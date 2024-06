El paciente tiene derecho a decidir operar su hernia inguinal sin mallas.

La hernia inguinal es la más frecuente en Hombres y Mujeres en el Mundo, en las últimas décadas, se han utilizado mallas o prótesis en la reparación por vía convencional o laparoscópica.

Las Mallas con cuerpos extraños en nuestro organismo, se reducen su tamaño hasta 20 % con el tiempo, se pueden enrollar, se pueden dislocar, pueden producir dolores crónicos, rechazo y supuraciones crónicas que originan una reintervención originando gastos personales e institucionales; así como aumento de la morbilidad en los pacientes.

¿Cuáles son las desventajas y complicaciones posibles encontradas en la vía Laparoscópica?

Se realiza generalmente con anestesia general endotraqueal. Es obligado utilizar la malla en la reparación. Las mallas se pueden dislocar o enrollarse.

Puede presentar por el tipo de anestesia: tromboembolismo pulmonar, Atelectasia y Parocardiorespiratorio.

Al fijar la malla con la aplicación de los Tacker pueden lesionar el nervio Cutáneo Femoral Lateral y provocar inguinodínias persistentes que necesitan una reintervención.

Las mallas pueden originar rechazos y sepsis concomitante. Puede producirse Neumoescroto y enfisema subcutáneo.

Puede aparecer lesión del Conducto Deferente, existe la posibilidad de Hematomas y Orquitis Isquémica.

Ventajas de la operación de hernia inguinal sin malla.

La reparación sin malla no coloca ningún cuerpo extraño, es una reparación natural y fisiológica, por ello, se elimina todas las complicaciones por usar un cuerpo extraño, como el rechazo a la malla, con la consiguiente originación de supuraciones crónicas y fístula; lo que evita una reintervención para extracción de la malla.

Al no utilizar mallas, se evita el sufrimiento del paciente de seromas de la herida, edemas e inflamación postoperatorio; así como se disminuye el dolor y tiempo de recuperación.

La técnica es fácil, simple de realizar y aprender por los cirujanos. El tiempo quirúrgico es menor con dicha técnica.

De las publicaciones realizadas por el profesor Doctor cirujano D. Pedro Rolando López Rodríguez, se contempla que, las complicaciones son menores que otras técnicas y que la recidiva es 0.4%.

La incorporación a la vida social y laboral puede ser más prolongada.

Los investigadores alemanes han publicado que las mallas no es aconsejable colocarlas en pacientes menores de 35 años porque se han producido atipia celular en la región inguinal en los tejidos.

Waas forma a cirujanos en la técnica Mohan Desarda de cirugía inguinal sin prótesis.

La Guía Internacional para el manejo de la hernia inguinal no se conoce mucho entre los cirujanos. Con los avances tecnológicos actuales se utiliza la vía Laparoendoscópica y la utilización de mallas (Prótesis) aplicando la anestesia general endotraqueal con riesgos mayores de complicaciones.

En la cirugía convencional es posible realizar una Herniorrafía que no utiliza mallas y tiene resultados similares en recidivas a otras Hernioplastias o Lapaoendoscópicas empleadas. La utilización de una franja pediculada de la aponeurosis del musculo oblicuo externo protege la debilidad de la pared posterior del canal inguinal y cumple los requisitos modernos de la reparación de la hernia inguinal y sus variedades, sin utilizar mallas como cuerpo extraño, originando menos morbilidad.

En el “Centro Tecnológico Médico Internacional” WAAS. En Madrid, forman a cirujanos en la Técnica Mohan Pulchad Desarda en un curso que dura 4 días lectivos. La técnica es fácil de realizar sin entrar en espacios vasculares peligrosos. Es muy importante que todos los cirujanos tengan conocimiento de esta técnica, con la finalidad de que, el paciente pueda elegirla y disminuir así el riesgo de morbilidad.

La formación la realiza el Doctor en medicina cirujano D. Pedro Rolando López Rodríguez, Profesor de Primero y Segundo Grado en Cirugía General, Profesor Auxiliar, Profesor Consultante e Investigador Auxiliar. Herniólogo. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Cirugía y miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Su experiencia es de más de 20 años en operaciones quirúrgicas avaladas en publicaciones con sus favorables resultados.

Waas empodera al paciente sobre su decisión en su operación de hernia inguinal sin malla.

Waas empodera al paciente para que tome la decisión sobre la mejor técnica a utilizar en su operación de hernia. Para ello, en la primera consulta, se le confirma al paciente el Diagnóstico y se le informa de la variedad herniaria, se le indica la analítica y se le explica el Tratamiento.