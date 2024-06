Biointaxis lanza una ronda de financiación de 1 millón de € para financiar la fase final de su terapia curativa contra la Ataxia de Friedreich

Biointaxis, una spin-off de biotecnología establecida en el año 2018 del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) en Badalona (Barcelona), ha lanzado una ronda de financiación de 1 millón de euros para financiar la fase final de su innovadora terapia génica contra la Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa minoritaria que afecta tanto a pacientes pediátricos como adultos Hasta la fecha se han superado con éxito las pruebas preclínicas realizadas en ratones y primates no humanos. El CDTI Innovación invierte, junto con Nara Health Capitral i, F.C.R., en BIOINTAXIS. Más de 3.000 personas en España padecen esta enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cura

Biointaxis desarrolla en colaboración con el grupo de investigación en ataxias del IGTP liderado por el Dr. Antoni Matilla una terapia génica cuya evaluación preclínica ha demostrado ser eficaz y segura, mostrando resultados muy positivos. Ahora se requieren pruebas clínicas y ensayos en pacientes para poder llevar la terapia al mercado. La campaña de financiación se está llevando a cabo a través de la plataforma Capital Cell. El CDTI Innovación, a través de su programa Innvierte, conjuntamente con Nara Health Capital i, F.C.R., ha alcanzado recientemente un acuerdo con BIOINTAXIS, aportando 450.000 euros.

La Ataxia de Friedreich es una enfermedad hereditaria que causa un daño progresivo al sistema nervioso, afectando principalmente la capacidad de movimiento, como caminar, hablar o tragar. Lo pacientes que la padecen también sufren déficits cardíacos severos. La enfermedad progresa hasta causar una incapacidad severa y pérdida de autonomía. El Dr. Matilla-Dueñas, CEO y cofundador de Biointaxis, es pionero en la investigación de la ataxia y especialista en desórdenes neurodegenerativos, afirmó el Dr. Matilla-Dueñas. La terapia curativa de Biointaxis consiste en aportar la frataxina necesaria a las células del sistema nervioso y otros tejidos para corregir el déficit de esta.

Actualmente, no existe un tratamiento efectivo para curar la Ataxia de Friedreich, que afecta aproximadamente a 2-3 de cada 100.000 personas, siendo más prevalente en poblaciones de origen europeo (caucásico). En España, esta patología es la forma más frecuente de ataxia hereditaria, con una prevalencia estimada de 4.7 casos por cada 100,000 habitantes, afectando a unas 3.000 personas.

El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol es un centro público de investigación con el objetivo de mejorar la salud de las personas a través del conocimiento científico y su transferencia. Acreditado como centro de excelencia por el Instituto de Salud Carlos III, el IGTP se encuentra en el Campus Can Ruti de Badalona y es el núcleo de la actividad investigadora del Hospital Germans Trias i Pujol.