Las expertas en cosmética de Perricone MD, Medik8 y Byoode cuentan por qué surge el acné de embarazada y cómo tratarlo

El brillo de embarazada no es ningún mito, solo que, en algunas mujeres, tanto ‘brillo’ se transforma en acné. Las cosmetólogas y expertas en belleza cuentan cómo tratar esos brotes en la piel Dentro de una mujer se están formando unas manitas, unos pulmones, un corazón… Es normal que sientan que su cuerpo cambia, pero lo que quizá no se espera es que esos cambios también lleguen a la piel. Y no precisamente para bien. "El acné en el embarazo es más común de lo que parece. Mucho se habla del brillo en la piel de las embarazadas, que no es más que el aumento de sebo en la piel, pero, en ocasiones, tanto brillo puede dar lugar a granitos, puntos negros, espinillas", cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Cada mujer es un mundo, pero en un momento en el que se puede estar muy sensible, como lo es en el embarazo, sufrir acné puede ser desalentador, sobre todo porque muchos de los activos que en otro momento se podrían aplicar, ahora mismo, no son recomendables por el bien del bebé. Sin embargo, por suerte, hay alternativas y el acné de embarazada se puede tratar", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Cosmetólogas y expertas en belleza para que cuenten cómo tratar el acné de embarazada.

¿Cómo es el acné de embarazada?

No es ningún tipo de acné especial, "es simplemente acné y se presenta de la misma manera: granos, puntos negros, protuberancias rojas… en la cara, el pecho o la espalda. La única diferencia con el acné común es que se da durante el embarazo", señala Mireia Fernández, directa técnica de Omorovicza.

Lo que sí es cierto es que "durante el embarazo se puede producir un aumento de los andrógenos, las hormonas sexuales que estimulan las glándulas que producen más sebo en la piel, y, como consecuencia, la piel se vuelve más grasa y puede desencadenar en brotes de imperfecciones", aclara Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Cómo tratar el acné en el embarazo

Si hay dos activos eficaces para tratar el acné son los retinonides y los ácidos, sin embargo, durante el embarazo, se recomienda dejar de usarlos. "Debido a la falta de estudios específicos en mujeres embarazadas, porque no está permitido realizarlos, por precaución y conciencia sobre posibles riesgos, se recomienda evitar el uso los retinoides y los ácidos durante el embarazo", expone Mireia Fernández, directa técnica de Omorovicza.

Sin embargo, hay otras alternativas. Como opción B al retinol, se puede encontrar el "bakuchiol, conocido como el retinol vegetal, que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y ayuda a luchar contra el acné, además de que es mucho más suave y completamente seguro", sugiere Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. Como sustitutos de los ácidos exfoliantes, "las mascarillas de arcilla y principios activos como el ácido alfalipoico van a ayudar a unificar el tono, mejorar la luminosidad de la piel y minimizar el tamaño del poro", detalla Raquel González, desde Perricone MD. También, "para regular la grasa, las embarazadas se pueden servir de cosméticos con niacinamida y del ya citado ácido alfalipoico", apostilla la cosmetóloga Raquel González, de Perricone MD.

Bakuchiol Peptides, de Medik8, suero con péptidos antiedad y bakuchiol, la alternativa vegetal al retinol. 73€ en Medik8.es

Face Finishing & Firming Tinted Moisturizer de Perricone MD es una crema oil-free y de rápida absorción, proporciona protección solar SPF30, y está enriquecida con potentes antioxidantes para reducir arrugas e imperfecciones. Su fórmula incluye microcápsulas de pigmento que brindan un acabado sedoso y unificador en la piel, con un toque bronceador que se revela al aplicarse. Entre sus ingredientes se encuentran el ácido alfalipoico, que aporta ácidos grasos y regula la piel, y antioxidantes como la astaxantina y la vitamina C Ester. 82€ en Perriconemd.es.

Ultramoor Mud Mask, de Omorovicza, es una mascarilla con altísima concentración de ingredientes naturales a partir de lodos del lago Moor, en Hungría. Cuenta con un complejo patentado en laboratorio para regenerar la piel, denominado Healing Concentrate. 94€ en Purenichelab.com

Clarity Peptides de Medik8 es un suero de textura ligera con un 10% de niacinamida y péptidos, que ayuda a minimizar la producción de sebo y equilibra las bacterias de la piel para combatir la aparición de manchas. 60 € en Medik8.es

Los básicos de la rutina de una embarazada

Con o sin acné, hay dos pilares básicos en cualquier rutina de belleza: la limpieza y la hidratación. La cara es la zona más expuesta a todo, desde agresiones externas a impurezas. "Durante el día, se acumula polución, sudor, sebo y células muertas, y por la noche, que es cuando se produce la regeneración celular, si no se tiene la piel limpia, se pueden obstruir los poros y desencadenar en acné. Precisamente por eso, es tan importante lavarse la cara", cuenta Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. A lo que Ana Yuste, experta en cosmética y asesora facial en Purenichelab.com, apostilla que "tampoco hay que olvidarse de limpiar las sábanas, fundas de almohada y las brochas de maquillaje con frecuencia", donde también se acumulan impurezas.

Una vez la piel esté limpia, hay que hidratarla "con un sérum y una crema hidratante. Como durante el embarazo aumentan la progesterona y los estrógenos y se eleva la producción de melanina, pueden aparecer manchas, por eso, un suero con vitamina C, que reduce la pigmentación y unifica el tono de la piel, y una crema con protección solar serán grandes aliados", recomienda Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

Lotus Leaf Cleansing Gel de Boutijour. limpiador en gel de efecto antioxidante que aprovecha extractos botánicos propios de Corea, como es el caso del loto de agua, calmante y con poder antioxidante. 33 € en Purenichelab.com

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55 € en Byoode.com

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 en 1 es una crema hidratante con color y protección solar SPF50. Cuenta con ingredientes como urea, alfa-bisabolol, pantenol y manteca de karité, es ideal para pieles sensibles. 34,95 € en Purenichelab.com