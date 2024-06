Empiezan las vacaciones informáticas para niños en Barcelona

Dicen que el verano es una pequeña vida en sí misma. Pero como niños, esta frase parece más romántica que real. Los niños pasaban el rato en interminables paseos, juegos y actividades, ocupando el tiempo alegremente pero, francamente, sin mucha utilidad. Sin embargo, el tiempo avanza y los padres modernos eligen para sus hijos no solo un formato de vacaciones de entretenimiento. Después de todo, todos quieren combinar lo agradable con lo útil, para que el niño también esté interesado.

Así, inspirados por la tendencia de aprender TI, en la ciberescuela KIBERone en Barcelona han anunciado las "CyberVacaciones", donde los niños no solo podrán pasar un buen rato, sino también aprender todo sobre las tecnologías modernas.

Las "CyberVacaciones" (8+) son un programa exclusivo de día completo del 25 al 29 de junio de 2024, con mejora de habilidades digitales, un programa de entretenimiento y aprendizaje, y un intensivo diario de TI "Magia de las redes neuronales. Curso de inteligencia artificial para niños". Las redes neuronales están ganando popularidad día a día, por lo que aprenderán a usarlas para crear contenido para animaciones creativas. Estudiarán las redes neuronales de modelos de lenguaje (familia ChatGPT), para generar videos e imágenes. Aprenderán a escribir guiones geniales.

El exclusivo programa de día completo son vacaciones de día completo bajo el sistema "TODO INCLUIDO": intensivos de TI adaptados para la percepción infantil. ¡Jugando con la imaginación solamente, los hijos podrán crear su propio proyecto digital! Los niños disfrutarán de actividades emocionantes, juegos, visitas a empresas de TI, desarrolladores de juegos, excursiones educativas, entretenimiento de realidad virtual, y un picnic al aire libre. Y si alguien piensa que los hijos estarán hambrientos durante este programa tan completo, se proporcionará alimentación completa en los restaurantes de la ciudad.

Los organizadores de las vacaciones no olvidan el aspecto social: se enseñará a los alumnos a trabajar en equipo. Gracias a esto, el niño descubrirá sus talentos y se perfeccionará, desarrollando el pensamiento crítico, lógico y el liderazgo. ¡Genial, ¿verdad?! ¡Genial!

Además, los niños pueden elegir solo los intensivos de TI para todo el período de las vacaciones.

"Intensivos de TI" son cuatro semanas de módulos de verano exclusivos de 4 horas al día: dos horas de clases diarias durante 5 días y 2 horas de interacción y juegos.

Cada sesión de TI dura cinco días. Además, cada día nuevo es diferente al anterior: los niños participan bajo la supervisión de mentores, verdaderos expertos en TI.

Juntos, los niños programarán sus propios mundos virtuales en:

Minecraft y un portal misterioso, familiarizarse con los conceptos básicos de la programación construir una base para estudiar codificación a un nivel más avanzado;

Roblox Studio escribirán sus primeros scripts, aprenderán el lenguaje Lua y cómo depurar sus programas con el programa "Crea tu mapa" en Roblox Studio;

SUPER Mario crearán una versión fantástica de un lugar legendario en el universo de SUPER Mario. Los niños desarrollarán el pensamiento creativo y algorítmico y la imaginación;

Redes neuronales aprenderán a trabajar eficazmente en "Magia de las redes neuronales. Curso de inteligencia artificial para niños".

Y para los niños mayores (11+), se ofrece un intensivo de animación exclusivo, donde los jóvenes crearán sitios web superiores con efectos especiales. Animación en Figma.

