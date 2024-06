Seguros Academy comparte una guía para calcular la prima de un seguro de decesos

Dentro de la planificación financiera familiar, muchos optan por adquirir un seguro de decesos. Ante una inesperada y trágica partida, este tipo de pólizas representa una herramienta de suma utilidad para los seres queridos del asegurado, a quienes ofrece apoyo financiero para ayudarlos a sobrellevar esta situación.

Sin embargo, en varios casos, los costes de su respectiva prima pueden generar inquietudes en los interesados en este seguro, especialmente si no saben cómo se calcula su valor. Para resolver estas dudas, Seguros Academy ofrece una guía completa sobre el proceso para establecer estas tarifas.

Los factores que determinan el valor de la prima en el seguro de decesos Para calcular la prima de un seguro de decesos, primero se deben analizar los servicios que cubre la póliza. Algunos son obligatorios, y su tarifa representa un coste fijo para el asegurado. Esto abarca los gastos funerarios, trámites legales y administrativos derivados del fallecimiento y la cuantía de Consorcio, un organismo estatal que ayuda con problemas relacionados con seguros de terceros.

Por otro lado, están algunos costes que, si bien es recomendable adquirirlos, el asegurado puede escoger si los añade o no, según sus necesidades. Estos incluyen aspectos como responsabilidad civil familiar, en caso de que el fallecimiento conlleve daños a terceros, e intervenciones quirúrgicas relacionadas con el suceso. Adicionalmente, también es posible seleccionar el tipo de prima, ya sea natural, nivelada o mixta, lo cual tiene repercusión directa en el cálculo de su coste.

La prima natural no considera la antigüedad en la aseguradora, de modo que, cada año, su tarifa se calcula con arreglo a la edad. Esto puede causar un incremento desproporcionado del precio con el paso del tiempo. La nivelada, por su parte, sí toma en cuenta este aspecto, por lo que su valor se ajusta anualmente solo en función del IPC y los costes funerarios. Además, está la modalidad mixta, que funciona con el primer modelo hasta un determinado periodo, y después pasa a operar bajo la segunda dinámica.

La importancia de contar con un seguro de decesos Si bien la posible muerte de un familiar es un tema delicado, que muchos prefieren evitar en la discusión de asuntos del hogar, estos acontecimientos pueden acarrear severos problemas sin una medida de contingencia. Entre ellos están las múltiples dificultades financieras que conlleva esta situación.

Muchas veces, los gastos funerarios son sumamente altos, lo que obliga a recurrir a préstamos o ahorros destinados originalmente para otros fines. Del mismo modo, sin este respaldo, pueden surgir disputas familiares sobre cómo conducir los diferentes asuntos relacionados con el funeral.

Además, las opciones para esta ceremonia pueden verse limitadas por sus altos precios, lo que obstaculiza la celebración de un ritual significativo y respetuoso. Para evitar todos estos inconvenientes, los expertos de Seguros Academy recomiendan adquirir un buen seguro de decesos, a la vez que ofrecen toda la información necesaria para calcular sus costes y escoger adecuadamente sus términos de cobertura.