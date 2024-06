Escuela de Psicología Mente en Crecimiento, una nueva forma de estudiar psicología y crecer a nivel personal

La psicología en los últimos años se ha convertido en un tema de gran relevancia dentro de la sociedad, dado que cada vez son más las personas que priorizan su bienestar emocional. El conocimiento psicológico destaca como una herramienta esencial, capaz de contribuir al autoconocimiento, al conocimiento de las personas que nos rodean y al desarrollo personal.

En este contexto, La Escuela de Psicología Mente en Crecimiento se ha orientado al desarrollo de habilidades en el ámbito de la psicología académica. Esta escuela online ofrece distintos cursos y formaciones con un lenguaje sencillo y ameno, diseñados para proporcionar una formación profunda y práctica de esta área.

De esta manera, el espacio se ha convertido en una plataforma de referencia para quienes buscan enriquecer su vida personal o profesional ya sea el caso de coaches, terapeutas, docentes, personal directivo, etcétera. A continuación, Mercedes Cuadrado, fundadora de La Escuela de Psicología Mente en Crecimiento, explica el enfoque que ha mantenido el sitio desde sus inicios y profundiza en los beneficios de los diversos programas que despliega.

¿Qué inspiró la creación de la Escuela de Psicología Mente en Crecimiento y cómo surgió la idea de ofrecer cursos de psicología online?

La Psicología se ha revelado en los últimos años como un conocimiento valioso para incorporar en nuestra vida personal y profesional. Lamentablemente, el estudio de la Psicología Académica, basada en la evidencia, tradicionalmente ha supuesto un extra de sacrificio y de tiempo que no solemos tener. Por este motivo busqué la forma para acercar este conocimiento a las personas con cursos online y en un lenguaje claro y ameno, donde los estudiantes se llevan la esencia del conocimiento.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al crear y desarrollar Mente en Crecimiento?

El mayor desafío fue introducirnos en el mundo online y adaptarnos a este mundo, lo que significa que todas las clases están grabadas en vídeo para que los alumnos no tengan que leer pdfs. Pueden escuchar las clases desde el móvil y en cualquier momento.

¿Qué tipos de programas ofrecen y qué diferencia a Mente en Crecimiento de otras plataformas de aprendizaje en psicología?

Ofrecemos formaciones tanto para el desarrollo personal como para la formación de profesionales. Pero siempre y cómo segundo objetivo que el conocimiento sea accesible e incluso entretenido, no usamos lenguaje académico e incomprensible, ni usamos PDF. Hacemos el esfuerzo de grabar las clases con un lenguaje llano, ameno y estructurado de manera que el conocimiento sea fácilmente asimilable. Tampoco usamos el proporcionar cantidades ingentes de material de lectura para dar la impresión de un curso muy completo. El alumno está siempre en el centro de todo el proyecto y pretendemos que acabe con una formación sólida, pero sin abrumarle con aspectos que los podríamos considerar laterales.

¿Cómo aseguran que los cursos mantengan un equilibrio entre ser sencillos y amenos, pero a la vez académicamente rigurosos?

Los cursos están desarrollados por psicólogos y se basan en publicaciones académicas. Por otra parte, hacemos el esfuerzo de transmitir estos conocimientos de una forma sumamente comprensible y amena. Nuestra misión es acercar la psicología académica a los estudiantes de una forma sencilla y amena.

¿Qué temas o áreas de la psicología son más populares entre los estudiantes de Mente en Crecimiento?

La Psicología del Pensamiento les atrae mucho y también la Psicología de la Personalidad, ya que ambas disciplinas nos hablan de la esencia del Ser Humano y son muy útiles para comprendernos y comprender a los que nos rodean.

¿Cómo es el proceso de diseño y creación de los cursos? ¿Quiénes son los docentes y qué criterios se utilizan para seleccionarlos?

Los cursos se crean por psicólogos formados en docencia. Tener formación en docencia nos permite crear itinerarios lógicos para el aprendizaje y poder poner al alumno en el centro de la experiencia. Quiero decir con esto que el alumno no es un sujeto pasivo que recibe conocimiento, sino que forma parte del proceso, los cursos están preparados para que integre el conocimiento de una forma sencilla.

