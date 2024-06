La metodología Level Up de la FP Guzmán el Bueno lleva la orientación profesional de los estudiantes a otro nivel

Esta metodología se distingue por su enfoque práctico y su capacidad para anticipar tendencias, preparando a los estudiantes para el dinámico mercado laboral La FP Guzmán el Bueno ha desarrollado la Metodología Level Up, un enfoque innovador que lleva la orientación profesional de los estudiantes a un nivel superior, basándose en información actualizada del sector de la actividad física y la salud gracias a la vinculación del centro y de su profesorado con las empresas líderes del sector y la información obtenida de diferentes ferias, entidades y empresas a nivel mundial. Esta metodología se distingue por su enfoque práctico y su capacidad para anticipar tendencias, preparando a los estudiantes para el dinámico mercado laboral.

Actualización permanente y vínculos con la industria

La Metodología Level Up se basa en la constante actualización de información proveniente de Europa, donde Londres y París son el centro neurálgico de esta nueva forma de orientar a los estudiantes. La vinculación con empresas líderes en el sector del cuidado físico como PlanetFitness permite al colegio anticipar tendencias antes, incluso, de que lleguen a nuestro país.

Por otro lado, gracias a la colaboración estratégica con la entidad de actividad física y salud más demandada a nivel mundial como Les Mills o Zumba favorece la orientación a los estudiantes de manera precisa y oportuna, garantizando que estén al tanto de las últimas novedades y demandas del mercado laboral y con un gran crecimiento en una sociedad que valora cada vez más el bienestar físico, así como en evolución constante.

La FP Guzmán el Bueno se destaca por su cercanía con patronales, asociaciones y profesionales del sector, incluyendo medicina, psicología, fisioterapia, y entrenamiento, como FNEID y ASOMED, entre otros. Esta relación directa proporciona datos valiosos sobre la realidad y evolución del mercado laboral, lo que permite a los estudiantes adquirir una comprensión profunda de las demandas profesionales en el sector de la actividad física y la salud, y cómo prepararse para ser profesionales altamente solicitados en el campo. Son precisamente estos contactos, los que para Roi Álvarez, director del colegio, "lo que nos consagra como líderes de la orientación en la continuidad de estudios tras la FP".

Integración de teoría y práctica

La Metodología Level Up va más allá de la simple teoría, al transmitir a los estudiantes información práctica sobre las demandas profesionales y cómo convertirse en profesionales altamente calificados. A través de esta metodología, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también tienen la oportunidad de involucrarse en experiencias prácticas que les preparan para el mundo laboral, asegurando que estén listos para enfrentar los desafíos del mercado laboral con confianza y competencia.

En el programa deTécnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre que la FP Guzmán el Bueno ofrece en Majadahonda, así como el de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, el estudiante se sumerge, gracias a esta metodología, en el mundo de la gestión y cuidado del medio ambiente adquiriendo habilidades prácticas y conocimientos teóricos para trabajar en la conservación y gestión del entorno natural un grado superior dentro de la rama de las actividades físicas y deportivas (AFD). Madrid, con su diversidad ambiental, se convierte en el escenario perfecto para aprender y aplicar los conocimientos en TEGU. En un entorno privilegiado como Centro deportivo Forus Las Rejas de Majadahonda o las innovadoras instalaciones y equipamiento de vanguardia en el centro de Madrid crean el ambiente idóneo para la adquisición de habilidades tanto prácticas como teóricas. Bajo la supervisión de expertos, el alumno adquiere tanto experiencia en la planificación y ejecución de actividades de tiempo libre en la naturaleza, fomentando la conservación y el conocimiento del medio ambiente como en la planificación de actividades deportivas, la animación sociodeportiva, la gestión de instalaciones deportivas y mucho más. Estas habilidades se encuentran en alta demanda en el mercado laboral actual, lo que ofrece perspectivas de empleo sólidas desde el principio.

Todo esto, unido a un programa de estudios actualizado y adaptado a las necesidades actuales, el alumno aprende a abordar los retos medioambientales contemporáneos y a desarrollar una carrera exitosa en el mundo del deporte y la animación sociodeportiva. "Todo lo transmitido a nuestros alumnos: los diferentes estudios del sector, tendencias mundiales, información de ferias del sector (en EE. UU., Alemania, Italia, China, etc.) hace que no solo sea la teoría llevada a la práctica, como se conoce la FP hoy en día, sino la información de qué profesional se demanda y como llegar a serlo lo que realmente nos diferencia", concluye Álvarez.

Con la Metodología Level Up, Guzmán el Bueno demuestra su compromiso con la excelencia educativa y la preparación integral de sus estudiantes para un futuro exitoso en el dinámico entorno laboral del sector de la actividad física y la salud. Esta metodología innovadora no solo beneficia a los estudiantes, sino que también posiciona al colegio como un referente en la formación de profesionales de alto rendimiento en este campo en constante evolución.

