NEORIS finalista en los premios European Digital Mindset Awards

La compañía ha sido finalista en la categoría Mejor Campaña de Marketing por We Are NEOS, la primera campaña de comunicación global desarrollada íntegramente con IA NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha sido reconocida como finalista en la categoría de Mejor Campaña de Marketing en los premios European Digital Mindset Awards celebrados en el marco del Digital Enterprise Show en Málaga.

NEORIS fue uno de los tres finalistas en la categoría de Mejor Campaña de Marketing, junto a L’Oreal y Serviços Partilhados do Ministério da Saúde -siendo este último el ganador- por WE ARE NEOS, su innovadora campaña lanzada en 2023. Galardonada con más de ocho premios, es la primera campaña mundial de comunicación desarrollada con Inteligencia Artificial combinada con la creatividad humana, y con la que la compañía creó avatares personalizados, reales y futuristas de sus talentos con el fin de convertirlos en embajadores de marca, reflejando los valores y la personalidad de la compañía.

Los resultados de la campaña

Esta iniciativa no solo buscaba sumar más de 2.000 profesionales a la compañía para el año 2023, sino también alcanzar una fidelización superior al 80% de sus talentos. Gracias a la combinación de la Inteligencia Artificial y el Talento Humano, se obtuvo una campaña que, por sus resultados, fue muy atractiva en branding y mensajes, consiguiendo más de 1,7 millones de visualizaciones en las primeras 72 horas y 4,5 millones vistas en el primer trimestre de 2023. El impacto en las redes sociales también fue notable: de un promedio semanal de 400 menciones, la compañía pasó a recibir más de 1.500 menciones tras el lanzamiento, incrementando un 300% el número de interacciones.

Además, la empresa ha logrado un notable avance en la conversión de leads, superando los registros anteriores con un incremento de más de 200 nuevos leads cualificados. Este éxito se ha reflejado también en el engagement del contenido, con un promedio de tiempo de visualización que ha aumentado en un impresionante 70%. Estos resultados no solo destacan por su impacto cuantitativo, sino también por la eficiencia mejorada, evidenciada por un aumento del 65% en la productividad. Además, la campaña WE ARE NEOS ha logrado un aumento del 40% en el reconocimiento de la marca NEORIS en mercados clave.

"Estamos extremadamente orgullosos de lo que hemos logrado con WE ARE NEOS. Esta campaña no solo muestra la capacidad innovadora de NEORIS, sino también cómo la colaboración entre inteligencia artificial y creatividad humana puede crear resultados extraordinarios. Agradecemos profundamente este reconocimiento y continuaremos impulsando la innovación en nuestras futuras campañas", comentó Jorge Lukowski, director Global de Marketing y Comunicación de NEORIS, presente como líder de la campaña para recibir la estatuilla de finalista.

Los European Digital Mindset Awards son unos galardones internacionales que celebran la innovación, la excelencia y el impacto en la transformación digital de las organizaciones. Estos prestigiosos premios reconocen proyectos y campañas que han demostrado una implementación sobresaliente de tecnologías digitales y estrategias creativas, mejorando significativamente la eficiencia, la interacción con los clientes y la competitividad en el mercado.

El encuentro, que tuvo lugar en el emblemático Castillo de Gibralfaro, reunió a más de 200 asistentes, entre ellos líderes destacados del sector tecnológico tanto del ámbito público como privado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre fue uno de los oradores principales en una gala en la que también participaron personalidades destacadas como Carme Artigas, Co-presidenta del Cuerpo Asesor de Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas o Zondwa Mandela hijo del legendario líder sudafricano.