¿Qué tipo de herramientas prácticas ofrecen en los cursos para que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento en su vida diaria o profesional?

Se realizan estudios de caso y también los propios estudiantes participan en juegos de rol donde simulan un papel en las clases en directo. También tienen ejercicios para aplicar en la vida real que luego se comentan en clase. El objetivo es que se sientan seguros en la aplicación de las herramientas en su vida profesional o personal al acabar la formación.

¿Podrías dar un ejemplo de cómo un curso en Mente en Crecimiento podría beneficiar a un coach, terapeuta o docente?

Próximamente, se abrirá matrícula para una especialización en Personalidad que es muy útil para coaches y terapeutas. Enseñamos a evaluar la personalidad y adaptar las sesiones según la personalidad de cada cliente. Además, está formación incluye aspectos importantes de la personalidad como reconocer los trastornos de personalidad para poder derivar a un psicólogo clínico al cliente para que realice las evaluaciones pertinentes. Poder detectar algunos trastornos de personalidad es importante para un coach o terapeuta implicado con el bienestar de sus clientes.

También se abordan áreas y se dan herramientas sobre la personalidad en la selección de colaboradores o la personalidad del alumno, que es muy útil para aquellos coaches que tienen sus propias formaciones.

¿Cómo fomentan la interacción y el intercambio de experiencias entre los estudiantes de la plataforma?

Los estudiantes tienen acceso a una comunidad donde pueden intercambiar experiencias y buscar puntos de cooperación entre ellos, pero también está el foro del curso y además las clases presenciales online, así se crea una comunidad donde se agrupan según intereses, metas y personalidad.

¿Qué planes tienes para el futuro de Mente en Crecimiento? ¿Hay nuevos cursos o iniciativas en desarrollo?

El futuro será implicar cada vez a más psicólogos y psicólogas en el proyecto. Todos con la misma visión de acercar la psicología académica al público de una forma amena. En los últimos tiempos, se multiplican las personas que dan consejos psicológicos aunque no son psicólogos son muy mediáticos y graciosos. El resultado es que su público tiene una comprensión extraña y superficial sobre algunos aspectos de la psicología, hasta el punto que corrigen a los psicólogos.

Desde la Escuela de Psicología Mente en Crecimiento queremos ofrecer otra vía de aprendizaje amena y sencilla, pero rigurosa y académica para aquellos que estén interesados en un conocimiento más cercano a la Psicología Académica.

¿Cómo ves la evolución de la educación en psicología en los próximos años y cuál crees que será el papel de Mente en Crecimiento en ese panorama?

La educación formal en Psicología, el cursar una carrera variará poco, ya que, además de formación en Psicología, los estudiantes también se forman en un espíritu de superación y colaboración. Son 4 años intensos, más los másters.

Pero yo creo que cada vez surgirán más escuelas de psicología académica que compartan nuestra visión de acercar la psicología académica al público y a los profesionales, pero con un enfoque ameno y asequible para todos aquellos que tengan un interés real en la psicología, pero que tengan el tiempo para cursar la carrera.

Y en cuanto a Mente en Crecimiento ojalá llegue el día en que sea una más de ellas, ya que eso significará que hay cientos y miles de personas formándose con profesionales de la Psicología y eso es una cierta garantía para que no se desvirtúe, sino que se comprenda realmente.

Para finalizar, ¿hay algún mensaje o reflexión que te gustaría compartir sobre la importancia del autoconocimiento y el desarrollo personal a través de la psicología?

Sobre todo diría que cada persona tiene un bagaje y unas experiencias distintas y las realidades y las situaciones son sumamente dispares. Rara vez hay "consejos psicológicos" que se puedan aplicar indiscriminadamente. De ahí la necesidad de comprender la mente humana y su complejidad y saber que la Psicología no se compone de dogmas.

En definitiva, la Escuela de Psicología Mente en Crecimiento se consolida cada vez más como una plataforma que revoluciona el acceso a la formación psicológica, a través de ofrecer formaciones accesibles y sencillas, con un enfoque científico, que permitan una comprensión sólida y provean de herramientas prácticas y valiosas que se pueden aplicar en la vida diaria y profesional.