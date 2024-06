JMG Consulting explica las características y ventajas de la plataforma Proxmox VE

Proxmox VE es un entorno de virtualización de servidores de código abierto. A diferencia de otros productos, como, por ejemplo, VMware vSphere o Microsoft Hyper-V, no tiene coste de licencia.

Al respecto, los especialistas de JMG Virtual Consulting indican que Proxmox VE resulta adecuada para usuarios que necesitan una solución de virtualización gratuita, sencilla y eficiente. En particular, es ideal para pymes, laboratorios y desarrolladores, entre otros casos. Esta firma se especializa en servicios profesionales vinculados a la virtualización, el cloud computing y la ciberseguridad.

Asimismo, estos profesionales indican que VMware vSphere es una herramienta orientada a grandes empresas y organizaciones que requieren de una plataforma robusta, escalable y que ofrezca funciones avanzadas. Por lo tanto, suele ser empleada por departamentos de TI que administran grandes infraestructuras de servidores virtuales.

¿Es conveniente efectuar una migración de VMware vSphere a Proxmox VE? Según explican los expertos de JMG Consulting, al ser gratuita, Proxmox VE resulta ideal para pymes con presupuestos limitados o que buscan evitar costes de software. Además, esto supone un ahorro a largo plazo, sobre todo en el caso de los negocios que cuentan con múltiples servidores virtuales.

Al mismo tiempo, hay otras características de esta plataforma que resultan convenientes. En este sentido, propone una curva de aprendizaje más suave y menos compleja que la de VMware vSphere. En otras palabras, es más fácil de usar, reduce la necesidad de capacitación y no requiere de personal altamente especializado.

Esta solución también presenta menos requisitos de hardware, por lo que puede funcionar correctamente en servidores con menos recursos y potencia. Asimismo, al ser de código abierto ofrece mayores grados de flexibilidad y personalización.

Características destacadas de Proxmox VE Además de ser una solución de código abierto, esta plataforma soporta la virtualización de múltiples sistemas operativos invitados. Para ello, emplea tecnología KVM (Kernel-based Virtual Machine) y QEMU (Quick Emulator).

Por otro lado, Proxmox VE permite la creación y gestión de máquinas virtuales (VMs) y contenedores Linux (LXC), que son ideales para aplicaciones ligeras y despliegues rápidos. Adicionalmente, esta plataforma integra el almacenamiento Ceph distribuido, por lo que ofrece alta disponibilidad y escalabilidad para estos recursos.

Nuevamente, su interfaz web es fácil de usar y permite una administración remota sencilla de VMs, contenedores, almacenamiento y otras configuraciones. Por último, esta solución ofrece características de alta disponibilidad (HA) para garantizar que los VMs del usuario continúen funcionando ante una falla del nodo del clúster.

En conclusión, tanto Proxmox VE como VMware vSphere son plataformas líderes en virtualización y administración de máquinas virtuales. Si bien cuentan con algunas funciones similares, se diferencian de modo significativo por su coste, sus características y su público objetivo. En este sentido, los especialistas de JMG Consulting recomiendan a Proxmox VE como una solución adecuada para pymes.