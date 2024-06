Mitològics; una experiencia mágica de la cultura catalana a través de la Realidad Aumentada

En REM Experience hemos creado un innovador juego para móvil que une la voluntad de acercar a los jóvenes la cultura inmaterial, dinamizar espacios gracias a la Realidad Aumentada y divertir a todos los públicos de forma innovadora. Se trata de Mitològics, una aventura en la que los jugadores deben rescatar a los personajes de la mitología catalana de las garras del malvado Aixafaguitarres, a través de leyendas y juegos con Realidad Aumentada.

¿Cómo se juega? Mitològics desafía a los jugadores a liberar a personajes mitológicos como la Castañera, el Tió de Navidad y el Rey Carnaval, que han sido secuestrados por el malvado Aixafaguitarres que busca imponer el reino del aburrimiento. Utilizando un mapa geolocalizado, los jugadores deben localizar a los seres mitológicos más icónicos para liberarlos y reactivar su leyenda, recuperando su magia y devolviendo la alegría a las festividades locales.

Una de las características diferneciadoras del juego es la realidad aumentada, que permite a los jugadores interactuar con los personajes y aprender sobre las tradiciones catalanas de una manera diferente y envolvente. Y además para liberar a cada personaje, los jugadores deben superar juegos que combinan habilidad, agilidad e ingenio.

Entre los personajes de Mitològics se encuentra el temible Drac, una criatura legendaria que ha cautivado la imaginación de generaciones; la Castañera, una figura entrañable que simboliza la tradición otoñal de las castañas asadas; y el Tió de Nadal, un tronco mágico que trae regalos a los niños durante la Navidad. Además, también hay que rescatar a los Manairons, pequeños seres mitológicos conocidos por su gran capacidad de trabajo; el Puigmal, una montaña sagrada que encierra numerosos misterios; y la Vella Quaresma, una anciana que representa la austeridad de la Cuaresma. Todo ello sin olvidar al Rey Carnestoltes, el alegre soberano del Carnaval que trae festividad y diversión, entre otros. Estos personajes, junto a otros seres fascinantes, forman un elenco rico y variado que invita a los jugadores a explorar y aprender sobre las ricas tradiciones y leyendas de Cataluña mientras participan en esta emocionante aventura.

Dinamizar espacios y locales comerciales Mitològics no solo es un juego; es una herramienta fantástica para transmitir la cultura inmaterial de forma divertida a todos los públicos. Y esta capacidad de fusionar entretenimiento y aprendizaje lo convierte en el juego ideal para dinamizar localidades y espacios comerciales, así como para dar un plus a la organización de eventos, team buildings o rutas culturales y turísticas.

Mitològics ofrece una experiencia única que puede revitalizar tanto pequeñas localidades como grandes espacios comerciales. Al atraer a jugadores de todas las edades, el juego crea un flujo constante de visitantes que exploran el entorno en busca de personajes mitológicos. Esta interacción no solo aumenta el tráfico peatonal, sino que también incentiva a los jugadores a descubrir tiendas, restaurantes y puntos de interés locales, fomentando el comercio y la economía local. Por ejemplo, en un centro comercial, Mitològics puede integrar desafíos y pistas que llevan a los jugadores a diferentes tiendas, promoviendo productos específicos y ofreciendo recompensas exclusivas. Este tipo de gamificación no solo incrementa las ventas, sino que también mejora la experiencia del cliente, haciendo que cada visita sea divertida.

Eventos y rutas Además, el juego es una herramienta excepcional para la organización de eventos y actividades de team building. Su formato interactivo lo convierte en el complemento perfecto para cualquier evento corporativo, proporcionando una experiencia de trabajo en equipo tan educativa como entretenida. Durante un evento de team building, los participantes pueden trabajar juntos para resolver pistas y liberar a los personajes mitológicos, desarrollando habilidades de comunicación, cooperación y resolución de problemas. Este tipo de actividades no solo fortalecen las relaciones interpersonales, sino que también ofrecen una manera innovadora de aprender sobre la cultura y las tradiciones catalanas.

Y del mismo modo, Mitològics también se presenta como una opción valiosa para diseñar rutas culturales y turísticas. Al incorporar el juego en itinerarios turísticos, las agencias y guías brindan a los visitantes una experiencia más rica y participativa. Los jugadores pueden explorar lugares históricos, monumentos y sitios de interés mientras siguen las pistas del juego, aprendiendo sobre la historia y la mitología catalana de una manera dinámica y atractiva. Estas rutas gamificadas no solo atraen a turistas, sino que también invitan a los residentes locales a redescubrir su entorno desde una nueva perspectiva.

Todos los públicos La versatilidad de Mitològics lo convierte en un juego adecuado para una amplia variedad de públicos. Desde familias y grupos escolares hasta turistas y empleados corporativos, todos pueden disfrutar y beneficiarse de esta experiencia inmersiva. "Así que Mitologics no solo es una forma divertida de aprender y explorar, sino que también promueve valores como el trabajo en equipo, la curiosidad y el respeto por la cultura y las tradiciones", tal y como explica el director técnico de REM Experience, Rafel Rafí.