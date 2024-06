Bloom explica cuáles son las claves para protegerse de los mosquitos ante el aumento de las temperaturas

Más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y más de 700.000 muertes anuales son atribuibles a enfermedades transmitidas por los mosquitos. Son muchas las soluciones que se pueden usar para prevenir las picaduras, Bloom, marca contra insectos voladores del mercado español, da algunas claves El reciente aumento de las temperaturas no solo trae consigo la llegada anticipada de la temporada de playa, sino también un incremento en la proliferación de mosquitos y otras plagas. Este hecho plantea un impacto en la salud de la gente, ya que los mosquitos son transmisores de enfermedades.

La comunidad científica ha advertido sobre el creciente riesgo para la salud asociado con la proliferación de mosquitos, que son vectores de diversas enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS)* señala que más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y más de 700.000 muertes anuales son atribuibles a enfermedades transmitidas por los mosquitos.

Entre las enfermedades transmitidas por estos insectos se encuentran el dengue, el Zika, la fiebre amarilla y la malaria, que afecta a millones de personas en todo el mundo y causa cientos de miles de muertes cada año.

Con la llegada anticipada de estos insectos es importante tomar medidas efectivas para proteger a las personas de las picaduras de mosquitos y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades o, simplemente, de los molestos picores que producen

Ante este avance de la temporada de calor, y llegada de mosquitos, Bloom, marca contra insectos voladores del mercado español, comparte algunos de los consejos para prevenir las picaduras.

Consejos para protegerse de las picaduras

Eliminar objetos y recipientes con agua : Es importante deshacerse de cualquier objeto o recipiente que pueda acumular agua, ya sea dentro de la casa o en áreas exteriores como patios, balcones y terrazas. Esto incluye desde pequeños recipientes como latas y botellas hasta objetos más grandes como neumáticos, electrodomésticos viejos y pedazos de plástico o lona. Si no es posible desecharlos, hay que asegurarse de que estén boca abajo, resguardados bajo techo y controlados para evitar la acumulación de agua.

Usar repelentes de mosquitos: Es fundamental mientras se está al aire libre y, se debe aplicar de nuevo cuando sea necesario. Por ello Bloom cuenta con una gama de lociones, Bloom Derm, con una fórmula enriquecida con icaridina que hace una acción protectora de larga duración. Cuenta con una variedad de opciones para todas las necesidades y preferencias: para lograr una protección duradera, una aplicación rápida y sin residuos, o una fórmula resistente al sudor para las actividades deportivas.

Refuerza la vitamina B : Aumentar la ingesta de vitamina B con alimentos como almendras y lentejas, los cuales generan sustancias en el cuerpo que repelen a los mosquitos. También es efectivo crear una mezcla de ampollas de vitamina B con crema hidratante y aplicarla en la piel como una protección extra contra las picaduras.

Insecticidas eléctricos : Para mantener el hogar libre de mosquitos, una buena opción es uso de insecticidas eléctricos como, por ejemplo, los insecticidas eléctricos de Bloom que ofrecen una protección completa, una acción rápida con fórmula concentrada para 45 noches, máxima protección y eficacia probada incluso con ventanas abiertas y luz encendida. Además, proporciona 100% protección contra mosquitos comunes y tigre.

Mosquiteras: No hay que olvidar la efectividad de la mosquitera tradicional. Si se reside en un área infestada de mosquitos, es probable que se opte por instalarlas en puertas y ventanas. También las variantes magnéticas son una opción económica y simple de montar, brindando una solución práctica contra estos insectos. Para obtener más información sobre la gama de productos Bloom, https://www.henkel.es/marcas-y-negocios/bloom-601838

*Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)