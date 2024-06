Acibadem explica todo lo que se debe saber antes de realizarse una cirugía estética este verano

La protección solar, la hidratación y un especial cuidado sobre las incisiones son tres de los aspectos más importantes durante el proceso de recuperación Las operaciones de cirugía estética están a la orden del día, pero siempre es adecuado saber cuándo es la mejor época para someterse a ellas. Hay quienes utilizan la temporada estival para realizarse un cambio estético debido a los días de reposo que se necesitan, ya que quizás, no se disponga de este tiempo en otro momento del año.

Existen distintos mitos alrededor de someterse a una cirugía estética en verano, como por ejemplo, que en estas fechas la inflamación y el edema es mayor, que el sudor infecta las heridas o que, si la persona es muy blanca de piel no puede operarse en esta época porque las cicatrices se quedarán marcadas, "pero nada de esto es real. Es cierto que hay que mantener las cicatrices bien secas y tener una buena higiene, pero eso sucede en cualquier momento del año. Además, el operarse en verano puede ser una buena elección porque, al caer el sol, es posible dar largos paseos, lo que facilita la eliminación de los efectos del edema postoperatorio", afirma Tanya Nevenova, supervisora de desarrollo de negocio de Acibadem.

Hay algunas cirugías en las que se aconseja esperar a meses más frescos, por ejemplo, las cirugías faciales como el lifting. Sin embargo, hay otras muchas que se pueden realizar en esta época, como la blefaroplastia, el aumento de pecho, la mastopexia o la reducción de mamas. Algunas operaciones corporales como la lipoescultura o la abdominoplastia también se pueden realizar en verano si se planea pasarlo en una zona menos cálida o si se dispone de aire acondicionado en casa o en el lugar de trabajo.

En Acibadem Beauty Center, "se comprende que el verano es una época muy popular para las cirugías estéticas, dado que las vacaciones permiten a los pacientes disponer de mayor tiempo para recuperarse de manera adecuada sin interferir con sus responsabilidades laborales". Tanya Nevenova afirma esto, pero también destaca que "son conscientes de los desafíos que presenta esta época del año, como las altas temperaturas y una mayor exposición al sol. Por eso, desde el centro se aconseja seguir todas las pautas que el cirujano indique".

Exponerse a una operación estética en verano requiere de una planificación y lo más importante, de un cuidado adicional. Desde Acibadem Beatuy Center ofrecen una guía detallada sobre los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta antes de decidirse por una cirugía de estas características durante estos meses:

Protección solar en abundancia: después de cualquier cirugía, la piel se muestra más vulnerable y sensible, por lo que es muy importante hacer uso de una buena protección solar de manera constante para cuidar las cicatrices, especialmente durante las horas de mayor calor. Además, a veces se aconseja evitar la exposición directa al sol durante los primeros días.

después de cualquier cirugía, la piel se muestra más vulnerable y sensible, por lo que es muy importante hacer uso de una buena protección solar de manera constante para cuidar las cicatrices, especialmente durante las horas de mayor calor. Además, a veces se aconseja evitar la exposición directa al sol durante los primeros días. Hacer uso de ropa adecuada: son fechas de mucho calor y la sudoración está muy presente en el día a día, por eso, se aconseja usar ropa ligera para evitar la irritación en las áreas tratadas. Se recomienda optar por tejidos lo más transpirables posible que permitan una buena circulación del aire.

son fechas de mucho calor y la sudoración está muy presente en el día a día, por eso, se aconseja usar ropa ligera para evitar la irritación en las áreas tratadas. Se recomienda optar por tejidos lo más transpirables posible que permitan una buena circulación del aire. Evitar humedecer las zonas con cicatriz: resulta fundamental intentar mantener las cicatrices lo más secas posibles. Esto no quiere decir que no haya posibilidad de bañarse ni refrescarse, pero hay que tener en cuenta que, al hacerlo, hay que secar estas zonas de forma rápida.

resulta fundamental intentar mantener las cicatrices lo más secas posibles. Esto no quiere decir que no haya posibilidad de bañarse ni refrescarse, pero hay que tener en cuenta que, al hacerlo, hay que secar estas zonas de forma rápida. Hidratarse de manera constante: el calor puede aumentar el riesgo de deshidratación y, por esta razón, hay que realizar una ingesta adecuada de líquidos para favorecer la cicatrización y el bienestar general. Además, si hace mucho calor, hay que intentar estar siempre cerca del aire acondicionado.

el calor puede aumentar el riesgo de deshidratación y, por esta razón, hay que realizar una ingesta adecuada de líquidos para favorecer la cicatrización y el bienestar general. Además, si hace mucho calor, hay que intentar estar siempre cerca del aire acondicionado. Planificar actividades de manera adecuada: aunque el verano es una de las épocas en la que se tiene mayor actividad social, hay que tener en cuenta que, si un paciente decide operarse en estas fechas, es necesario planificar bien las actividades que se realicen durante el periodo de recuperación. Es muy importante evitar cualquier actividad que suponga un riesgo de infección.

aunque el verano es una de las épocas en la que se tiene mayor actividad social, hay que tener en cuenta que, si un paciente decide operarse en estas fechas, es necesario planificar bien las actividades que se realicen durante el periodo de recuperación. Es muy importante evitar cualquier actividad que suponga un riesgo de infección. Organizar bien los viajes: durante los días que se deban tratar las cicatrices, se debe intentar viajar a lugares que permitan estar cerca del cirujano en caso de que aparezca un contratiempo.

durante los días que se deban tratar las cicatrices, se debe intentar viajar a lugares que permitan estar cerca del cirujano en caso de que aparezca un contratiempo. Mejor cicatrización: optar por la temporada estival para someterse a una cirugía estética puede ser un acierto, ya que las heridas cicatrizan mejor debido a que en estos meses no hay tanta humedad como en invierno. Optar por una cirugía estética en verano puede ser una decisión acertada si se llevan a cabo todos los cuidados necesarios. Es fundamental seguir las recomendaciones de los médicos para asegurar una recuperación adecuada y obtener los resultados esperados. Una buena protección solar, la hidratación y una atención especial sobre las cicatrices son esenciales durante el proceso de recuperación.

