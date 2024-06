MyMediaConnect, una herramienta que promueve la eficiencia en la gestión de la cadena gráfica en las empresas

Sobre su obra, él mismo destaca “la facilidad de la lectura, ya que, a pesar de ser un libro de política basada en economía, no he querido entrar en muchos tecnicismos para que cualquier lector pueda entender lo que escribo y que no resulte aburrido”. Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una crítica a la sociedad actual y una demostración con datos históricos de los resultados obtenidos en cada momento de las diferentes tendencias políticas”. Alejandro reconoce haberse inspirado en el “hartazgo de ver como los políticos nos roban y nos mienten para asegurarse su “bienestar”, mientras los ciudadanos soportamos todos sus caprichos, además de ver siempre como la información de periodistas está siempre manipulada bien por miedo o por intereses propios”. SINOPSIS ‘Plebeyos Políticos’, un libro en el que se intenta demostrar con datos históricos y contrastados, bajo la experiencia y los estudios de su propio autor, que, históricamente, las sociedades bajo políticas liberales siempre han sido más prósperas que las sociedades bajo las políticas socialistas o comunistas.