Fitch Ratings y United Way impulsan la formación STEM con sesiones de robótica en el Colegio Padre Marina de Puente de Vallecas y en la Escola Ciutat Comtal de Barcelona

Desde septiembre hasta abril, el proyecto compuesto por sesiones de formación STEM entre la multinacional Fitch Ratings y United Way ha acercado la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a los alumnos del Colegio CEIP Padre Marina en el Puente de Vallecas de Madrid y de la Escola Ciutat Comtal de Barcelona El objetivo para sus más de 35 personas voluntarias ha sido claro, señala Aina Orell, analista en sostenibilidad de Fitch, donde se refirió a estos proyectos como "una oportunidad para poder generar un impacto social positivo en la gente joven de nuestras comunidades. Todas las personas que hemos participado en alguna de las actividades hemos sido testigos de cómo el tiempo dedicado se traduce en impacto".

La educación STEM señala Marina Fuentes, CEO de United Way "es clave como herramienta de cambio social. En este último año y gracias a Fitch hemos podido acercar una educación de cara al futuro a numerosos jóvenes que necesitan "ese empujón" para decidir estudiar una carrera que les permita desarrollarse plenamente y qué, junto a su talento, se conviertan en actores activos en el campo de la innovación. Creemos firmemente que la educación puede mejorar y transformar la vida de las personas. La relación de United Way con Fitch se ha desarrollado durante años en otros países y ahora por fin colaboramos en España para generar oportunidades locales para jóvenes en situación vulnerable y ayudarlos en su empleabilidad futura".

Una de las jóvenes participantes desveló "que hemos tenido una gran curiosidad por conocer la vida profesional de las y los voluntarios. Estábamos muy interesadas en por qué estudiaron, dónde, su experiencia profesional, logros, su día a día, y qué tenemos que hacer para llegar a empresas como la suya. Y sobre los usos de la tecnología en la vida diaria de nuestro país".

Impartidas en los colegios CEIP Padre Marina en Madrid y CEIP Ciutat Comtal en Barcelona, junto con la Feria de las Profesiones en la Escola del Treball y la creación de kits de material escolar para estudiantes de la Fundación Balia en Madrid e YMCA Barcelona, han demostrado el poder de la educación como herramienta de cambio social. Entre todas las actividades han participado 35 personas voluntarias corporativas y más de 450 jóvenes entre ambas ciudades.

Fitch ha reafirmado su compromiso con la educación como motor de cambio, destacando la importancia del voluntariado corporativo en este proceso. La plantilla de Fitch ha desempeñado un papel crucial en la implementación de estas iniciativas, mostrando su compromiso activo con la comunidad.

Además del impacto tangible en las comunidades beneficiadas, estas acciones subrayan el valor del voluntariado corporativo como fuente de inspiración para los jóvenes. A través de la Feria de las Profesiones, las personas voluntarias comparten sus experiencias profesionales, motivando en este caso a estudiantes del grado superior en administración y finanzas a explorar nuevas opciones formativas y fortaleciendo el tejido social.

La alianza entre Fitch y United Way España es un claro ejemplo de cómo las empresas pueden desempeñar un papel activo en la construcción de un futuro más inclusivo y próspero a través de la educación. Este compromiso conjunto refleja la importancia de la colaboración entre el sector privado y las organizaciones sociales en la búsqueda de soluciones para los desafíos educativos de nuestra sociedad.