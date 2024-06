Habilidades y conocimientos del artista en el negocio musical, de manos de EUMES

Anteriormente, cuando una persona deseaba dedicarse a la música, su mejor oportunidad era aspirar a firmar con algún sello discográfico para lograr un mayor alcance. Sin embargo, en la actualidad, las plataformas digitales y las redes sociales han ampliado las oportunidades del negocio musical.

No obstante, el éxito de un productor se fundamenta en la dedicación que tenga con su carrera. EUMES es una escuela de música avanzada y sonido, creada por profesionales con la intención de acompañar a los estudiantes durante toda su carrera, guiándolos para que puedan alcanzar el éxito y tener un futuro sólido en la industria musical.

¿En qué debe especializarse un músico? Se tiene la falsa creencia de que un artista debe ser excepcional únicamente en su habilidad en la música. No obstante, un músico bien preparado, con conocimientos de aspectos legales, autogestión, marketing musical, derechos de autor y demás, tiene un futuro garantizado en la industria. Por esta razón, cada vez es más necesario pasar por una formación especializada en música avanzada y sonido.

Durante estas formaciones, el aspirante a productor tendrá una preparación sobre aspectos como producción musical, donde adquirirá habilidades necesarias para hacer producciones de diferentes estilos musicales y dominará las mezclas y la masterización; música y composición, áreas que harán que el alumno cree una base sólida propia sobre el lenguaje musical y la armonía; y aprenderá la teoría del sonido y los conocimientos técnicos para realizar sonorizaciones.

Asimismo, esta preparación debe enfocarse en los aspectos técnicos del estudio de grabación, conocer la historia y la estética musical, dominar las producciones audiovisuales y lo que se conoce como Music Business, donde el estudiante adquiere los conocimientos para autogestionar los asuntos artísticos, comunicativos, empresariales, legales y promocionales relacionados con su carrera. Particularmente, el Music Business permite desarrollar disciplinas como management, organización de eventos, creación empresarial, marketing y comunicación, para así realizar proyectos empresariales o artísticos de manera exitosa.

Oportunidades laborales en la industria de la música Al tener una buena formación musical, el artista se convierte en un profesional multidisciplinario, capaz de defenderse en la industria, lo que genera numerosas oportunidades para vivir del negocio musical.

Entre las oportunidades laborales más populares en la industria están los productores musicales, ingenieros de sonido, compositores musicales, los instrumentalistas, cantantes o vocalistas y los cantantes coristas o secundarios. Cada uno de ellos cumple un papel esencial en el sector, de manera que, al prepararse correctamente en la música avanzada, los alumnos no solo tendrán la oportunidad de explotar su talento al máximo, sino también tener un mayor control de su arte a través de la composición, producción, interpretación y comercialización de sus propias obras.

Así, este tipo de formaciones permite crear profesionales capaces de grabar, componer, producir, post-producir, publicar, promocionar y realizar en directo una gran variedad de proyectos sonoros o musicales.