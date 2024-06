Diagnóstico para la piel personalizado con África

Comenzar con un tratamiento para la piel efectivo, implica reconocer las necesidades particulares de cada persona, para de esta manera utilizar los productos adecuados y obtener resultados de forma rápida y segura. Entre las variables que se necesitan para elaborar un plan de cuidado personalizado se deben incluir los objetivos de belleza y el presupuesto, de tal manera que se equilibren las necesidades sanitarias de cuidado con las búsquedas cosméticas de los usuarios. Es por esto que el centro médico especializado en estética corporal, África, ha implementado en su plataforma el My Skin Diagnostic, una herramienta con la que es posible elaborar un análisis especializado del estado de la piel de las personas que sirva como insumo para diseñar una rutina de cuidado acorde a sus necesidades y objetivos.

Diagnóstico online para el cuidado de la piel Esta herramienta está compuesta por una interfaz sencilla e intuitiva en la que el usuario contesta una breve encuesta que le proporciona al sistema la información necesaria para elaborar un análisis detallado del estado de su piel en función de sus objetivos de cuidado a futuro. Con los resultados obtenidos del test, los usuarios pueden entender las particularidades específicas de su piel, teniendo en cuenta aspectos como la tonalidad, textura, suavidad, uniformidad, etc. Con estos datos, además, es posible recibir un diagnóstico objetivo de la salud cutánea, para de esta manera tomar medidas correctivas y preventivas que ayuden a mejorar el aspecto del rostro y cuerpo, sin recurrir a procedimientos quirúrgicos o tratamientos invasivos.

Planes personalizados de cuidado Con los resultados de My Skin Diagnostic, los usuarios pueden acceder a un esquema de planes personalizados de trabajo divididos en 4 clasificaciones, dependiendo de los objetivos de belleza y las necesidades de cada usuario. El primer plan hace referencia a una estructura de cuidado básico cuyo objetivo principal es el de cuidar la piel y prevenir el envejecimiento por oxidación, inflamación y/o glicación. El segundo plan se encarga de combatir y mitigar el riesgo de aparición de algunas marcas en el cutis como arrugas, bolsas de ojos y ojeras, así como disminuir la presencia de grasa localizada bajo el mentón, manchas faciales o acné. En este plan también se busca combatir la piel seca y sensible, así como disminuir irritaciones frecuentes y mejorar la luminosidad.

Para casos más complejos, África ha desarrollado planes de tratamiento de carácter corporal entre los que se incluyen procedimientos de control de peso, piel seca descamada, prevención y eliminación de celulitis, entre otros. Por último, África también ofrece productos y estrategias de cuidado destinadas a maximizar el bienestar, ampliando su espectro de asesoría y proporcionando a sus usuarios mejores herramientas para cuidar de su cuerpo y piel de forma autónoma o con la ayuda de un profesional. Con su sistema online de diagnóstico cutáneo, África espera contribuir al cuidado de la piel de sus clientes y pacientes, para de esta manera mitigar los problemas de salud derivados de la sobreexposición al sol y la falta de cuidado.