El 'Reto del Verano': salvar a más de 25.000 víctimas de siniestros viales

DAC Docencia, Ecodriver, AT Academia del Transportista y Fórmate Editorial, con la colaboración de Help Flash, ponen en marcha la segunda edición de la Campaña de Seguridad Vial: Verano Test Vial 20-24. Esta iniciativa está destinada a promover la seguridad en ciudades y carreteras durante el periodo estival, invitando a todos los conductores a participar y poner a prueba sus conocimientos sobre las normativas y buenas prácticas de conducción Durante el año 2023, y sólo contabilizando el periodo de los meses de julio, agosto y septiembre, 336 personas perdieron la vida de forma absurda en las carreteras de España, casi 2.000 resultaron heridas de gravedad y más de 23.000 resultaron lesionadas. Muchas de estas muertes podían haberse evitado de una manera sencilla: haciendo uso del cinturón de seguridad, olvidándose del móvil al volante, evitando alcohol o drogas, reduciendo la velocidad o simplemente cumpliendo las normas. Esta campaña busca que los conductores tengan un momento para reflexionar sobre su comportamiento al volante a la vez que ponen a prueba sus conocimientos.

¿En qué consiste la campaña Verano Test Vial 20-24?

La campaña consta de dos partes:

En la primera parte, se llevará a cabo el Verano Test Vial, que consiste en realizar un test que incluye una gama de preguntas sobre Seguridad Vial, incluidas las últimas actualizaciones en normativa de Tráfico y Técnicas de Conducción Segura. Tras finalizar el Test, los conductores podrán saber su puntuación. Estos son los temas que se abordarán en la prueba:

Conducir con chanclas en verano: ¿Está permitido y cuáles serían las posibles sanciones? Etiquetas ambientales en los vehículos: Obligaciones y sanciones relacionadas. Uso del cinturón de seguridad: Proporción de fallecidos por no usarlo. Enfermedades crónicas y conducción: Medidas para disminuir riesgos de accidentes. Distancia de seguridad en autopistas durante el verano: Recomendaciones en segundos de circulación. 'Fading': Qué es y sus efectos en la conducción segura del vehículo. Alcohol, drogas y psicofármacos: Impacto en la mortalidad vial. Uso del móvil: Sanciones por chatear al volante. Elementos de seguridad en el vehículo: Identificación de los más efectivos. Señalización de averías en la carretera: Qué medio es el más seguro y efectivo. Una vez realizado el sorteo y entregados los premios a los ganadores, se dará inicio a la segunda parte de la campaña. Esta consistirá en la difusión de los resultados del test, junto con una explicación detallada que servirá para afianzar los conceptos de Movilidad Segura y Sostenible abordados en la iniciativa. La explicación de las preguntas se realizará en formato de videolearning y se difundirá a través de las redes sociales (RR. SS.).

Participar tiene premio

Contestando las 10 preguntas del Verano Test Vial 2024, entre los participantes que obtengan las mejores puntuaciones, se realizará un sorteo con los siguientes premios:

20 señales Help Flash IoT , con nueva homologación 2026 y conectadas con la DGT.

, con nueva homologación 2026 y conectadas con la DGT. 24 cursos online de Conducción de Vehículos de Transporte Profesional Eléctricos e Híbridos, acreditados por ANCYPEL/AENOR y certificados por las entidades organizadoras. ¿Cómo participar? Unirse al 'Reto del Verano' y contribuir a salvar vidas

DAC Docencia, Ecodriver, AT Academia del Transportista y Fórmate Editorial invitan a todos los conductores a unirse a esta iniciativa y contribuir a hacer de nuestras carreteras un lugar más seguro para todos.

Para más información y acceso al Verano Test Vial 2024, hacer clic aquí.

Las entidades organizadoras agradecen la participación y compromiso con la Seguridad Vial.

El test estará disponible desde ahora y permanecerá abierto hasta el fin del verano, domingo 22 de septiembre de 2024. Los ganadores del sorteo serán anunciados el 15 de octubre de 2024.

Organizadores de la campaña

Sobre DAC Docencia

Único Centro Oficial Online de FORMACIÓN PROFESIONAL especializado en Movilidad Segura y Sostenible

Con más de 40 años de experiencia, somos el Centro de referencia nacional de formación de profesores y directores de formación vial, con un programa innovador para expertos docentes especializados en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, habiendo formado a más de 20.000 docentes. Sobre Ecodriver

Es un medio de comunicación que nace con la misión de informar y dar visibilidad al mundo del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible.

Entre otros contenidos ofrecen noticias de última hora, reportajes, y decenas de blogs especializados sobre Transporte Eléctrico, Tecnología y Seguridad Vial.

Desde ecodriver.es ofrecen contenidos de calidad, de producción propia, y siempre pensando en el Conductor del mañana. Sobre AT Academia del Transportista

Con más de 25 años de experiencia, es la mayor red de centros de Formación Profesional para el Empleo especializada en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, con más de 1000 centros de formación a nivel nacional.

Presenta una oferta única al permitir que conductores y conductoras profesionales puedan reservar y comprar sus cursos CAP y ADR en su superbuscador inteligente online. Y el poder realizar Cursos CAP en aula virtual. Sobre Fórmate Editorial

Con más de 25 años en el sector editorial profesional, es la única editorial de España especializada en Transporte, Logística y Movilidad Segura y Sostenible.

Es pionera en la modalidad elearning, tanto de Certificados de Profesionalidad, como de Especialidades Formativas así como de otros tipos de formación online para conductores y transportistas. Sobre Help Flash

Diseñadas y fabricadas en España, las balizas de Help Flash fueron las primeras luces de emergencia en salir al mercado en su versión analógica. Tras años salvando vidas, hoy son líderes en el mercado con la evolución conectada del dispositivo. Help Flash IoT es la primera luz de emergencia homologada y conectada con DGT 3.0. Sustituta legal de los triángulos de emergencia con el fin de reducir el riesgo de atropello, también aportan geolocalización exacta y anónima a la DGT 3.0, para anticipar el peligro a otros conductores. Y, según la normativa, todos los coches deberán equipar una de estas luces antes del 31 de diciembre de 2025 'Juntos, podremos salvar vidas'.