopas diarias, un total de 5.110.000, 130 kg de ropa y 100.000 kg de productos de higiene. Grecia:

2015-2024 En Lesbos (Malakasa, Moria y Karatepe), se han repartido 21.535.000 menús.

2017-2018 Se entregaban 5.000 menús diarios, 273.000 kg de ropa y productos de higiene a 1.825.000 personas.

2019 Se distribuían 14.000 menús diarios en los campamentos, atendiendo a 5.110.000 personas.

2020-2022 Se entregaban 500 menús diarios, llegando a 14.600.000 personas en ese periodo.

A lo largo de estos años: Se han repartido 150 kg diarios de ropa, mantas, calzado y productos de higiene.

Funcionamiento del comedor social: Abierto durante el día, ofreciendo té, sopas, fruta y tentempiés. Servicios adicionales: Clases de inglés y matemáticas para más de 3.000 niños, transporte a hospitales (especialmente durante el COVID-19), gestión de lavanderías, ayuda en la limpieza de casas y asistencia a enfermos y ancianos.

Ucrania: Un conflicto que no deja de crecer

La invasión rusa a Ucrania en 2022 ha generado una de las peores crisis humanitarias en Europa. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, miles han perdido la vida y la situación sigue siendo crítica. REMAR SOS, desde el inicio del conflicto, ha estado presente en las fronteras y dentro de Ucrania, entregando ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y ofreciendo asistencia médica a miles de personas.

Ciudades atendidas:

Chernivtsi: Desde marzo de 2022 hasta 2023 se repartieron 2.000 platos de comida caliente al día. Actualmente, en junio de 2024, se entregan 500 menús diarios, además de ropa, útiles, cajas de alimentos semanalmente y asistencia médica diaria, especialmente a ancianos y niños.

Desde marzo de 2022 hasta 2023 se repartieron 2.000 platos de comida caliente al día. Actualmente, en junio de 2024, se entregan 500 menús diarios, además de ropa, útiles, cajas de alimentos semanalmente y asistencia médica diaria, especialmente a ancianos y niños. Rivne: Al noroeste de Ucrania, desde 2022 hasta 2023 se dieron 1.000 comidas calientes diarias. Actualmente, en junio de 2024, se entregan 500 menús diarios, además de ropa, útiles, cajas de alimentos semanalmente y asistencia médica diaria, especialmente a ancianos y niños.

Al noroeste de Ucrania, desde 2022 hasta 2023 se dieron 1.000 comidas calientes diarias. Actualmente, en junio de 2024, se entregan 500 menús diarios, además de ropa, útiles, cajas de alimentos semanalmente y asistencia médica diaria, especialmente a ancianos y niños. Lviv: Principal ciudad al oeste de Ucrania, en la actualidad, en junio de 2024, se reparten alrededor de 500 menús diarios.

Principal ciudad al oeste de Ucrania, en la actualidad, en junio de 2024, se reparten alrededor de 500 menús diarios. Irpin : En la región de Kiev, desde septiembre de 2023 se reparten 500 menús/día, ropa, cajas de alimentos mensual y asistencia médica.

: En la región de Kiev, desde septiembre de 2023 se reparten 500 menús/día, ropa, cajas de alimentos mensual y asistencia médica. Kiev: La capital ucraniana, desde junio de 2024, proporciona comida a más de 1.000 personas diarias y se realizan las mismas actividades y repartos que en las otras ciudades. Asistencia psicosocial a mujeres y menores

Actuación dirigida a las categorías vulnerables, víctimas de violencia y menores. Se prevén sesiones individuales, destinadas a aliviar los sentimientos de sufrimiento y activar recursos individuales y relacionales. La actividad está acompañada de:

Actividades lúdico-recreativas para los menores dentro del espacio protegido a medida de niño.

Los beneficiarios de esta actividad son señalados por la unidad sanitaria y a través de una acción de comunicación e información del servicio entre los desplazados internos, los locales y personas en tránsito.

Un esfuerzo global para aliviar el sufrimiento causado por la guerra en Ucrania

REMAR SOS no ha dudado en movilizarse a nivel internacional para asistencia a las víctimas del conflicto.

REMAR España ha enviado 4 contenedores de alimentos y ayuda humanitaria a Ucrania.

En colaboración con "Mensajeros de la Paz", se han enviado 3 contenedores adicionales de ayuda humanitaria.

REMAR Suiza ha contribuido con 5 contenedores de ayuda humanitaria.

REMAR Italia ha aportado 15 contenedores de ayuda humanitaria

Una red de colaboración internacional

Asociaciones como "Mensajeros de la Paz" en España, "Speccio" y "Archa" en Italia, "Humedica" en Alemania y "AVC" en Suiza han unido fuerzas con REMAR SOS para canalizar donaciones y ampliar el alcance de la ayuda.

Cifras que reflejan el impacto de la acción humanitaria en Ucrania:

Más de 3 millones de raciones de alimentos han sido distribuidas a personas en situación de crisis.

de raciones de alimentos han sido distribuidas a personas en situación de crisis. Más de 7 millones de kg de ayuda han llegado a los más necesitados.

de kg de ayuda han llegado a los más necesitados. Más de 9 millones de euros se han destinado a apoyar a Ucrania.

de euros se han destinado a apoyar a Ucrania. Más de 100.000 personas han recibido atención médica en los puntos de REMAR SOS.

personas han recibido atención médica en los puntos de REMAR SOS. Más de 1.000 autobuses han sido financiados para trasladar a refugiados a centros de acogida en Europa.

autobuses han sido financiados para trasladar a refugiados a centros de acogida en Europa. Más de 50.000 voluntarios han viajado a Ucrania para brindar asistencia directa a los afectados por la guerra. REMAR: Una familia al servicio de los más necesitados

Detrás de cada acción de REMAR SOS hay un equipo humano comprometido, conformado por miles de voluntarios que donan su tiempo, esfuerzo y recursos para ayudar a los demás.

Unirse a REMAR SOS y ser parte de la solución

REMAR SOS es una puerta de esperanza para los más necesitados, sin embargo, para llegar a más personas, aliviar el sufrimiento y construir un futuro mejor, necesitan la ayuda de todos.

Remar SOS en Ucrania, no nos cansamos de hacer el bien.