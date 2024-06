El Festival Ducal se dedica este año a las gentes de Pastrana

La XXII Edición ha cambiado sus fechas al último fin de semana de junio, y contará este año con actuaciones callejeras de todas las asociaciones de Pastrana, un mercado renacentistas con cerca de cuarenta puestos artesanos y con alimentos de Guadalajara. El premio Princesa de Éboli de este año va a ser para la Coral La Paz, que lo recibirá, el viernes, a las 20:00 horas de la tarde, en el Convento de San Francisco El Festival Ducal de Pastrana adelanta este año sus fechas, como se anunció ya hace unos meses, hasta el último fin de semana del mes de junio.

A partir de este viernes, Pastrana, de la mano del entusiasmo de los pastraneros, y de su buen hacer, ejemplo perfecto del amor que todos sienten por su pueblo, volverá al Siglo de Oro, en la XXII Edición del Festival Ducal de Pastrana, Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2021.

Si en 2023 el protagonista fue Ruy Gómez de Silva, con motivo de la conmemoración del 450 aniversario de su muerte, en 2024, con un formato diferente y en el cuarto año en el que el evento disfruta del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, el Festival se va a dedicar a homenajear a las gentes de Pastrana que, a lo largo de más de dos décadas, han colaborado para engrandecerlo y darlo a conocer, hasta convertirlo en atractivo regional de Castilla-La Mancha.

Durante tres días, viernes, 28 de junio, sábado, 29 de junio, y domingo, 30 de junio, las distintas asociaciones de Pastrana, coordinadas por la Federación que las une, tendrán un campamento, en la plaza de los Cuatro Caños, que será el punto neurálgico del Festival.

Desde allí, a diferentes horas de día, la Coral La Paz, el Grupo de Teatro Moratín, la Asociación de Damas y Caballeros y la Banda de Música de Pastrana van a llevar a cabo diferentes actuaciones en los lugares más emblemáticos del casco urbano de la villa ducal: la plaza de la Iglesia, la plaza de los Cuatro Caños, la plaza de la Hora o la del Convento de San Francisco, en la que será la versión más itinerante y callejera de cuantas se han celebrado hasta la fecha del Festival.

Así, los visitantes podrán conocer la historia, y la música de Pastrana, en las mismas calles de Pastrana, recreada e interpretada por los pastraneros. Para el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, la edición de este año es "un magnífico homenaje a todas las personas que lo han hecho posible todos estos años, a los que, como alcalde de Pastrana, les muestro mi más sincero agradecimiento, puesto que el Festival Ducal no sería posible sin las asociaciones de Pastrana y sin su gente".

Asimismo, y con la colaboración de la empresa Professional History, y de su animación, el Festival Ducal culmina su programación con un mercado renacentista, con cerca de cuarenta puestos artesanos, y también de alimentos de Guadalajara, como quesos, embutidos o miel, a los que se añade la taberna renacentista. Quedará instalado en la Plaza de la Hora. A lo largo de los tres días, habrá muchos más atractivos, como un taller de cartografía, de medicina de la época, con un campamento de los famosos tercios, cuando España era primera potencia militar del mundo, con exposición de armas, lanzas, arcabuces, cañones, morriones y muchas otras piezas, en la plaza del Ayuntamiento.

El viernes y sábado habrá también aula de educación medioambiental, con exposición de rapaces, y dos veces al día, vuelo de estas aves.

Con todo ello, a partir del viernes, a las once de la mañana, habrá una actividad diferente cada hora de las que dure la presente edición del Festival Ducal. Y, los tres días, para finalizar, habrá desfile de antorchas, danzas, música en vivo y malabares de fuego. Además, Professional History va a complementar la decoración de banderas y pendones que caracteriza al Festival Ducal, con otros motivos, que redondearán el viaje en el tiempo que lleva a cabo Pastrana en su Festival Ducal.

Momentos para no perderse

Este año, el premio Princesa de Éboli, que la villa ducal concede a quienes con su empeño profesional y personal han contribuido al engrandecimiento y mayor conocimiento de Pastrana, sus costumbres y patrimonio, se le va a entregar el viernes a la Coral La Paz. Antes y después, tendrá lugar el tradicional desfile de las velas. La entrega se continuará con un concierto de órgano, en la Colegiata de Pastrana, basado en los "Tesoros musicales del Siglo de Oro".

El desfile, con los principales personajes de la historia de Pastrana, será el momento más vistoso del Festival. Es entonces cuando los pastraneros, y sus afamados trajes de época que llevan tres décadas tejiendo en sus talleres, muestran sus mejores galas públicamente. Comenzará el sábado, 29 de junio, a las 20 horas.

