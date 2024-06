La inversión en vivienda asequible del Plan Vive premiada en los Iberian Property Investment Awards

DWS muestra su compromiso con la inversión responsable en vivienda asequible para alquiler del Plan Vive, justificando el reconocimiento al mejor negocio inmobiliario del año en España. CBRE España,BNP Paribas RE, Sonae Sierra, Orion Capital Managers y Ktesios Socimi también reconocidos, en una gala con marcado acento español Un jurado independiente, compuesto por medio centenar de profesionales de prestigio de España y Portugal, anunció ayer los ocho galardonados entre las más de 50 candidaturas recibidas.

Durante una impactante ceremonia para el recuerdo celebrada ayer en Madrid, que reunió a más de 300 profesionales del sector inmobiliario ibérico, se dieron a conocer los galardonados con los Iberian Property Investment Awards 2024.

Este prestigioso galardón, que cuenta con destacado jurado del que forman parte 48 líderes del sector inmobiliario en España y Portugal, destaca la diversidad y excelencia en el mercado ibérico, subrayando la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el sector.

La compra de 1.763 viviendas asequibles para alquiler por parte de DWS, "Deal of the Year in Spain"

El gestor alemán, una de las principales compañías de gestión de activos a nivel mundial, con más de 941 mil millones invertidos, fue protagonista de la gala al llevarse uno de los galardones más prestigiosos de la noche, en concreto por la adquisición de una concesión de 50 años sobre una cartera de 12 edificios con 1.763 unidades residenciales en el área metropolitana de Madrid. Esta inversión en Plan Vive posicionó a DWS como el primer inversor final en entrar en vivienda asequible, en un momento en el que solo promotoras habían asumido ese riesgo.

Se trata de una operación disruptiva en España en la que confluyen varios factores:

Colaboración pública y privada, entre la Comunidad de Madrid y empresas inmobiliarias de reconocido prestigio como Culmia (promotora) y DWS (inversora y gestora de activos).

Cobertura de una necesidad de la sociedad de viviendas asequibles de alquiler, con fuertes incrementos de población en las grandes ciudades y con una oferta escasa, obsoleta y de baja calidad (solo un 4% institucional).

Impacto ESG - viviendas en alquiler con un gran descuento por debajo de las rentas de mercado y una tasa de esfuerzo muy asequible frente a las tasas de esfuerzo estándar para BTR de mercado libre, por lo que el impacto Social es una realidad. También hay un fuerte impacto Medioambiental al utilizar la innovadora metodología de construcción modular proporcionada por Avintia (habiendo construido una fábrica específicamente para Plan Vive), y un alto nivel de credenciales medioambientales con la posibilidad de alcanzar la certificación Breeam Excellent.

CTT IMO YIELD, de Sonae Sierra, ganador en 2 categorías: "Deal of the Year in Portugal" y "Financial Innovation of the Year"

El jurado premió a la firma portuguesa, que recibió el prestigioso galardón de mejor transacción del año en Portugal por la creación de un Vehículo de Inversión Colectiva, con el nombre de CTT IMO YIELD. Estableciendo una relación a largo plazo entre las dos empresas y un grupo de inversores, la operación tuvo un valor acordado de 138 millones de euros, y los inmuebles suman alrededor de 240.000 m² de superficie bruta alquilable con múltiples usos, como Retail, Logística, Residencial y Oficinas.

El vehículo es una solución innovadora que se centrará en la gestión de una parte de los activos inmobiliarios de CTT - compañía de correos de Portugal - con características únicas, abarcando alrededor de 400 propiedades, muchas de ellas cargadas de historia. Por esta misma razón, el jurado decidió que la iniciativa también era merecedora del título de mejor innovación financiera del año.



Más de la mitad del valor de la cartera se concentra en los distritos de Lisboa y Oporto y la mayoría de los inmuebles están arrendados con contratos "triple-net" a largo plazo, existiendo aún oportunidades de desarrollo inmobiliario.

CBRE España reconocida con el "Commercial Leasing of the Year"

En el corazón del CBD de Madrid se alza Velázquez 86D, el proyecto de transformación e innovación del arrendamiento de oficinas con que la consultora CBRE conquistó el premio de mejor operación de alquiler del año.

La metamorfosis de Velázquez 86D superó las expectativas de su propietario (Colonial). En apenas cuatro meses, el edificio alcanzó su plena ocupación, dando la bienvenida a importantes inquilinos, de los cuales se destacan Bain & Company, AON, Sagardoy Abogados, White & Case y GPF Capital.

BNP Paribas Real Estate también doble galardonado. "Research Report of the Year" y "Marketing Initiative of the Year"

Destacado por la colaboración de 7 economistas y 9 directores nacionales de Research, el informe europeo de BNP Paribas Real Estate fue reconocido como el mejor informe del año. Este research trata de contar lo que está ocurriendo actualmente a nivel global (Europa) en todos los sectores del mercado inmobiliario, con especial atención al sector inmobiliario comercial y al sector residencial y lo que es más importante, lo que se espera que ocurra en los próximos años, lo cual es clave a la hora de realizar cualquier inversión o tomar una decisión en el sector inmobiliario.

Por otro lado, con un innovador showcase de sus mejores 12 deals asesorados durante 2023, la consultora también fue reconocida con la mejor iniciativa de marketing del año. Una vez más, el jurado destacó la elevada colaboración de distintos departamentos para llevar a cabo el proyecto "Advent Calendar".

Orion Capital Managers recibe el premio "Green Asset of the Year"

La empresa europea de Private Equity fue reconocida por su innovador proyecto Oriente Green Campus, gestionado por Norfin. Ubicado en Lisboa, se trata de una transformación de un activo obsoleto y una estructura abandonada - conservando el 91% de la estructura, lo que supone un importante ahorro de carbono incorporado- en un edificio de oficinas de categoría mundial altamente sostenible. A pesar del cambio de uso de retail a oficinas, se calcula que la reutilización de la estructura ha ahorrado unas 20.000 toneladas de CO₂.

Ktesios SOCIMI reconocida con el "Social Impact Initiative of the Year"

Ktesios SOCIMI embarcó en su misión de democratizar el acceso a una vivienda asequible en 2019, comprando estratégicamente pisos vacíos o infrautilizados en las regiones olvidadas de España. Fue con esta misión de recuperar "la España olvidada" que la SOCIMI logró ser reconocida con la mejor iniciativa social del año.

Sobre los Iberian Property Investment Awards

Galardón impulsado por Iberian Property, plataforma especializada en la organización de iniciativas para fomentar la atracción de inversión inmobiliaria a España y Portugal y que ofrece información relevante sobre el mercado para ayudar a los inversores en su toma de decisiones. Los Iberian Property Investment Awards son una iniciativa de gran impacto, sin ningún patrocinio comercial, con un amplio jurado compuesto por más de 40 profesionales de reconocido prestigio que garantizan su total independencia. La calidad y el volumen de las candidaturas recibidas destaca la vitalidad del mercado de inversión inmobiliaria en la península ibérica y señalan un futuro prometedor para el sector en constante evolución.