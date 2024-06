Vivir una experiencia auténtica, en los viajes a África de Atar Experience

África es un continente que se caracteriza por tener una belleza natural impactante, una gran diversidad cultural y una rica historia. De esta manera, quienes visiten alguno de sus países podrán conocer lugares inolvidables, experimentar sus tradiciones fascinantes y disfrutar de su gastronomía deliciosa. Para los aventureros que deseen vivir una experiencia real en Marruecos y otros destinos del continente, Atar Experience se especializa en la organización de viajes África privados y grupales fuera de los circuitos turísticos tradicionales. En este marco, el fundador de la firma José Javier Lanzarot comparte los detalles de su propuesta y sus servicios.

¿Cómo surgió la idea de organizar viajes a los destinos de África a los que el turismo masivo no llega?

La idea de organizar viajes a destinos en África que no son alcanzados por el turismo masivo surgió de mi pasión por explorar lugares auténticos y poco conocidos. Quería ofrecer a los viajeros la oportunidad de experimentar la verdadera cultura y belleza de África, lejos de las rutas turísticas tradicionales. Al tener coordinadores españoles viviendo en el destino, nos aseguramos de que los clientes estén bien atendidos y puedan disfrutar de una experiencia segura y enriquecedora.

¿Cuáles son los factores que hacen que viajar con Atar Experience sea una experiencia real?

Viajar por África con Atar Experience es una experiencia auténtica gracias a nuestra pasión por explorar destinos únicos y poco convencionales en el continente. Nuestros guías locales expertos se encargan de llevar a los viajeros a lugares fuera de lo común, donde podrán sumergirse en la cultura, la historia y la naturaleza de África de una manera genuina. Además, nuestra atención personalizada y el cuidado por los detalles hacen que cada viaje sea una experiencia inolvidable y especial.

¿Cómo se refleja esta filosofía en los itinerarios y actividades de cada viaje?

La filosofía de la empresa se centra en ofrecer experiencias de viaje únicas, inmersivas y auténticas, resaltando la belleza natural, la cultura local y la sostenibilidad en los itinerarios y actividades. Esto se refleja en las visitas a aldeas locales, donde los viajeros interactúan con los habitantes de las comunidades locales y aprenden sobre sus costumbres, tradiciones y modos de vida. Allí, pueden participar en festivales culturales, eventos deportivos y actividades específicas de cada región.

Asimismo, los expertos locales proporcionan un conocimiento profundo sobre la historia, la geografía, la biodiversidad y la cultura del área visitada. De esta manera, los turistas pueden adquirir un mayor entendimiento y aprecio por la diversidad cultural y natural de África.

¿Cuál es el rol de los coordinadores españoles en estos viajes?

El rol de los coordinadores españoles en nuestros viajes es fundamental para asegurar que los clientes tengan una experiencia enriquecedora, segura y bien organizada. Nuestros expertos actúan como intérpretes entre los viajeros españoles y los habitantes locales, facilitando la comunicación y asegurando que no haya barreras lingüísticas. A su vez, se encargan de ayudar a entender y respetar las diferencias culturales, explicando las costumbres y tradiciones locales para evitar malentendidos y fomentar una interacción respetuosa y enriquecedora.

Por otra parte, los coordinadores se ocupan de planificar las actividades diarias, priorizando la seguridad y el bienestar de los viajeros. Del mismo modo, ofrecen asistencia a los clientes para resolver cualquier tipo de problema o imprevisto y proporcionan información adicional sobre los lugares visitados, entre muchas otras funciones.

¿Es posible personalizar los viajes?

Sí, la personalización de los viajes es una parte integral de la oferta de la compañía para asegurar que los itinerarios se ajusten a los intereses, necesidades y expectativas de cada viajero o grupo. En este aspecto, los clientes pueden elegir actividades como safaris, visitas culturales, aventuras al aire libre, experiencias gastronómicas u observación de fauna y flora. Al mismo tiempo, tienen la posibilidad de escoger entre una variedad de opciones de alojamiento y medios de transporte según sus preferencias y presupuesto, desde lodges de lujo y vuelos chárter privados hasta campamentos más rústicos y ecológicos, y vehículos todoterreno.

En lo que respecta a las actividades exclusivas y eventos especiales, los viajeros pueden participar en cenas privadas en lugares especiales, tours guiados por expertos y visitas a sitios fuera de los caminos trillados. Asimismo, los viajes pueden ser adaptados para que sean accesibles para las personas con discapacidad. Por su parte, quienes tengan necesidades dietéticas especiales pueden solicitar menús vegetarianos, veganos o sin gluten.

¿Qué duración tienen las rutas de Atar Experience?

La duración de nuestras rutas puede variar según los intereses y necesidades de los viajeros, permitiendo desde escapadas cortas hasta travesías más largas. De esta manera, es posible realizar viajes de duración media, los cuales pueden prolongarse por entre 6 y 10 días; expediciones de vida silvestre o circuitos culturales y naturales de entre 11 y 20 días; o viajes extensos de un mínimo de 21 días.

¿Cuál es la importancia del respeto por las culturas locales y la protección del medioambiente para Atar Experience?

El respeto por las culturas locales y la protección del medioambiente son pilares fundamentales de nuestra filosofía y operación. Estas prioridades no solo definen cómo se diseñan y ejecutan los itinerarios, sino que también reflejan un compromiso profundo con el turismo responsable y sostenible. Tanto es así que colaboramos con proveedores locales para asegurar que una parte significativa del ingreso generado beneficie directamente a las comunidades anfitrionas. En el mismo sentido, promovemos el uso de alojamientos ecológicos, la reducción de residuos y la conservación de la fauna y flora local, así como la degustación de la cocina tradicional africana preparada por cocineros locales con ingredientes frescos y autóctonos.

¿Para qué tipo de viajeros son recomendables estos viajes a África?

Nuestros viajes a África son recomendables para una amplia variedad de viajeros, especialmente aquellos que buscan experiencias auténticas, inmersivas y responsables. Entre ellos, se encuentran los interesados en observar animales en su hábitat natural y los apasionados por la fotografía de vida silvestre y paisajes, además de las personas que disfrutan del trekking, las caminatas, las exploraciones o los deportes de aventura.

De igual forma, estas rutas son ideales para los turistas que buscan sumergirse en la cultura local, para los amantes de la gastronomía y para aquellos que priorizan la sostenibilidad o que desean contribuir a proyectos de conservación y desarrollo comunitario. Finalmente, tanto las familias como los grupos de amigos que desean explorar el continente juntos pueden disfrutar de nuestros itinerarios.

Atar Experience ofrece a los aventureros la posibilidad de realizar viajes África auténticos, lejos de las zonas invadidas por el turismo. Así, los viajeros no solo podrán descubrir destinos que conservan su esencia, sino también involucrarse con las maneras de vivir propias de cada cultura africana.