Y el domingo, tendrá lugar el Paseo de Nobles y Clero desde Palacio a la Colegiata: "El Clero y la Nobleza acuden a misa" con la posterior Misa del Ángelus cantada por la "Coral La Paz" en latín.

La historia del Festival

El Festival Ducal de Pastrana es mucho más que una representación histórica o recreación de una época o tiempo. Inició su andadura en el año 2001, bajo el título de 'Fiestas Ducales de Pastrana' con la idea, original de un grupo de empresarios en colaboración del Ayuntamiento, de promocionar el turismo hacia la Villa Ducal buscando unir la oferta monumental de una localidad que es Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1966, con un conjunto de actividades lúdico-culturales, recreando el momento histórico de mayor esplendor de Pastrana, el Siglo de Oro español.

Tras unos primeros años, y después de la marcha de su primer director, Juan Pedro Aguilar, surgió la idea de unir todas las asociaciones de la villa para llevar a cabo el desarrollo de este evento histórico. Así fue como se creó la Federación de Asociaciones de Pastrana, que hoy esta compuesta por la Asociación de Damas y Caballeros, la Asociación Coral La Paz, la Asociación Banda de Música de Pastrana y el Grupo de Teatro Moratín de Pastrana. La Federación, siempre con la colaboración del Ayuntamiento, creó la marca Festival Ducal de Pastrana, y empezó a trabajar para contar al mundo la historia de Pastrana, fusionando para ello la música, la danza, el teatro y la vestimenta, implicando con ello a gran parte del pueblo de Pastrana.

El objetivo del Festival Ducal de Pastrana es la promoción económica, cultural y social del pueblo, recreando el esplendor de la historia no solo local, sino de España en los siglos XVI y XVII, en la que Pastrana tuvo vital importancia. Nobleza y pueblo, moriscos y clero, hicieron historia en el Siglo de Oro desde la Villa Ducal. Y el Festival la recuerda y divulga. Para ello cuenta con personajes de tremenda relevancia histórica, como Ruy Gómez de Silva, secretario de Felipe II, Ana de Mendoza y de la Cerca, princesa de Éboli, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, o Fray Pedro de Mendoza, entre otros muchos.

Una de las diferencias principales del Festival Ducal de Pastrana con respecto a otros festivales o recreaciones es que, al ser tan amplia la vida de sus personajes, y tan grande su dimensión, ofrece la posibilidad de, cada año, poder cambiar los libretos de las representaciones, para dedicándolas a un personaje distinto, aunque siempre ligado a la figura de la princesa de Éboli, mostrando la historia de Pastrana, y además, en gran parte, haciéndolo en los escenarios donde realmente sucedió.

En definitiva, Pastrana se traslada el Siglo de Oro a la actualidad y, durante una semana, la villa Ducal se viste y engalana para recibir entre 6.000 y 7.000 visitantes a lo largo de ese fin de semana.

El Festival Ducal de Pastrana, Fiesta de Interés Regional, se extiende a lo largo de cada primer fin de semana de mes en las visitas teatralizadas al Palacio Ducal, que ya son un referente de turismo en La Alcarria.

El Festival Ducal de Pastrana dispone de su propio taller que se dirige desde la Asociación de Damas y caballeros, donde se confeccionan todos los trajes que se eligen durante estos días así como reposteros, pendones y banderas que visten las calles y plazas de la villa durante los días del Festival.

La unión de Pastrana, que simboliza el Festival, ha obtenido muchos reconocimientos otorgados, como ser miembro de la AEFRH (Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas) y con ello, parte de la Federación Europea de Recreaciones Históricas, o el premio Popular de Nueva Alcarria en el año 2019.

VIERNES 28 DE JUNIO

11:00h Desfile de personajes de época y músicos.

11:30h Apertura del mercado de artesanos y del campamento de los tercios (plazas de la villa ducal).

12:00h Forja de una espada en la herrería (plaza del Ayuntamiento).

12:00h Espectáculo de los Peleles Titiriteros (plaza de la Hora).

12:30h Taller de cartografía infantil. La España de los Austrias (plaza del

Ayuntamiento).

13:30h Espectáculo de música en vivo y danza del vientre.

14:00h Visita guiada a la exposición de los inventos del Renacimiento.

(plaza de la Hora).

17:30h Teatro de calle con la obra "El hostal Francatrippa".

18:00h Taller de cartografía (plaza del Ayuntamiento).

19:00h Espectáculo de magia (plaza de la Hora).

