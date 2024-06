el Chatbot de Neurosenser IA permite aumentar ventas e impulsar negocios con pocos recursos

Tras la salida de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa muchas empresas han comenzado a crear nuevas herramientas de software para acelerar la productividad corporativa. Los Chatbots IA, por ejemplo, cada vez son más avanzados y permiten a las compañías atender a sus clientes de forma 100% personalizada 24/7 sin la necesidad de presencia humana. De igual manera, existen plantillas prompt para cada problema, es decir, estructuras digitales prediseñadas para comunicarse mejor con la IA. Neurosenser AI crea este tipo de plantillas para un objetivo específico: multiplicar ventas en los negocios de sus contratistas.

¿Cómo multiplicar las ventas con las soluciones de Neurosenser AI? Neurosenser AI se ha dado la tarea de crear una inteligencia artificial dirigida únicamente a emprendedores que desean ahorrar tiempo, dinero y multiplicar ventas. Para lograrlo, ha trabajado en que dicha IA tenga la capacidad de entablar una comunicación efectiva y sencilla. Los emprendedores pueden dialogar con esta en un lenguaje muy natural como si se tratara de un familiar o amigo con el cual desean discutir asuntos de negocio. Por supuesto, esta herramienta tiene el conocimiento técnico necesario para responder a preguntas complejas relacionadas con cualquier sector. Al mismo tiempo, está dotada de diversas plantillas de creación de contenido para varios nichos de mercado como el marketing, coaching, finanzas, sanidad, educación, etc. Entre los contenidos que puede generar se mencionan textos persuasivos con copywriting, ideas y secciones para blogs, historias, programación web, redacción SEO y contenido para redes sociales. Esta IA también puede crear campañas publicitarias, calendarios semanales, corregir textos, entre otros.

¿Cuáles son las ventajas de apostar por la IA de Neurosenser AI? La generación de contenido fácil, intuitiva y veloz de la IA de Neurosenser permite a los emprendedores centrarse por completo en elementos clave como la creatividad e innovación. Al mismo tiempo, estos pueden iniciar sus negocios y proyectos ambiciosos sin tener el capital necesario para contratar a diseñadores, programadores, expertos en contenido para social media, etc. Por otra parte, los Chatbots IA y las plantillas prompt permiten la automatización de tareas repetitivas, las cuales suelen exigir de mucho esfuerzo, presencia y dedicación. La inteligencia artificial de Neurosenser AI también puede resolver quebraderos de cabeza y problemas complejos en segundos mientras propone soluciones a medida. Estas soluciones fortalecen la toma de decisiones y ayudan a los emprendedores a dar saltos cuánticos en el crecimiento de sus negocios. Es importante destacar que esta empresa ha incluido en todos sus planes un período gratuito de 8 días para que los emprendedores puedan comenzar a usar y testear la IA sin limitaciones.

La IA de Neurosenser no necesita de conocimientos informáticos previos para ser usada en la multiplicación de ventas. Actualmente, esta herramienta permite la generación y análisis de imágenes, códigos, transcripción de audios a textos y evaluación de archivos PDF.