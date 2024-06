Visit the USA propone planes y desfiles para el Pride en EE.UU.

"Solemos viajar a Estados Unidos para adentrarnos en su cultura y lugares más icónicos, pero hay eventos como el Orgullo que cambian momentáneamente la estampa del país llenando sus lugares más recónditos de color". Las celebraciones de la comunidad LGTBIQ+ en EE.UU. son animadas y diversas: desde explorar barrios históricos hasta asistir a festivales de música, todo en un mismo día, Visit the USA presenta los mejores planes LGTBIQ+ de Estados Unidos Algunos desfiles poco conocidos

Sacramento acoge un desfile del Orgullo de lo más animado que comienza su recorrido en Southside Park y termina frente al Capitolio Estatal, en la calle 10. Este auténtico acontecimiento, que atrae a miles de participantes y espectadores, se ha convertido en un símbolo de la diversidad y la inclusión en el estado de California. El desfile presenta una impresionante variedad de carrozas decoradas, música en directo, actuaciones y discursos, y culmina con una celebración cerca del Capitolio, donde los asistentes pueden disfrutar de actividades y puestos informativos de diferentes organizaciones comunitarias.

El desfile del Orgullo de Providence en Rhode Island, se puede disfrutar en varios puntos de la ciudad: los más recomendables por su ambiente y visibilidad en Dorrance St, Washington St, Imperio St o Weybosset St. Esta fiesta celebra la cultura de la comunidad LGBTQ+ con actuaciones en una atmósfera de aceptación e integración.

En Albuquerque, Nuevo México, presumen de tener uno de los desfiles del Orgullo de mayores dimensiones a nivel nacional. Comienza puntualmente a las 10:00 horas en la Avenida Central y Gerard Boulevard para llegar a la Avenida Central y San Mateo Boulevard. Su recorrido atraviesa la histórica Ruta 66, que en 2026 cumplirá 100 años, convirtiendo esta experiencia en algo realmente icónico.

Pride fuera de las rutas habituales

En Pulaski, Tennessee, existe una gran variedad de actividades para toda la familia alrededor de su espectacular desfile: pintacaras, puestos de comida o zonas de voluntariado se distribuyen a lo largo de su recorrido. Es un espacio seguro y acogedor que promueve la integración. Además, esta ciudad es una joya turística perfecta para sumergirse en la historia, cultura y belleza natural de Estados Unidos.

North Brookfields, Massachusetts, celebrará su mítico "Small Town Pride" el próximo 29 de junio, ofreciendo conciertos en directo, eventos familiares y la ya famosa actuación drag. Este evento busca promover la inclusión y la diversidad en la comunidad, destacando la importancia de la libre expresión y los derechos LGTBIQ+ en las pequeñas ciudades​.

En Pennsylvania se celebra el festival "Pride on State", que muestra una gran variedad de eventos e iniciativas LGTBIQ+ llevadas a cabo por organizaciones locales. Cabe destacar el Festival del Orgullo que acoge actuaciones drag y diferentes actividades de entretenimiento: una Pista Púrpura donde los asistentes pueden caminar por la pasarela con su mejor outfit del Orgullo, experiencias gastronómicas y mercados con puestos gestionados por personas de la comunidad.

Ciudades icónicas para la comunidad

Seattle, 50 aniversario del Orgullo

El Orgullo en esta ciudad tiene como propósito crear unidad, diversidad y lograr la igualdad de derechos humanos tanto en su región como en el resto del mundo. Este año, se ha celebrado el 50 aniversario del orgullo de Seattle dando comienzo con "Seattle Pride in the Park", con actuaciones LGTBIQ+, food trucks, puestos de organizaciones locales sin ánimo de lucro, vendedores queer y mucho más.

Seattle cuenta con una gran variedad de bares inclusivos para la comunidad, entre ellos el Queer/Bar y el Supernova Seattle. El barrio Capitol Hill es conocido como el epicentro del colectivo LGTBIQ+, con un ambiente hípster y lleno de artistas, estudiantes y músicos. Además, la ciudad cuenta con el Seattle Men’s Chorus y el Seattle Women’s Chorus, la organización de coros del colectivo más grande de América del Norte.

Orgullo 2025 – WorldPride Washington, DC

Con un alto porcentaje de población LGTBIQ+ y un espíritu abierto, Washington D.C. es la opción perfecta para acoger el World Pride 2025. El evento de la diversidad por excelencia, dará comienzo el día 23 de mayo de 2025 en el Audi Feld con una serie de conciertos y espectáculos de luces. Además, habrá un festival deportivo del 26 al 30 de mayo con el objetivo de terminar con la discriminación de las personas del colectivo en el deporte. La fiesta terminará el 8 de junio con un concierto en el que participarán artistas internacionales y se pasará el testigo al próximo destino de WorldPride.

Más allá del Orgullo, en esta ciudad se puede disfrutar de planes alternativos como ir a Dirty Goose, un bar LGTBIQ+ friendly perfecto para disfrutar con amigos, o a Larry’s Lounge. En Freddie's, todo un referente para la comunidad, preparan uno de los mejores brunches de la ciudad. Por último, United States Holocaust Museum es una parada obligatoria para conocer la historia y honrar a aquellos miembros del colectivo que fueron perseguidos.