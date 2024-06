Los nuevos cursos de Ciberseguridad, hacking e IA que llegan con Hack by Security

La interconexión digital es una realidad de la que casi nadie puede escapar, ya que, hoy en día existen datos y archivos de personas, negocios y propiedades en algún sistema informático del mundo. Esta digitalización de la información no solo representa un gran avance hacia la globalización tecnológica, sino que también implica un riesgo a la seguridad en múltiples aspectos.

Por tal razón, la formación en ciberseguridad constituye una oportunidad educativa y laboral a nivel profesional, pero además resulta una necesidad imperiosa. En este sentido, los expertos de Hack by Security ofrecen una variedad de cursos y formaciones en ciberseguridad y hacking ético.

Los cursos más recientes de Hack by Security Hack by Security siempre se encuentra a la vanguardia en temas de seguridad informática y actualidad digital. En este contexto, presenta una gama de nuevos lanzamientos en formaciones y cursos que enseñan lo último en cuanto a hacking, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

En este mes de junio, la Academia de HackBySecurity inicia con el dictado en línea del Curso de Seguridad Informática Ofensiva (CSIO), en el que imparten desde nociones del hacking básico hasta la creación de exploits y técnicas avanzadas de ataque. Por su parte, el Curso Online de Open Source INTelligence (COSINT) está diseñado para quienes quieren aprender las técnicas que explotan las fuentes OSINT.

Otro programa que ofrece una formación enriquecedora es el Curso Online Básico Legal del Perito Informático (BLPI), con una propuesta que introduce al peritaje forense informático en el ámbito jurídico. En él se dictan 12 módulos con los principales temas legales básicos que debe conocer todo analista forense.

Otros cursos disponibles en Hack by Security son el TAM (Taller de Análisis y Malware), CAIFOR (Curso Online de Análisis Informático Forense), el Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB) y el Curso Online en Máxima Seguridad en Windows (CMSW).

Formación en Inteligencia Artificial La IA es uno de los temas más relevantes, fascinantes y atractivos del mundo informático actual. Con cientos de novedades que a diario salen a relucir, hoy en día la Inteligencia Artificial está cada vez más desarrollada y potenciada para realizar funciones y tareas que hace pocos años eran inconcebibles. En aras de aprovechar los avances de la IA, la Academia de Hack by Security ha diseñado el Curso Online de ChatGPT (CCGPT).

ChatGPT es la herramienta de IA más popular y utilizada a nivel global y, aunque su funcionamiento es tan simple como el de un navegador web, muchos no saben aprovechar todo el potencial que tiene. En esta propuesta se enseñan los principios del Promt Enginering, además del uso correcto de ChatGPT en modo avanzado, modelos de generación de imágenes, automatización, scripts y mucho más.

Cada una de estas formaciones son impartidas por destacados profesionales de la ciberseguridad e inteligencia artificial en modalidad e-learning, y los estudiantes pueden contar con un magnífico material de estudio, prácticas y consultas permanentes para tener un aprendizaje eficaz.