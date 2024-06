Bolsas de cultivo de fibra de coco para sacar el mayor rendimiento la temporada de fresas

La fresa es una fruta exquisita que requiere de un excelente cuidado en su cultivo para que se obtengan unos rendimientos favorables. Estas se pueden cultivar en diferentes formas, en suelos e invernaderos. Sin embargo, también es uno de los frutos de mayor éxito en los sistemas hidropónicos, ya que permite un mayor control de plagas, enfermedades, nutrientes y otros aspectos fundamentales en su desarrollo. Hoy en día, las bolsas de cultivo de Pelemix representan una de las mejores alternativas en el mercado para el cultivo de fresas mediante este sistema.

¿Por qué las bolsas de cultivo de Pelemix son ideales para el cultivo de fresas? Estas bolsas representan una magnífica opción para la producción de fresas, gracias a las ventajas que la fibra de coco ofrece para la planta de esta fruta. Este sustrato mejora en gran medida la capacidad de retención de agua en comparación con los suelos, lo cual es indispensable en el éxito de las plantas. Esta característica no solo permite un importante ahorro de agua, sino un suministro constante de la humedad y una disminución de la frecuencia de riego. Además, se evita el riesgo de un abastecimiento de agua excesivo, lo cual es perjudicial para la vida y salud de las plantas. Por otra parte, las bolsas de Pelemix tienen alta capacidad de aireación, ayudando al buen desarrollo de raíces y eliminando el exceso de humedad. Otra ventaja importante es la biodegradabilidad de esta fibra que, a diferencia de los materiales sintéticos, es completamente orgánica y amigable con el medioambiente. Finalmente, la fibra de coco de estas bolsas de cultivo proveen un nivel de pH estable, garantizando la óptima absorción de nutrientes.

Las bolsas de cultivo de fibra de coco se presentan como una alternativa fiable de presente y futuro a la agricultura tradicional y no solo por las ventajas que ofrecen desde el punto de vista medioambiental sino también teniendo en cuenta la rentabilidad del cultivo para los agricultores, que obtienen mayores rendimientos, con menos costes y menos incertidumbre.

Bolsas ecológicas con gran ventaja económica Las bolsas de cultivo de fibra de coco son el futuro de la agricultura para este cultivo y para muchos de ellos. Actualmente, los elevados costes de la mano de obra, sumados a los altos riesgos en la plantación en suelos, como las condiciones meteorológicas y la propagación de plagas, hacen que los sistemas de agricultura tradicional no sean tan atractivos. Sin embargo, adquirir bolsas de cultivo como las de Pelemix es una inversión que permite un gran ahorro de costes, espacio, mantenimiento y rentabilidad. Gracias a su capacidad de expansión, las raíces de las plantas pueden crecer sin problema, y se minimizan los esfuerzos de mano de obra. Por otro lado, estas bolsas tienen una larga duración, con una garantía de plástico hasta 2 años, que se extiende hasta 3 años de vida útil potencial, permitiendo que se puedan utilizar durante diferentes temporadas del año.

Pelemix es una de las empresas líderes en la producción de fibra de coco y sustratos profesionales de alta calidad para cualquier tipo de cultivos, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para agricultores/as y agrónomos/as en todo el mundo. Con una amplia gama de productos basados en fibra de coco, Pelemix se compromete a proporcionar sustratos de alta calidad que mejoran el crecimiento de las plantas, aumentan los rendimientos y promueven prácticas agrícolas sostenibles. Con más de 25 años de experiencia en la industria, Pelemix se destaca por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente, siendo la elección sostenible, rentable y preferida de los profesionales del cultivo en todo el mundo.