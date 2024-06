AMEI lanza una campaña titulada 'Somos Empresas con "i"'

Empresas de inserción de Madrid: una campaña por la inclusión y el impacto social La Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) lanza una campaña en video titulada 'Somos Empresas con 'i'', una iniciativa diseñada para dar visibilidad a las empresas de inserción de Madrid y destacar su papel crucial en el impacto económico y social, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación. El video de la campaña 'Somos Empresas con 'i'' presenta diversos testimonios reales de personas como Martha, que ha encontrado un nuevo sentido de pertenencia: "Ahora, me siento parte de algo y parte de la sociedad madrileña", o Abigail, que ahora ya puede mirar hacia el futuro con esperanza: "Me siento preparada, me veo con la confianza, esas ganas de salir al mundo. Ahora sí, a presentarme y dar mi potencial".

Las empresas de inserción de la Comunidad de Madrid han demostrado ser una fuerza transformadora en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. No solo no se han conformado con brindar centenares de oportunidades laborales a personas en situación o riesgo de exclusión social, sino que también han aportado formación, apoyo y la posibilidad de un futuro más próspero. "El trabajo es la base para seguir manteniéndose en su vida, tener un sentido propio", apunta Sandra Lescaño, técnica de producción. Este tipo de empresas contribuyen significativamente a la economía local y nacional. Al integrar a personas en el mercado laboral, se reduce la dependencia de subsidios y se aumentan los ingresos fiscales. Este importantísimo retorno económico es esencial para la sostenibilidad de sus actividades y el bienestar de sus comunidades.

La campaña 'Somos Empresas con 'i'' supone una llamada a la acción para todas las empresas, administraciones públicas y la sociedad en general, para unirse y apoyar a las AMEI Comunicación empresas de inserción, abriendo sus puertas y brindando oportunidades laborales a quienes concluyen su itinerario de inserción. Contratar a estas personas no solo es un acto de responsabilidad social, sino también una inversión en talento y diversidad. Además, al adquirir productos y servicios de las empresas de inserción, se fortalece la economía local y se contribuye a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas vulnerables en riesgo de exclusión social. Alfonso Quecuty, presidente de AMEI, destaca: "El corazón de nuestro modelo de trabajo es la inserción laboral de personas en exclusión. No solo brindamos empleo, sino también ponemos mucho peso en la formación, capacitación continua y acompañamiento personalizado. Esto permite a las personas en procesos de inserción adquirir las competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral y mejorar sus habilidades personales y sociales. Nuestro éxito es que, al finalizar su etapa en la empresa de inserción, estén plenamente capacitados para insertarse en el mercado laboral convencional". Cada contrato y cada producto o servicio adquirido a las empresas de inserción que forman parte de AMEI es una inversión en inclusión y desarrollo sostenible para la sociedad. Las empresas que colaboran con AMEI refuerzan sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), contribuyen a la creación de empleo y obtienen una imagen positiva al apoyar una causa social. Cada acción, cada proyecto, cada esfuerzo se resume en esa pequeña pero poderosa letra "i". Porque detrás de cada empleo creado, hay una historia de superación, una historia de esperanza renovada y una comunidad fortalecida.

Sobre AMEI

La Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) es una organización clave en la promoción y apoyo a las empresas de inserción en la Comunidad de Madrid. AMEI se dedica a fortalecer y representar a estas empresas que tienen un impacto social significativo al proporcionar oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus objetivos, AMEI busca promover el emprendimiento social, impulsar la empleabilidad inclusiva y fomentar el desarrollo sostenible a través del trabajo digno. La campaña 'Somos Empresas con 'i'' es una muestra más del compromiso de AMEI con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación. Cada letra "i" en sus empresas representa impacto, integración e inclusión, pilares fundamentales para construir una sociedad más equitativa y próspera. AMEI está comprometida con la creación de un futuro inclusivo y próspero para todos. Unirse a ellos y ser parte de este cambio transformador.