Talleres Murillo indica los elementos esenciales para disponer del mejor kit de emergencia en el vehículo

Ante el imprevisible escenario de las carreteras, el taller con más de tres décadas al servicio de la reparación de automóviles enumera los componentes cruciales de un kit de emergencia para cualquier coche, garantizando la seguridad en toda situación La seguridad en carretera es una prioridad indiscutible para cualquier conductor. Por este motivo, en Talleres Murillo, conscientes de la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad durante el trayecto, comparten su experiencia de más de 30 años en el sector del automóvil recomendando qué accesorios para coche no deben faltar en un kit de emergencia en cualquier vehículo.

Objetivo: marcar la diferencia en situaciones inesperadas

Desde simples inconvenientes, hasta emergencias que requieran una respuesta inmediata, estos son los elementos esenciales que Talleres Murillo recomienda llevar en el coche:

1. Baliza V16, triángulos y chaleco reflectante:

Las balizas V16 se han convertido en un elemento indispensable para garantizar la seguridad en las carreteras, especialmente en situaciones de emergencia como averías, accidentes o cualquier incidente que requiera señalización y aumento de visibilidad. Estas balizas, que emiten una señal luminosa visible en 360 grados, son especialmente útiles durante la noche o en condiciones de baja visibilidad como niebla o lluvia intensa. Además, al estar homologadas por la Dirección General de Tráfico, las balizas V16 no solo cumplen con los estándares de seguridad requeridos, sino que también permiten una integración con la plataforma DGT 3.0.

Esta conexión no solo transmite la ubicación exacta del incidente en tiempo real, sino que también alerta a otros usuarios de la vía sobre la situación, facilitando así la gestión de la emergencia y ayudando a prevenir posibles accidentes secundarios como ha ocurrido en ocasiones con atropellos a los conductores cuando bajan del vehículo para colocar los triángulos de preseñalización aun llevando el chaleco reflectante.

2. Botiquín de primeros auxilios: Debe contener vendas, gasas, tijeras, desinfectante, y otros elementos básicos para atender cortes o heridas leves hasta que llegue la asistencia profesional.

3. Linterna con baterías de repuesto o dinamo: Fundamental para iluminar en caso de necesidad, ya sea para reparaciones menores o para señalizar la presencia.

4. Cables de arranque y repuestos extras: Un vehículo que no arranca es una de las incidencias más comunes. Disponer de cables de arranque y otras piezas que pueden sufrir en carretera por la presión, puede solucionar rápidamente este problema.

5. Extintor de incendios: Contar con un extintor puede evitar daños mayores en caso de fuego.

6. Kit de herramientas básicas: En concreto, al menos un destornillador, alicates, llave inglesa y cinta aislante. También es útil disponer de un juego de llaves en el vehículo.

7. Manta térmica: Muy útil en caso de tener que esperar ayuda en condiciones de frío.

8. Agua y alimentos no perecederos: Elementos básicos para afrontar esperas prolongadas, especialmente en rutas alejadas de centros urbanos.

9. Cargador de móvil para coche: Mantener la comunicación en todo momento es vital en caso de emergencia.

10. Guantes de trabajo y bolsas de plástico: Para manipular componentes sucios o realizar pequeñas reparaciones sin ensuciarse.

La vista puesta en la seguridad al volante

En Talleres Murillo, más allá de ofrecer servicios de reparación y mantenimiento de alta calidad, también se caracteriza por su compromiso con la seguridad al volante y el bienestar de los conductores. Por ello, instan a todos los clientes a equipar su vehículo con un kit de emergencia completo, contribuyendo a una experiencia de conducción más segura y preparada para cualquier eventualidad.