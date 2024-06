IMOU lanza la nueva serie Cell 3C de cámaras inalámbricas

La serie Cell 3C incluye Cell 3C, Cell 3C Kit y Cell 3C All In One. Estas nuevas cámaras ponen el foco en la sencillez de uso, la seguridad y el consumo eficiente. Imágenes en 2K, protección IP66, control de batería, visión nocturna y detección humana PIR, algunas de las características destacadas de la nueva gama IMOU, proveedor líder de soluciones IoT inteligentes, lanza la serie Cell 3C, que incluye Cell 3C, Cell 3C Kit y Cell 3C All In One. Estas cámaras de seguridad inalámbricas de última generación combinan una instalación sencilla con funciones avanzadas de seguridad, y están equipadas con una batería de gran capacidad y paneles solares eficientes.

La serie Cell 3C proporciona seguridad constante y sin complicaciones, con una experiencia que también considera el consumo de energía y el impacto ambiental.

La nueva gama es ideal para entornos exteriores sin suministro eléctrico. Diseñada para reducir el tiempo y el dinero invertidos, la serie Cell 3C es fácil de instalar y cuenta con una batería de 5000mAh que proporciona hasta 120 días de protección con una sola carga. Los modelos Cell 3C Kit y All In One incluyen un panel solar de 3W que reduce la necesidad de carga frecuente y las preocupaciones por la seguridad, además de minimizar el impacto ambiental.

Menos tiempo de instalación

Estas nuevas cámaras de seguridad están diseñadas para facilitar al máximo la instalación. Solo hace falta encenderlas, conectarlas a la red Wi-Fi y montar el dispositivo en el lugar adecuado. No se requiere cableado eléctrico complicado ni la ayuda de un electricista.

El modelo Cell 3C All In One cuenta además con un panel solar integrado y orientable, reduciendo la su instalación a una sola unidad. Para ubicaciones con poca luz solar, el Cell 3C Kit permite conectar el panel solar por separado en un lugar más adecuado para captar la luz solar.

Menos inversión económica

Además de ser soluciones de seguridad doméstica asequibles, también ahorran dinero a largo plazo. Al conectar su gran batería a un panel solar de 3W, el Cell 3C Kit y el Cell 3C All In One no utilizan energía eléctrica directa, lo que reduce el consumo de energía.

Las cámaras de la serie Cell 3C son resistentes a la intemperie con clasificación IP66, diseñadas específicamente para exteriores. Fabricadas para resistir cualquier tormenta, ofrecen años de seguridad confiable en el hogar.

Menos preocupaciones de seguridad

Las cámaras de la serie Cell 3C proporcionan una calidad de imagen excepcional, enviando las imágenes capturadas a la aplicación IMOU Life en resolución 2K QHD. Cada detalle alrededor de su propiedad se captura y graba con una claridad asombrosa.

La serie Cell 3C ofrece visión nocturna a todo color con cuatro modos diferentes. El modo inteligente activa los focos al detectar movimiento, proporcionando imágenes en color y consumiendo menos energía que el modo de color siempre activo. Alternativamente, los usuarios pueden elegir el modo de color, el modo de infrarrojos o el modo de apagado para adaptarse a sus necesidades de seguridad y energía.

Las cámaras utilizan sensores de infrarrojos pasivos (PIR) y tecnología avanzada de procesamiento de imágenes para detectar rápidamente objetivos humanos, eliminando las falsas alarmas provocadas por lluvia o mascotas. Cuando se detecta una persona, se envía una notificación al smartphone para que se pueda responder a posibles amenazas.

La resistencia a la intemperie con clasificación IP66 asegura que las cámaras soporten olas y salpicaduras fuertes de agua. También están selladas a prueba de polvo, garantizando su funcionamiento en entornos exteriores polvorientos.

Menos impacto medioambiental

Las cámaras de la serie IMOU Cell 3C integran un panel solar de 3W, lo que permite que dos horas de carga con luz solar alimenten hasta 24 horas de funcionamiento continuo, convirtiéndolas en una solución de seguridad doméstica respetuosa con el medio ambiente, que ahorra energía y reduce el impacto ambiental.

Además de sus funciones principales, esta nueva serie ofrece opciones de almacenamiento flexible, repetición de eventos, modos personalizables, disuasión activa, protección de la privacidad digital y la capacidad de capturar vídeos time-lapse, estableciendo un nuevo estándar para la seguridad doméstica.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, se puede visitar https://www.imoulife.com/es