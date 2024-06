El CEO de DAZN e influencers como Izanami Martínez, Álex Barrio o Santifoods impulsan el lanzamiento del primer podcast de salud mental del ecosistema emprendedor: The Yesman Show

Sin ningún género de dudas, la salud mental ha copado en los últimos años gran parte de las preocupaciones y políticas corporativas en todo el mundo. El estrés, la ansiedad y el ‘síndrome del impostor’ han dejado de ser tabúes en las empresas, pero siguen suponiendo uno de los principales problemas para los trabajadores, por lo que también se ha convertido, la salud mental, en un gancho de captación de empleo por parte de aquellas compañías que lo sitúan como una prioridad: el bienestar de los empleados. De la mano de Alejandro Ruiz Lara, CEO de la startup internacional CHECKTOBUILD y reconocido por la lista FORBES como uno de los emprendedores más brillantes de España menor de 35 años, y acompañado con el prestigioso equipo de Emotiv, capitaneado por la prestigiosa psicóloga Rocío Marín, nace "The Yesman Show", el primer podcast centrado en la salud mental del ecosistema emprendedor en España; la salud mental enfocada al éxito.

Este canal servirá para conocer en profundidad a deportistas de élite, influencers y emprendedores de impacto, para saber más de sus retos emocionales y de la importancia de la salud mental durante su trayectoria, no tanto su carrera como tal.

El principal objetivo del podcast es combatir la crisis de salud mental actual en este mundo digital exponiendo ejemplos de historias y problemas reales. Historias y problemáticas que sirvan a la comunidad y puedan hacer suyos una serie de takeaways que aplicar y con los que mejorar sus propias trayectorias. De este modo, este innovador podcast se perfila como un refugio seguro y enriquecedor para dialogar sobre el éxito y la salud mental, dos aspectos fundamentales e interrelacionados en la vida de cualquier profesional.

El formato irá totalmente ligado a lo que Alejandro Ruiz considera como una obligación para el emprendedor: el compromiso de toda startup en atraer y cuidar cada vez más y mejor de su talento. Porque de lo que se trata es de asegurar que las personas que se implican y desarrollan en un entorno altamente competitivo y de presión, como una startup, estén felices.

En este sentido, Alejandro Ruiz entrevistará a personas de éxito en diversos campos, explorando sus desafíos en términos de salud mental y sus objetivos profesionales. De este modo, se visibilizarán las dificultades mentales que pueden surgir en el camino hacia el emprendimiento, proporcionando a la audiencia valiosas lecciones y perspectivas inspiradoras a través de las vivencias personales de los invitados.

Para asegurar la calidad psicológica de los temas hablados, The Yesman Show cuenta con el partner Emotiv, expertos en bienestar y salud emocional. Ellos, capitaneados por Rocío Marín, serán los encargados de evaluar a cada entrevistado para aportarles conclusiones y consejos para mejorar su salud mental; consejos que también podrán aplicar los espectadores.

Marín, ex líder de recruitment de Amazon España, hace terapia integrativa, combinando las mejores terapias existentes y personalizándolo cada caso, ya que es experta en psicoanálisis, psicodinámica, cognitivo y humanista. Además, está especializada en adolescentes y en adultos con alto grado de presión laboral: emprendedores, instagramers, publicistas y consultores, siendo los trastornos más tratados la ansiedad, TOCs y trastornos de conducta alimentaria, principalmente.

Según Marín, "en mis años de experiencia en recruitment de grandes corporates como Amazon y en Emotiv aprendes que las personas somos mucho más vulnerables de lo que creemos. El camino de hacer de esa humanidad una virtud es conocernos muy bien internamente y manejar lo mejor posible nuestras emociones, saber qué nos hace felices e infelices y ser consecuente en nuestro día a día con rutinas saludables hacia ello. Ninguna generación hasta la fecha ha tenido herramientas o técnicas públicas suficientes como para hacer de esto una fortaleza. Por esto mismo, me motiva muchísimo colaborar con The Yesman Show. Su propósito de acercar a toda nuestra comunidad a soluciones y técnicas asequibles para mejorar la epidemia actual de salud mental que nos rodea a través de ejemplos de impacto me parece una de las mejores propuestas actuales alrededor de los medios digitales".

Entre los primeros cinco episodios, se destacan entrevistas con figuras influyentes como:

Alex y Gonzalo Barrio (HB): Influencer con más de 150 mil seguidores en el ámbito del entrenamiento personal. Alex es campeón del mundo en culturismo, enfrentando desafíos mentales significativos en su carrera, y ambos, fundadores de HB.

Bosco Aranguren: CEO de DAZN España, quien ha llevado una carrera profesional muy retadora mientras equilibraba su vida personal.

Izanami Martínez: Cuenta con una comunidad de más de 700 mil seguidores interesados en comunicación corporativa y religión, además de haber enfrentado una reciente depresión profunda.

Guillermo Gauna-Vivas: CEO y fundador de la ONG Ayúdame 3D, que imprime prótesis de extremidades para los más necesitados en todo el mundo y lucha contra el TDAH.

Santifoods: Chef-Influencer con una comunidad de más de 300 mil seguidores y con una reciente experiencia personal en ataques de ansiedad.

Cristina García: Caso muy interesante que hace ver los retos emocionales de ser influencer en Onlyfans y la fortaleza mental necesaria.

"En The Yesman Show, queremos demostrar que el éxito no es solo una cuestión de logros visibles, sino también de cómo cuidamos nuestra mente y nuestro bienestar. Cada historia que compartimos es una oportunidad para aprender y crecer, tanto a nivel personal como profesional", comenta Alejandro Ruiz Lara.

Este podcast surge a raíz de la participación de Alejandro en la ponencia en Alumni 2023 de EAE, escuela de negocios en la que estudió Alejandro, donde pudo conectar y detectar la importancia de hablar sobre salud mental en el mundo del emprendimiento.

El 25 de junio se realizará un evento del lanzamiento en Madrid, en formato híbrido. Este evento contará con la presencia de destacados invitados y la colaboración de EAE como patrocinador principal, así como el apoyo de Emotiv.