USA Corporation Services ayuda a los emprendedores extranjeros a abrir su empresa en USA

Aunque muchos emprendedores latinoamericanos sueñan con abrir una empresa en Estados Unidos, son muy pocos los que se atreven a dar el primer paso y comenzar con los trámites para constituir legalmente su proyecto. Para USA Corporation Services, esto se debe al temor y a la desinformación que existe sobre el acceso al mercado estadounidense por parte de los extranjeros. Por tal motivo, la empresa se propuso disipar estas dudas, ofreciendo información clara sobre las ventajas y requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar con una empresa en USA. Con esta información los interesados pueden tramitar sus requerimientos rápidamente e incluso registrar su compañía en poco más de 24 horas.

Tipos de empresa en USA Lo primero que se debe tener en cuenta para registrar ante las autoridades estadounidenses una empresa es el tipo de organización que se desea constituir. Existen en la actualidad 4 clasificaciones que recogen la totalidad de negocios y corporaciones que funcionan en este territorio y que tienen como objetivo abarcar las figuras legales más viables para la nación y para los empresarios.

Estas clasificaciones se dividen en: Sole propiertorship o propiedad única; Corporation, Limited Liability Company o sociedad limitada y sociedad limitada o Partnership. Cada una de ellas cuenta con características de tributación y obligaciones distintas, por lo que es necesario revisar cuál de ellas se ajusta más a las necesidades de los propietarios y al desarrollo de la organización.

Asimismo, el tipo de empresa en USA determina las características del trámite de registro y el tiempo de espera para su funcionamiento. Entre todas estas clasificaciones las empresas Limited Liability Company o LLC son las más populares entre los emprendedores extranjeros, ya que ofrecen un mayor beneficio y un trámite de inscripción mucho más corto. Al igual que las corporaciones tipo C, las LLC no comprometen el patrimonio individual con las obligaciones fiscales de la empresa, lo que permite proteger los activos personales.

Trámites de inscripción La mayoría de compañías en Estados Unidos pueden tardar hasta un mes en finalizar su proceso de registro. Sin embargo, para las empresas LLC existen trámites mucho más ágiles y sencillos que permiten constituir legalmente la organización de 24 a 48 horas, según sea el caso. A nivel nacional, las personas solo necesitan contar con un documento de identidad vigente y una dirección de domicilio, el resto de requisitos depende del estado en el que se vaya a realizar la operación y las obligaciones tributarias de cada municipalidad en particular.

Para evitar inconvenientes en el registro, USA Corporation Services dispone de un equipo de asesores que acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para inscribir su empresa ante las autoridades estadounidenses y comenzar a operar rápidamente.