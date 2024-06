XCharge presenta en Power2Drive sus soluciones de carga para la transformación hacia la movilidad eléctrica

La nueva y compacta estación de carga C7 Slim se exhibe por primera vez en el evento XCharge Europe, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías para vehículos eléctricos, ha presentado nuevos diseños innovadores en Power2Drive Europe, el evento internacional de infraestructuras de carga y electromovilidad, que se celebra en Múnich del 19 al 21 de junio.

Los asistentes han podido ver por primera vez la nueva estación de carga C7 Slim, además de otras dos soluciones de primer nivel: el cargador DC ultrarrápido C7 y el cargador con almacenamiento integrado en batería Net Zero Series, que ya se utilizan en toda Europa.

Con el C7 Slim, XCharge ha creado una estación de carga compacta que puede cargar dos vehículos rápidamente al mismo tiempo. Con una profundidad de 46,7 cm, ocupa un espacio reducido de sólo 0,37 m2. Con una potencia de carga de hasta 240 kW, el C7 Slim es la opción perfecta para los operadores de puntos de carga. Cuando dos vehículos utilizan el C7 Slim al mismo tiempo, la potencia de carga se divide de forma flexible en incrementos de 40 kW para garantizar una velocidad de carga óptima en ambos lados mediante la asignación dinámica de energía. El C7 Slim es especialmente adecuado para lugares donde el espacio es limitado y existe una gran demanda de soluciones de carga rápida, como plazas de aparcamiento público delante de supermercados, hoteles y restaurantes, así como estaciones de autobuses y camiones. Debido a su tamaño reducido, los operadores de puntos de recarga apenas necesitan reestructurar el espacio de parking para instalar el C7 Slim, preservando así gran parte de la zona para otros usos.

Amplia oferta de soluciones en el stand

En su stand en Power2Drive Europe, XCharge ha mostrado también la estación de carga ultrarrápida C7 con certificación alemana Eichrecht, una potencia de carga de hasta 400 kW y una gestión de cables integrada que garantiza la facilidad de uso. La estación de carga cumple todos los requisitos para ubicarse con facilidad en todo tipo de espacios públicos.

Los asistentes a la feria también han podido ver de primera mano la serie Net Zero. Esta solución de energía inteligente integrada en batería es una de las finalistas de The smarter E AWARD 2024 en la categoría E-Mobility. Con una batería de 233 kWh, la solución ofrece una potencia de carga de hasta 210 kW, incluso con una entrada de tan solo 60 kW. XCharge también presenta la serie Net Zero in situ con una demostración de integración fotovoltaica para enfatizar su compatibilidad solar.

Con su presencia en el evento, XCharge respalda su experiencia y posición de liderazgo en la industria, compartiendo su visión con los visitantes. En el foro Power2Drive en el pabellón C6 (stand C6.450), Albina Iljasov, Directora de Europa en XCharge, presentó la serie Net Zero como la próxima generación de soluciones de carga inteligentes y eficientes. Su participación tuvo lugar ayer durante una sesión en la que todos los finalistas de The smarter E AWARD 2024 presentaban sus productos.

Además, Christoph Ebersdorfer, Director Regional de Ventas para DACH en XCharge, interviene el 20 de junio a partir de las 11:20 a.m. con su presentación ‘Battery-to-X: Reducción de costes y estabilización de la red’. La presentación es parte del panel de debate ‘The Future of Charging and Discharging: Vehicle-to-Home and Vehicle-to-Load in Action’ en el stand C6.450 del pabellón C6. Con la participación de expertos adicionales, Christoph analiza en el panel el futuro de la movilidad eléctrica, centrándose en aplicaciones innovadoras de las tecnologías V2H (Vehicle to Home) y V2L (Vehicle to Load).

Promoción de la infraestructura de carga

XCharge está en estrecho contacto con sus clientes y trabaja continuamente en más soluciones innovadoras para un futuro sostenible. El impulso para el desarrollo del C7 surge de las conversaciones con los clientes y de sus propias consideraciones. Con este compromiso, XCharge contribuye decisivamente a la ampliación de la infraestructura de carga en Alemania y el resto de Europa.

"Ofrecemos a los clientes las soluciones de carga más adecuadas en función de sus necesidades. De esta forma, estamos acelerando la transformación hacia la movilidad eléctrica", explica Albina Iljasov. "Con el C7 Slim ampliamos nuestra gama de productos con una estación de carga que tiene suficiente potencia, requiere poco espacio y es rentable para los operadores de puntos de recarga".

Los visitantes pueden obtener más información sobre el porfolio de productos de XCharge en el stand B6.580 del pabellón B de la feria Power2Drive Europe.

Acerca de XCharge Europe

XCharge Europe es un proveedor líder de soluciones de carga de alta potencia y soluciones integradas en baterías. Desde 2017, la compañía proporciona soluciones de carga de última generación y servicios posventa fiables. Con sede en Hamburgo (Alemania) y un laboratorio en colaboración con SGS en Madrid (España), XCharge Europe se dedica a mantener estrictos estándares de calidad y a reforzar su presencia para impulsar la innovación de las operaciones de carga.