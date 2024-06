Inima, el centro para quienes necesitan neurorehabilitación en Sevilla a domicilio

La neurorrehabilitación es un paso fundamental en pacientes que padecen problemas neurológicos o lesiones en el sistema nervioso. Algunas de estas patologías pueden ser la esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico, apoplejía, Parkinson, parálisis cerebral, síndrome de Guillain-Barré y síndrome postpolio, entre otras. Quienes se someten a terapia recuperan de forma significativa sus habilidades cognitivas y motoras, mejorando así su calidad de vida. Entre los centros de rehabilitación a los que se puede acudir se encuentra Inima, una firma especializada que cuenta con un equipo de profesionales que pone a disposición de estas personas un servicio de neurorehabilitación Sevilla a domicilio.

Neurorrehabilitación en Sevilla: la importancia de recibir tratamiento La neurorrehabilitación es un tratamiento altamente demandado en la actualidad por sus importantes beneficios. Esta rehabilitación abarca diferentes áreas. Por un lado, está la fisioterapia, que está destinada a mejorar el estado físico de los pacientes mediante ejercicios de movilidad, el control de la postura y el fortalecimiento de los músculos. Por otro lado, está la terapia ocupacional, indicada para que personas con Parkinson, Alzheimer, ictus o deterioro cognitivo, logren su independencia para hacer actividades cotidianas como bañarse, comer, vestirse, etc.

Algunos pacientes requieren de estimulación cognitiva específica para mejorar la memoria, la orientación y la atención y otros la logopedia. Este tipo de rehabilitación es necesaria en personas con pérdida de la capacidad del habla, trastornos del lenguaje o con dificultad para tragar.

En la franquicia Inima Sevilla hay un equipo multidisciplinar con años de experiencia que realiza cada una de estas terapias, realizando tratamientos de neurorrehabilitación Sevilla directamente en el domicilio del paciente que los necesite. Los especialistas trabajan bajo dos enfoques terapéuticos principales, que les han dado resultados efectivos y que están siendo muy utilizados en esta importante área médica. Estos enfoques son el Concepto Bobath y el Método Perfetti.

Cómo es la metodología del centro de rehabilitación Como cada paciente tiene necesidades distintas, en las franquicias Inima realizan una valoración gratuita en la que se hace una evaluación exhaustiva, se analiza la escala de la patología y se estudia la historia clínica de determinado individuo. Esto con el fin de determinar cuál es el tratamiento más idóneo y la cantidad necesaria de terapias para ver mejoras.

La duración de cada sesión terapéutica es de 45 minutos. Los profesionales pueden acudir al domicilio en el horario que más le convenga a cada persona. Para la ejecución de los tratamientos no se requiere nada más que tener ropa holgada y cómoda.

En conclusión, las enfermedades y problemas de tipo neurológico y del sistema nervioso pueden llegar a limitar considerablemente la calidad de vida de quienes las padecen. No obstante, gracias a los avances de la ciencia, hoy en día existen muchos métodos para reducir las consecuencias, entre los cuales se encuentra la neurorrehabilitación.