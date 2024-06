Las cosmetólogas de Byoode y Perricone MD y la directora dermocosmética de Medik8 revelan los trucos para que el SPF proteja mucho más

Que el SPF es el mejor cosmético antiedad no lo discute nadie. Lo que se desconoce es que, además, pueden potenciarse sus beneficios "El SPF sigue siendo el punto pendiente de los españoles en cuanto a cuidado de la piel. Solo aumenta su concienciación en verano y en momentos muy concretos en los que se va a estar expuestos al sol mucho tiempo", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de dermocosmética de Medik8. Que solo se suele proteger la piel cuado se va a la playa y, en algunos casos, a diario, pero en invierno es común que se olvide de ella. Y no lo dice solo la experta, lo avalan las cifras de ventas de productos con filtro solar, que descienden mucho en otoño e invierno.

Es curioso, porque sí que preocupa mucho el fotoenvejecimiento, pero se tiende a tratar cuando el daño solar ya ha hecho de las suyas. En un país como España, con tantas horas de sol durante tantos meses al año, conviene usar protección solar a diario y, no todo queda ahí, también potenciadores de ese escudo solar. "Sí, sí, como lees, potenciadores".

Cómo reparar el daño causado por el sol

Cuando la radiación UVA y UVB penetra en la piel "produce alteraciones en el ADN celular de la piel, que es lo que puede provocar la aceleración del fotoenvejecimiento y de otras patologías más o menos graves", explica la cosmetóloga Raquel González, directora técnica de Perricone MD. "El SPF funciona alterando la radiación que penetra en la piel para conseguir que no dañe al tejido, pero también conviene completar las fórmulas con otros activos que promueven la regeneración o que, incluso, reparan el ADN afectado por la luz", añade.

¿Qué ingredientes interesa buscar en los cosméticos que sean capaces de reparar el ADN? "Sustancias como la fotoliasa, una enzima que ejerce como reparador del ADN y refuerza los mecanismos naturales de reparación de la piel tras la exposición a los rayos UV", expresa Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8.

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8 es un protector solar diario, invisible e hidratante que ofrece una protección óptima contra los rayos UV. Formulado con filtros UV avanzados y una fotoliasa encapsulada, derivada del extracto de plancton, este producto estimula los mecanismos naturales de defensa de la piel contra los daños del ADN inducidos por la luz UV. Además, contiene aceite de semilla de arándano, extracto de Marrubium Vulgare, carnosina y escualano, ingredientes que proporcionan protección contra la luz azul, la contaminación y la glicación, mientras mantienen la hidratación y nutrición de la piel gracias al ácido hialurónico de peso múltiple. 79€ en Medik8.es

Además, hay otros ingredientes cosméticos que pueden contribuir en este sentido: "los factores de crecimiento ayudan a la piel a regenerarse y evitar ciertos daños, al igual que los adaptógenos la vuelven más resistente. Son vegetales, hierbas y hongos que ayudan al organismo a adaptarse al medioambiente, reduciendo el estrés. Permiten a la piel regular sus defensas naturales ayudando a que esté protegida", añade Mireia Fernández, directora de dermocosmética en Omorovicza.

Ambari PM Active 12 Serum, está formulado por un complejo de setas shiitake con función adaptógena, que ayuda a iluminar. En su formulación también está presente un 12% de alfahidroxiácidos exfoliantes, que sirven para seborregular, y bakuchiol rejuvenecedor. Completan este suero antiedad el CBD y antioxidantes como niacinamida. 122€ en Purenichelab.com

Growth Factor Firming & Lifting Serum, de Perricone MD trabaja con factor de crecimiento de poliamina a partir de espermidina sintetizada. El cóctel de activos se completa con membrana de cáscara de huevo, que protege la piel y mejora sus niveles de hidratación, además de retinol en baja concentración y encapsulado, con el fin de acelerar la renovación celular del tejido sin causar irritación. 51,50 € en Perriconemd.es

Mushroom & Karite Story, de Byoode, es una crema con una textura rica que contiene adaptógenos como la seta de ostra y el hongo shiitake para ayudar a la piel a adaptarse al estrés ambiental y regular sus defensas naturales. Su fórmula incluye lentejas, okra, teobroma de cacao y amaranto, que proporcionan vitaminas y una acción protectora, revitalizando la piel, además de humectantes y emolientes como la glicerina, pantenol, manteca de karité, escualano, fosfolípidos, triglicéridos y ceramidas. 69€ en Byoode.com

La luz azul, el gran daño solar

"Los rayos UV que dañan la piel son alrededor del 5 % de la luz solar, mientras que los que causa la luz azul representan el 30 %", comenta Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. Este descubrimiento ha dado pie a que no se hable solo de SPF para proteger la piel, sino también de SBF. "Las siglas SBF vienen de Skin Blue Filter, los filtros que pueden ayudar a proteger la radiación de la luz azul que se encuentran en las pantallas, pero también en el propio medioambiente", explica la experta.

"Podemos cuidar al organismo de la luz azul con ayuda de ingredientes tópicos como el teobroma de cacao, pero también con la ayuda de una suplementación que refuerce al organismo desde dentro. Se debe pensar que alrededor del 70% del estado de la piel viene desde el interior, de lo que ingerimos", plantea Urrutia y concluye con que "existen nutricosméticos ricos en ingredientes que protegen de la luz azul, como la luteína, la biotina, la vitamina e o el aceite de oliva".

Skin Blue Filter de Advanced Nutrition Programme presenta una fusión de nutrientes que protegen las células y antioxidantes específicos recogidos en cápsulas azules derivadas del extracto de espirulina para proteger tanto de los rayos UV como de la luz azul. 58€ en Purenichelab.com

Antioxidantes para potenciar el SPF

Cuando se habla de que los antioxidantes protegen la piel, se refiere a que evitan los daños que causan la oxidación en el tejido. "Nuestras células tienen iones. Cuando la radiación los ataca, desaparecen algunos de esos iones y las células intentan autoequilibrarse robándose unas a otras estos iones. Esto produce desajustes que son lo que se llaman radicales libres", explica Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour. "Los antioxidantes lo que hacen es donar los iones que desaparecen por la radiación para que no se produzcan esos desajustes, evitando así los daños en el tejido", añade. Por ello, los antioxidantes son un apoyo inmejorable al SPF. ¿Lo sustituyen? Ni por asomo, pero sí lo potencian considerablemente. "Por eso, muchas fórmulas con SPF contienen ingredientes antioxidantes. No es poco habitual encontrarse cremas con vitamina C y filtros solares en una misma crema, por ejemplo", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour hace un aporte de vitamina C desde una aproximación diferente, con extracto de camelia, rica en este ingrediente. 69€ en Purenichelab.com

Photo Brightening Moisturizer de Perricone MD. Esta hidratante de absorción rápida, libre de aceite y con SPF ofrece poderosos beneficios antioxidantes que ayudan a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones. Cuenta con vitamina C, astaxantina y ácido alfalipoico. 92€ en Perriconemd.es