19:30h Exhibición de vuelo de aves rapaces (plaza de la Hora).

20:00h Presentación del festival (iglesia de San Francisco).

20:10h Premio Princesa de Éboli (iglesia de San Francisco).

20:30h Desfile de velas desde San Francisco a la Iglesia de la Asunción.

21:00h Concierto de Órgano "Tesoros musicales del Siglo de Oro"

(Colegiata de Pastrana) Organista: Luidmila Matsyura.

22:00h Desfile de las velas desde la plaza de la Iglesia hasta la plaza de la Hora.

22:30h Espectáculo de fuego "La llamada del señor del bosque" (plaza de la Hora).

SÁBADO 29 DE JUNIO

11:00h Desfile de personajes de época y músicos.

11:30h Apertura del mercado de artesanos y del campamento de los tercios.

11:30h Visita teatraliza a Palacio (Reserva en la Oficina de Turismo).

12:15h Espectáculo de danza y música en vivo.

12:30h Espectáculo de los Peleles Titiriteros.

12:30h Forja de una espada en la herrería (plaza del Ayuntamiento).

12:30h Inicio de talleres, atracciones infantiles y exposiciones (plaza del Ayuntamiento y plaza de la Hora).

12:30h Clases de Esgrima (Escuela de esgrima Princesa de Éboli) (Imprescindible

inscripción whatsapp al 696977423) Puerta del Palacio.

PATROCINADO POR VILLALFREDO CASA RURAL

13:00h Espectáculo de magia y exhibición de vuelo de aves rapaces.

13:00h Conferencia: Guardar la memoria de la Casa Ducal de Pastrana. La labor de Manuel de Toledo. Impartida por D. Juan Gabriel Ranera Nadador (Caballerizas del Palacio Ducal).

13:30h Visita guiada a la exposición de los inventos del renacimiento. Exposición: La peste y La medicina / Inventos del renacimiento.

13:30h Clases de Esgrima (Escuela de esgrima Princesa de Éboli) (Imprescindible

inscripción whatsapp al 696977423) Puerta del Palacio.

PATROCINADO VILLALFREDO CASA RURAL

17:30h Clases de Esgrima (Escuela de esgrima Princesa de Éboli).

(Imprescindible inscripción whatsapp al 696977423) Puerta del Palacio.

18:00h Teatro Moratín "Historias de una Villa" (plaza de la Hora).

18:00h Apertura de talleres y visita guiada al campamento de los tercios (plaza de la iglesia).

18:30h Destile de extraños comerciantes, músicos y bailarinas (calles de la villa).

18:45h Teatro participativo "El tesoro". Yincana Infantil (plaza de los 4 caños).

19:00h Visita teatralizada a Palacio (Reserva en la Oficina de Turismo).

19:00h Demostración de Esgrima.

(Puerta de Palacio). PATROCINADO VILLALFREDO CASA RURAL

19:15h Exhibición de vuelos de aves rapaces.

19:30h Espectáculo de magia (plaza de la Hora).

20:00h Teatro de calle itinerante "Los médicos de la peste".

20:30h Concentración participantes en el desfile. Palacio Ducal.

21:00h Desfile desde el Palacio Ducal, pasando por las distintas calles de la Villa.

22:30h Espectáculo de fuego, danza, malabares, música y queimada. Plaza de la Hora.

DOMINGO 30 JUNIO

11:30h Apertura del mercado de artesanos y del campamento de los tercios (distintas plazas de la Villa).

11:30h Paseo de Nobles y Clero desde Palacio a la Colegiata: "El Clero y la

Nobleza acuden a misa".

12:00h Misa del Ángelus cantada por la "Coral La Paz" (Iglesia-Colegiata).

12:30h Desfile de extraños personajes.

12:30h Apertura de talleres atracciones infantiles y exposiciones en la plaza de la iglesia (Talleres) y plaza de la Hora.

13:00h Danza del vientre con música en vivo.

13:15h Regreso de Nobles y Clero a Palacio.

13.30h Teatro de calle: "Los Médicos de la peste" (plaza de los 4 caños).

14.00h Visita guiada a las exposiciones (plaza de la Hora).

17:30h Llegada de las brujas al mercado.

18:30h Teatro de calle itinerante "los mercaderes de reliquias".

19:00h Visita al campamento de los tercios españoles.

19:30h Espectáculo de magia (plaza de la Hora).

20:30h Espectáculo de vuelo aves rapaces.

21:30h Las brujas regresan al mercado. Espectáculo de fuego "El caldero de la

bruja".

22:30h Clausura del festival.