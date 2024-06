Homologación de estudios para acceso a las universidades españolas

Para los estudiantes que han completado su bachillerato fuera de España, la homologación de estudios se convierte en el puente indispensable hacia la educación superior en nuestro país. Este proceso, regulado por el Ministerio de Educación, permite obtener el reconocimiento oficial del título extranjero y su equivalencia con el Bachillerato español, abriendo así las puertas a las universidades españolas. En Homologation Student Services, un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia, se encargan de guiar a los estudiantes en cada paso del proceso, simplificando al máximo la tramitación de la documentación conforme al sistema legal español y así evitando el quebradero de cabeza que supone la burocracia en España.

La llave a las puertas de la universidad española Cualquier persona que haya completado sus estudios de bachillerato en un sistema educativo extranjero y desee acceder a la universidad en España deberá solicitar la homologación de dichos estudios, ya que es el requisito legal que establece el Ministerio de Educación para ello. La Credencial de Homologación expedida por el Ministerio de Educación es el documento oficial que acredita la equivalencia del título extranjero al bachillerato español y que, además, establece la nota media equivalente a efectos de acceso a la universidad.

La homologación debe solicitarse inmediatamente al finalizar los estudios para evitar retrasos en la concesión de la misma, ya que su expedición puede tardar unos meses. Los alumnos que no la tengan en el momento de la matrícula, tendrán condicionado el paso del primer curso universitario al segundo hasta la presentación de la Credencial de Homologación.

Homologation Student Services cuenta con modelos de negocio B2B y B2C por medio de dos vías.

Por una parte, con sus universidades partner a las que ofrecen servicios de Consultoría Técnica Universitaria para cualquier duda sobre los requisitos de acceso legal a estudios de Grado, Máster y Doctorado y reclutamiento de estudiantes internacionales para sus dichos estudios.

Por otra parte, los modelos de negocio también se establece con los estudiantes internacionales a los que proporcionan orientación universitaria, gestión de sus documentos para el acceso legal requeridos para el proceso de matriculación (Credencial de Homologación, Credencial UNED e Informe Técnico Académico) así como servicios de extranjería, alojamiento, seguros etc.

Red de universidades partners colaboradoras Actualmente, cuentan con una Red con más de 30 universidades españolas a las que ofrecen los servicios legales mencionados anteriormente, y que permite a Homologation Student Services disponer de una enorme variedad de grados y postgrados para ofrecer a los futuros alumnos internacionales.

La homologación de estudios extranjeros no universitarios es un paso fundamental para que los estudiantes internacionales puedan finalizar su matrícula y alcanzar sus metas académicas en las universidades españolas. Un proceso sencillo y accesible, gracias al apoyo y los servicios de Homologation Student Services, que abre las puertas a un mundo de oportunidades en el ámbito de la educación superior española. Tal y como refleja su eslogan: "You Study. We Help".