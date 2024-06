Los españoles prevén gastar un 40% menos en sus vacaciones, pero lo harán con un seguro de viaje

Según el estudio International Summer Vacation Confidence Index 2024 de Allianz Partners, más de la mitad de los encuestados afirma haber contratado un seguro de viaje para este verano. Sin embargo, el alto coste de la vida impide a cerca del 10% viajar estas vacaciones, y los que lo hagan, prevén gastar hasta un 40% menos que en años anteriores Las limitaciones financieras son la principal preocupación para los turistas españoles este verano, según el estudio International Summer Vacation Confidence Index 2024 de Allianz Partners, que realiza en colaboración con la consultora OpinionWay. Cerca del 90% de los encuestados confirma que este verano viajará, mientras que entre aquellos que no lo harán, prima la preocupación financiera y argumentan que no pueden permitírselo económicamente.

La encuesta también analiza las diferencias en los principales países de Europa. En lo que respecta a la preocupación por los costes de las vacaciones: los países occidentales y meridionales perciben que el dinero es la principal barrera para viajar: Italia (72%), Reino Unido (66%) y Francia (61%). Sin embargo, los países de Europa Central expresan niveles más bajos de preocupación por el dinero: Países Bajos (41%), Suiza (44%) y Austria (47%).

En cuanto al gasto previsto para estas vacaciones, los españoles pretenden bajar su presupuesto un 40% respecto a la temporada anterior, de 1.715 € a 1.050 €. De hecho, más del 20% afirma que gastará menos de 300 euros, frente a un 22% que gastará entre 1.000 y 2.000 euros y un 5% que gastará más de 3.000 euros.

La protección y seguridad durante las vacaciones es otro aspecto que preocupa a los viajeros: el 55% de los turistas españoles ya ha contratado o tiene pensado contratar un seguro de viaje para estas vacaciones. La asistencia médica y la repatriación son las principales razones por las que los viajeros deciden contratar un seguro (56% de los encuestados); de hecho, el 89% afirma sentirse más seguro si tiene acceso 24/7 a un chat médico esté donde esté. Le siguen la posibilidad de obtener un reembolso en caso de que el viaje se cancele (un 46%), el reembolso por los costes médicos en el extranjero (un 45%) y la tranquilidad de estar cubierto ante posibles imprevistos durante el viaje (43%).

Andrés Sánchez-Cid, Product Management and Innovation Manager for Travel de Allianz Partners, comenta:"Hay muchas ganas de viajar en toda Europa, pero nuestros datos muestran que los viajeros están teniendo que apretarse el cinturón para poder disfrutar de sus vacaciones de verano este año. En cuanto a tendencias, ya vimos en el Travel Summit que organiza Allianz Partners a nivel internacional, que el turismo europeo, las innovaciones en atención médica y los viajes de aventura están cobrando mucha fuerza, algo que se ve reflejado también en las vacaciones de verano".

Sánchez-Cid concluye que "la conciencia sobre la imprevisibilidad de la vida –y la noción de "la tensión del viaje"– ha aumentado desde la pandemia y por ello, los viajeros dan cada vez más importancia al seguro de viaje".

Para más información sobre el informe: Los españoles prevén gastar un 40% menos en sus vacaciones de verano, pero lo harán con un seguro de viaje, según Allianz Partners (allianz-partners.com)

La investigación ha sido realizada por OpinionWay para Allianz Partners, y ha encuestado a 9.497 personas en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza y Polonia.