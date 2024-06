TUI Spain y la cadena hotelera Meliá Cuba, juntas en una campaña para promocionar el destino

Colaboran a través de acciones en medios digitales, formación online y contenido inspiracional en redes sociales. Además, ambas son empresas comprometidas con el entorno La llegada de turistas internacionales a Cuba en 2023 creció un 151% respecto al año anterior. Durante este 2024 las cifras se esperan que continúen evolucionando positivamente.

Precisamente, para impulsar el conocimiento y notoriedad de este gran destino, que resulta muy atractivo para los viajeros españoles, TUI Spain y Meliá Cuba han puesto en marcha un nuevo acuerdo de colaboración con acciones de diferente naturaleza dirigidas al trade y al cliente final, que, además, ratifica la excelente relación entre ambas organizaciones.

La mayorista de grandes viajes cuenta con ofertas especiales, de 9 días / 7 noches, desde 1.170 €, en una selección de alojamientos de la cadena hotelera. Combinados y circuitos exclusivos muy atractivos para unir en un mismo viaje cultura, historia, tradiciones, con placer, playa y relax.

"Los restos de un pasado colonial esplendoroso siguen muy presentes en una de las islas más auténticas del Caribe", señala Julio Micieces, director de producto & operaciones de TUI Iberia. "La belleza arquitectónica de La Habana Vieja, recorrer playas y cayos, dar un paseo a caballo por Viñales, o pasear por Trinidad, son solo algunas de las actividades que realizar en Cuba y que los españoles buscan en los viajes a la isla", manifiesta Micieces.

Hay que señalar que, para completar los circuitos, los viajeros nacionales pueden acceder y reservar al instante, en destino, una selección de las mejores excursiones de medio día y un día en tuimusement.com/es o en la app de TUI Musement.

Promoción en diferentes soportes

Las compañías están colaborando en diferentes acciones en medios digitales, seminario online dirigido a agentes de viajes, así como contenido inspiracional en redes sociales con el objetivo de incentivar el interés por Cuba entre los viajeros españoles y continuar formando a los agentes de viaje en el destino y en los alojamientos de la cadena hotelera.

Aperturas recientes

Meliá Trinidad Península, Sol Turquesa Beach (Holguín), INNSiDE Habana Catedral y el hotel Sevilla Habana Affiliated by Meliá, permiten a la empresa seguir consolidando su presencia a lo largo de toda la geografía nacional y ofrecer al viajero la oportunidad de descubrir tanto las principales ciudades patrimoniales como los más renombrados destinos de sol y playa. Además, Meliá Cuba desarrolla un ambicioso plan de reformas que incluye a hoteles como Sol Palmeras, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas, Meliá Las Américas, Meliá Habana y Meliá Cayo Coco.

Empresas comprometidas con los destinos

Meliá Hotels International Cuba ratifica su apuesta por hoteles que sean una ventana abierta a los valores naturales, la rica cultura y la historia de la isla, al carisma y la alegría de su gente, a su hospitalidad y calidez.

Por su parte, TUI fomenta la interacción responsable con las comunidades locales, en términos sociales y económicos. Cuenta con los viajeros para poder lograr que sus experiencias en destino sean totalmente satisfactorias y también puedan generar todo el valor posible con impactos positivos.

Sobre TUI Spain

TUI Spain es la división corporativa emisora en España de TUI GROUP, el grupo turístico líder del mercado, que comercializa viajes especializados a Europa, Oriente Medio, América, África, Asia y Pacífico.

Cuentan con un equipo de expertos que día a día trabaja para mejorar el servicio personalizado, haciendo posible el viaje soñado de sus clientes. Ofrecen una experiencia única a viajeros exigentes con interés por descubrir el mundo, acercándoles a los destinos más lejanos y ayudándoles a conocer el exotismo de sus culturas.

Gracias a los viajes de familiarización, el personal operativo y de producto conoce de primera mano los destinos, hoteles, excursiones y experiencias que los viajeros disfrutarán en sus vacaciones. Una gran ventaja a la hora de aconsejar y responder a las posibles dudas antes del viaje, ofreciendo así un servicio personalizado de alta calidad.

En TUI trabajan con el compromiso de velar por las buenas prácticas ambientales mediante la reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en acciones e iniciativas que fomentan la naturaleza y la concienciación medioambiental. A través del respeto por el entorno y su gente, tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo sostenible del turismo y su industria.

Además, como valor añadido, ofrecen un servicio de asistencia exclusivo TUI 24H para permanecer al lado de los viajeros 24 horas 365 días del año, y así asesorar ante cualquier necesidad durante el viaje. De este modo, contamos con un equipo de especialistas para apoyar y ayudar al viajero ante cualquier contratiempo, y en cualquier lugar del mundo.

Sobre Meliá Cuba

Meliá Hotels International Cuba es líder en la industria hotelera de la isla con presencia en 9 destinos turísticos con más de 30 hoteles.

Establecida como una división regional de Meliá Hotels International, compañía puntera en España y una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, la firma ha operado hoteles en la mayor de las Antillas desde 1990 a través de sus marcas de alcance global.

Con una colección de habitaciones de diversos estándares, los servicios exclusivos The Level y The Reserve, espacios dedicados a las familias, parejas, bodas y eventos, Meliá Cuba satisface los más variados intereses de sus huéspedes.

La innovación y la calidad de los servicios son el núcleo de su filosofía orientada al cliente, que coloca a la digitalización en el centro de su modelo de negocio.