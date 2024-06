Cinco cursos gratuitos: los más solicitados por los profesionales del sector medioambiental

En junio inician los cursos gratuitos 100% subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigidos a todos los profesionales del sector medioambiental. Además, varios de estos cursos cuentan con créditos ECTS, puntuables en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas El sector de servicios medioambientales es extenso e incluye a numerosos profesionales dedicados a la limpieza y jardinería (limpieza de edificios y locales, empresas de jardinería y viveros, desinfección, desinsectación, desratización, mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas) y a la gestión de residuos y reciclaje (empresas de residuos sólidos urbanos, recuperación de residuos y materias primas secundarias, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, y comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho).

Top 5 de cursos más demandados:

Auditoría medioambiental (60 horas) - Título certificado por la Universidad Nebrija: este curso proporciona conocimientos sobre cómo evaluar y mejorar el desempeño ambiental de una organización. Los profesionales aprenderán a realizar auditorías ambientales, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Evaluación de impacto ambiental (120 horas): aprende evaluar los efectos potenciales de proyectos y actividades en el medio ambiente. Los profesionales aprenderán a identificar, predecir y mitigar impactos negativos, facilitando la toma de decisiones sostenibles.

Gestión de residuos (75 horas) - Título certificado por la Universidad Nebrija: este curso capacita a los profesionales en la gestión integral de residuos, desde la generación hasta la disposición final. Incluye la planificación y operación de sistemas de recolección, tratamiento y reciclaje, asegurando el cumplimiento de las normativas y promoviendo prácticas sostenibles.

Tratamiento de residuos y reciclaje (150 horas): este curso profundiza en las técnicas y tecnologías para el tratamiento y reciclaje de residuos. Los participantes aprenderán métodos de clasificación, procesamiento y reutilización de materiales, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y al aprovechamiento de recursos.

Operaciones generales de jardinería (50 horas): este curso ofrece formación en técnicas básicas y avanzadas de jardinería. Los profesionales aprenderán sobre el mantenimiento de jardines, uso de herramientas, plantación y cuidado de plantas, así como la creación y mantenimiento de espacios verdes sostenibles.

Inscripción a los cursos gratuitos

Esta formación no implica coste alguno para las empresas o los trabajadores, ya que no es formación bonificada y no resta créditos de formación. Los solicitan las personas a título personal sin necesidad de notificación o autorización a la empresa.

Los cursos se imparten en modalidad online, sin horarios fijos, lo que permite a los participantes acceder a la plataforma en cualquier momento del día y avanzar en su formación a su propio ritmo, con contenido de alto valor pedagógico y de fácil acceso. Además, los cursos los tutorizan expertos en las diferentes materias, acompañando a los participantes en todo el proceso formativo.

La inscripción a los cursos disponibles se podrá realizar mediante el enlace: https://www.cursosfemxa.es/cursos-medioambiente

Se encuentra a disposición de las personas interesadas diferentes canales de consulta gratuitos.