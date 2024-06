La ciudad de Hangzhou en China facilita el desarrollo urbano mediante un suministro de electricidad de primera clase

Tras el paso del solsticio de verano, una gran parte de China se encuentra al borde un verano abrasador, lo que acarrea un gran aumento de la demanda eléctrica. Este periodo supone un reto crítico para muchas ciudades que deben hacer esfuerzos considerables para garantizar un suministro estable y fiable Para Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang y una de las potencias económicas más importantes de la parte este de China, asegurar un suministro estable de electricidad es una tarea extraordinaria.

En los últimos tiempos, Hangzhou ha tomado la delantera en la implantación de una gestión de la ampliación de la fiabilidad del suministro de electricidad de bajo voltaje de 0,4 kilovoltios por toda la provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la construcción de un nuevo tipo de red de distribución de crecimiento rápido que se compone de elementos fotovoltaicos, almacenamiento de energía, estaciones de carga y otras instalaciones que pueden ofrecer sus servicios a los usuarios de manera flexible.

La ciudad, conocida por su Lago del Oeste, cubre un área de más de 16.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de más de 12 millones de residentes permanentes, con más de 1,8 millones de entidades comerciales que operan dentro de su territorio. En 2023, el consumo total de electricidad de la ciudad alcanzó los 98.700 millones de kWh, y su PIB superó los 2 billones de yuanes.

No obstante, se enfrenta a inconvenientes naturales que dificultan garantizar un suministro estable de energía, como la elevada densidad de carga urbana, las frecuentes tormentas e inundaciones y una proporción considerable de zonas montañosas.

Sin embargo, los residentes y los comercios locales no tienen por qué preocuparse por los cortes repentinos de suministro que afecten al uso del aire acondicionado o de las operaciones comerciales y de producción. La megaciudad ya ha construido una red de distribución eléctrica urbana de primera clase y puede presumir de unos niveles de fiabilidad avanzados según los estándares internacionales.

En Hangzhou, el tiempo medio anual de interrupción del suministro por vivienda en la zona urbana central es inferior a 30 segundos y para la ciudad completa es inferior a 10 minutos. La tasa de fiabilidad del suministro eléctrica de la ciudad alcanza el 99,9982%, comparable con la de metrópolis internacionales como Nueva York, Vancouver, Tokio y París.

En 2023, Hangzhou albergó con éxito la 19ª edición de los Juegos Asiáticos, mostrando al mundo una ciudad inteligente, futurística, vibrante y llena de vitalidad. También se ha establecido como una sede popular para acontecimiento deportivos importantes del más alto nivel.

La alta fiabilidad del suministro eléctrico se ha convertido en uno de los factores decisivos para poder acoger estos eventos sin problemas. Si tomamos las competiciones de bádminton como ejemplo, el funcionamiento fiable de los equipos y sistemas eléctricos, como el ojo de halcón, los controles de tiempo y la iluminación de las pistas, eran vitales.

Al mismo tiempo, por ser un centro neurálgico para gigantes chinos de la tecnología como Alibaba, Hangzhou experimenta una concentración cada vez mayor de empresas de alta tecnología. En el corredor de la innovación científica y tecnológica de oeste de Hangzhou, se ha asentado un gran número de instalaciones científicas, laboratorios y plataformas de innovación, lo que supone una demanda extremadamente elevada de fiabilidad de la red eléctrica.

Reprogenix, una empresa de alta tecnología que se dedica principalmente a la investigación médica celular, se encuentra en esta zona. En los talleres de la empresa, las células deben crecer en incubadoras que simulan el entorno del cuerpo humano.

"Un ciclo de cultivo tarda tres meses y no puede haber interrupciones de suministro durante el proceso", dijo Zhuang Dewei, representante de la empresa.

Hoy en día, Hangzhou se ha convertido en una zona de demostración de red de distribución eléctrica de primer nivel y ha elevado la fiabilidad del suministro en las zonas centrales de los Juegos Asiáticos y el corredor de innovación de ciencia y tecnología en el oeste hasta el 99,9999%. Para los residentes de estas zonas, los cortes de suministro eléctrico se han convertido en un recuerdo muy lejano.

La mejora significativa de la fiabilidad del suministro eléctrico de Hangzhou se puede atribuir a una serie de iniciativas de gestión precisas, completas e impulsadas por datos que ha puesto en marcha la empresa State Grid Hangzhou Power Supply Company con el objetivo de «proporcionar electricidad sin interrupciones como el servicio fundamental».

Por ejemplo, la empresa ha estado aumentando sus inversiones en la red eléctrica para zonas urbanas de mucha demanda y enlaces débiles en zonas montañosas. También ha mejorado la plantilla, los equipos y las capacidades de asistencia técnica para conseguir unas operaciones eléctricas sin interrupciones.

Además, las tecnologías innovadoras como la inspección automática con drones, la supervisión de equipos en línea, la inspección inteligente basada en la red y el mantenimiento autónomo mediante robots con línea viva, también se están aplicando para detectar y resolver las averías de manera oportuna.

«En el pasado, se habría tardado al menos una hora en abordar las interrupciones debidas a problemas meteorológicos en zonas montañosas remotas. Con la introducción de las estaciones remotas inteligentes, cualquier avería en las líneas eléctricas ahora se puede localizar de manera instantánea en tan solo unos segundos, y el aislamiento, la autoreparación y la restauración de la electricidad se puede llevar a cabo en tan solo 5 minutos», dijo Yang Xuan, director adjunto del departamento de digitalización de la red de distribución de la State Grid Hangzhou Power Supply Company.

Al igual que en muchas otras zonas de desarrollo económico y social de esta ciudad, Hangzhou también ha sido pionera en China en el uso de la reforma y la innovación para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico.

En 2001, Hangzhou, junto con Beijing y Shanghái, se convirtió en una de las primeras ciudades piloto en China para el desarrollo de sistemas de automatización de redes de distribución. Para 2018, el sistema había avanzado considerablemente y la resolución de averías ininterrumpida a nivel de milisegundos se había convertido en una realidad.

En 2020, Hangzhou tomó la delantera en China con la cancelación de los cortes de suministro previstos de 10 (20) kilovoltios en sus zonas urbanas principales. El año siguiente, esta política se amplió para cubrir zonas urbanas a nivel de condado e incluir la ciudad completa para 2022, transformando Hangzhou en una ciudad sin interrupciones de suministro previstas.

Con vistas en el futuro, Hangzhou está construyendo una zona de demostración completa para conseguir una red de distribución eléctrica moderna e inteligente.

Con el apoyo de varias plataformas digitales y tecnologías de IA inteligentes, la ciudad transmitirá de manera continua diferentes tipos de energía eléctrica, incluidas las energías eólicas, solares e hidrológicas provenientes de todas las zonas del país para empresas, instalaciones y hogares.

Este esfuerzo hará que Hangzhou pueda conseguir su objetivo de convertirse en una metrópolis socialista, moderna e internacional de primera clase para 2035.

