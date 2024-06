Zinkup aumenta su facturación casi un 25% en 2023 gracias a la confianza de startups, tecnológicas y empresas de ciberseguridad

La agencia ha asesorado a más de 60 empresas, de las que el 60% son empresas de ciberseguridad y tecnología, de las cuales el 20% son startups. Ha reforzado su equipo en un 85% en los últimos dos años, incorporando a nuevos perfiles especializados en audiovisuales, IA y Marketing digital. Ahora renueva su marca con nueva web y branding con el objetivo de posicionarse como una agencia B2B especializada en empresas innovadoras, startups y scaleup Zinkup, agencia de comunicación y marketing B2B especializada en empresas innovadoras, startups y scaleup con presencia en Madrid y Donostia-San Sebastián, refuerza su equipo y renueva su marca tras casi una década en el sector, tras posicionarse como una de las agencias de referencia en la industria de la ciberseguridad y las startups. Y es que la agencia ha asesorado en comunicación y marketing a más de 60 empresas en los últimos años, con un crecimiento de su equipo del 50% en los últimos dos. Entre sus clientes, el 60% pertenecen al sector de la ciberseguridad y la tecnología y de estos, un 20% son startups, empresas tech emergentes.

Además, Zinkup se ha convertido en la agencia de marketing de referencia para empresas de ciberseguridad al trabajar con clientes como CounterCraft, BOTECH, Leet Security, ISACA Madrid Chapter, Opscura o Delinea, entre otros; y de referencia para aceleradoras de startups, como es el caso de BIND, plataforma de innovación abierta de referencia en Europa, que cuenta con tres iniciativas de colaboración con startups en el sector de la industria, desde su creación por parte del Gobierno Vasco y SPRI, agencia de desarrollo empresarial de Euskadi, en 2016. Además, Zinkup colabora con el Festival de cine de San Sebastián en el concurso de startups y emprendedores de la industria audiovisual, Zinemaldia Startup Challenge. Referencia del impulso de la tecnología y el emprendimiento en la industria del cine. Sin olvidar al hub de referencia de startups y emprendedores, Fomento de San Sebastián.

"Zinkup nació para dar solución a la necesidad de ofrecer un servicio de marketing y comunicación experto en empresas de ciberseguridad y, poco a poco, fue ampliando su especialización a las tecnológicas y startups. Un mercado que crece a gran velocidad y de gran importancia para todos los sectores. Contamos con un equipo de expertos en comunicación digital en tecnologías enfocado en ayudar a empresas en crecimiento, aceleradoras y startups a destacarse en el mercado" apunta María Asín, fundadora de Zinkup. "Las startups también son una parte fundamental del día a día de Zinkup. Un trabajo apasionante que nos permite ayudar a proyectos innovadores y rompedores a darse a conocer, posicionarse, cruzar fronteras y crecer internacionalmente".

Nueva imagen y nuevos retos

El mundo del marketing y la comunicación están evolucionando radicalmente en los últimos años y es especialista en ir por delante y ofrecer las respuestas más innovadoras en marketing y comunicación digital a sus clientes. Por eso, en los últimos dos años, la agencia ha reforzado su equipo de profesionales, con un incremento de la plantilla en un 50% en los últimos dos años, incorporando más perfiles específicos de diseño, edición de video, especialistas en IA y en Marketing digital. Con el objetivo de adaptarse a las demandas del mercado y utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para impulsar el negocio de sus clientes.

En esta misma línea, Zinkup acaba de renovar su marca con el objetivo de continuar con esta misma evolución de la compañía y adaptarse así a los últimos cambios del sector. Esta renovación se ve reflejada en su imagen de marca, con un nuevo branding y nueva web. De esta forma, Zinkup simplifica su marca y se especializa en startups y en la industria de la ciberseguridad.

El mundo de la comunicación y el marketing no para de cambiar y los retos y las exigencias son constantes. Si a esto se le suma el área de trabajo de especialización de la agencia (como es la ciberseguridad, la tecnología y las startups) la velocidad de cambio es vertiginosa, obliga a Zinkup a innovar constantemente, a formar a su equipo y a ofrecer acciones diferenciadoras para lograr objetivos.

El emprendimiento, clave para el crecimiento

Zinkup cuenta con un equipo multidisciplinar experto en la comunicación y el marketing de empresas emergentes, así como de compañías, asociaciones y multinacionales de ciberseguridad y tecnología. Y es que Zinkup es consciente de que estos sectores cuentan con unas necesidades muy específicas para llegar a sus audiencias.

Concretamente, España se encuentra actualmente en uno de los mejores momentos en cuanto a volumen de startups. Según datos del ICEX existen aproximadamente 11.000 startups activas en nuestro país, lo que le convierte en el cuarto país europeo con mayor número de empresas emergentes, y el volumen de capital riesgo inyectado en startups en 2022 es el segundo mayor de la serie histórica.

Zinkup tiene como objetivo acompañar a las startups en su proceso de crecimiento, ayudándoles, por un lado, a crear los mensajes que se identifiquen con los objetivos de su negocio, para conseguir darse a conocer y posicionarse en el mercado. Una startup necesita en primer lugar definir sus objetivos de marketing y crear una identidad de marca, para luego adecuar toda la estrategia de comunicación y conseguir sus objetivos de negocio. En Zinkup son especialistas en crear mensajes, identidad de marca y definir una estrategia desde los inicios de cada proyecto gracias a los casi 10 años de experiencia que llevan acompañando a startups en su proceso. Algunas de las cuales han llegado a convertirse en referencias en su sector, como CounterCraft, Leet Security, Cyber Surgery u Opscura.

Como apunta Miguel Ángel Rojo, CEO de BOTECH "más de ocho años trabajando con un equipo de profesionales magnífico, que nos aportan un gran valor con su experiencia y visión, son una parte fundamental de nuestro desarrollo".

La importancia de la concienciación y la divulgación en ciberseguridad

Asimismo, en los últimos años, el sector de la ciberseguridad ha vivido un importante crecimiento en nuestro país. Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el fuerte crecimiento de la demanda de servicios de ciberseguridad ha atraído a numerosas empresas en España. Parte de ellas son de nueva creación mientras que otras han diversificado su actividad hacia este negocio desde otros sectores. En enero de 2023 se contabilizaban 1.854 operadores dedicados a la comercialización de productos y la prestación de servicios de ciberseguridad.

Hay ciertos sectores en los que la comunicación es más importante, aún si cabe, porque se traspasa el ámbito comercial y conlleva una parte de concienciación social, de contribución a la sociedad, como es el caso de la ciberseguridad. Desde Zinkup conocen estos objetivos y la necesidad, no sólo de comunicar las fortalezas de las empresas de ciberseguridad sino, la de informar de los riesgos reales de los ciberataques o las diferentes formas de ciberfraude que existen. De ahí la importancia de posicionar a empresas y sus portavoces como referentes de conocimiento, desde un punto de vista pedagógico. Porque es importante que la sociedad conozca y esté familiarizada con términos como phishing, malware o ransomware para saber identificar ataques y no caer en estas estafas.

Como ejemplos de estos casos, Zinkup ha dado a conocer la importancia de la seguridad de la identidad y los accesos con privilegios, colaborando durante cuatro años con Delinea, multinacional americana líder en la industria PAM, soluciones de gestión de los accesos privilegiados, o divulgando la importancia de la formación y la cualificación de la mano de ISACA Madrid Chapter, asociación sin ánimo de lucro que agrupa a más 1.200 profesionales de la seguridad de la información.