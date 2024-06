Nuevo tratamiento para la depresión y el dolor crónico

Cuidar la salud mental es tan importante como mantener la salud física, especialmente para quienes enfrentan trastornos psicológicos o condiciones que generan dolor crónico. En estos casos, la carga emocional y física puede ser abrumadora, por lo que es fundamental encontrar tratamientos eficaces y accesibles. Abordando esta necesidad, se han desarrollado tratamientos innovadores y de fácil acceso en la Clínica MHS con clínicas en Bilbao, Santander y (próxima apertura en Oviedo). Este centro pionero en neurología y psiquiatría, liderado por el Dr. Héctor Saiz, ofrece soluciones vanguardistas para diversas condiciones complejas de salud mental a través de procedimientos no invasivos.

Innovación en tratamientos de salud mental Los tratamientos para trastornos como la depresión, las adicciones, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el dolor crónico suelen presentar numerosas dificultades. Las terapias convencionales, aunque efectivas para algunos, no siempre dan el alivio necesario a todos los pacientes, o bien, resultan poco accesibles a la comunidad en general. Sin embargo, los cuadros que afectan la salud mental o generan dolor crónico requieren de un abordaje profesional y constante, y por eso, la Clínica MHS busca ayudar a que más personas cuenten con el tratamiento adecuado. En este sentido, el centro aplica las técnicas de neuromodulación no invasiva, llevando a cabo terapias de estimulación magnética transcraneal (EMT) y de estimulación por corriente directa transcraneal (tDCS). Estos tratamientos cuentan con vasta evidencia científica y casos de éxito probados que respaldan su efectividad a la hora de mejorar la calidad de vida de personas que sufren de diversos trastornos psicológicos y/o cognitivos.

Tratamiento con EMT/TMS y tDCS Por un lado, la EMT es una intervención no invasiva y segura, reconocida por su eficacia en el tratamiento de la depresión, de adicciones, de TOC y de otras condiciones. Incluso, ha demostrado reducir el deterioro cognitivo y funcional en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es gracias a que estimula áreas particulares del cerebro a través de campos magnéticos, lo cual contribuye a la recuperación de los pacientes, sin efectos secundarios graves.

Por otro lado, la tDCS se aplica para tratar el dolor crónico, los trastornos neurológicos e incluso la fibromialgia, dado que modifica la actividad neuronal, proporcionando alivio a los síntomas de estas condiciones de manera no invasiva.

Los tratamientos de la Clínica MHS, llevados a cabo por profesionales multidisciplinarios que abordan un enfoque personalizado con cada paciente, están ofreciendo una esperanza para quienes enfrentan enfermedades difíciles. Todo esto mediante soluciones avanzadas que demuestran como la ciencia aplicada a la salud mental puede mejorar la calidad de vida.